Ukrajna szerint eddig több, mint 12 ezer orosz katona halt meg

Noha Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökök már a háború előtt is egyeztettek a szorosabb gazdasági együttműködésről, Kína egyelőre nem siet Moszkva segítségére. Sőt, a nyugati szankciók hatására több területen is keresztbe tettek. Pénteken Peking arról is döntött, hogy enyhítik az árfolyam-szabályozást a rubel és a jüan esetében. Ennek lényege az volt, hogy a kereskedelemben az árfolyamhatást kiszűrjék, eddig csak 5 százalékos erősödést vagy gyengülést engedélyeztek a két valuta között. Most viszont a limitet 10 százalékos árfolyamkülönbségre emelték - írta meg az ABC News.

