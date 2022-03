Zelenszkij is megemlékezett a litván függetlenség napjáról

Gratulálunk Litvánia testvéri népének a függetlenség napja alkalmából!

Mélyen hálásak vagyunk a megszállókkal vívott háborúban nyújtott nagyszabású segítségért és támogatásért

A ti ünnepetek a mi ünnepünk is!

A mi győzelmünk a ti győzelmetek! - írja a Twitteren az ukrán elnök.

Congratulations to the fraternal people of Lithuania on Independence Day! We’re deeply grateful for large-scale assistance & support in the war with the invader provided by ????????, President @GitanasNauseda & all ???????? people. Your holiday is our holiday! Our victory is your victory!