40 éves a Schiller Autó Család (X)

Bevezető

A nyolcvanas évek, majd a rendszerváltás körüli időszak, a nagy tervek, az őrült álmok kora volt. Az állampárt már egy kicsit szabadabbra engedte a gyeplőt, megjelentek az első maszekok, jöttek a GMK-k, és aki vállalkozni akart, az vállalkozhatott. Akkoriban sokan azt gondoltuk, hogy nem kell más, csak egy jó ötlet, kitartás és energia, és bárkiből lehet milliomos. Persze, ez nem a mai értelemben vett milliomosság, mert aki 1990 táján milliókat tudhatott magának, az tényleg módos ember volt.

Aztán persze kiderült, hogy a piacgazdaság nem jelent egyet a kolbászból lévő kerítéssel, és a legtöbben el is bukták az álmaikat. Aki nem, az vagy a régi állami szférából jött, és maga alá privatizálta a céget, a TÉESZ-t, vagy valóban nagyon jó képességekkel, igazi akarással, és persze nem kevés szerencsével volt megáldva.

Kevesen voltak ilyenek, legalábbis arányaiban, a próbálkozók közül, és aki volt, az is jó részt eltűnt az elmúlt évtizedek alatt. Hiába futott a biznisz, egyre gyorsuló korunkban már az igazi kihívást az jelenti, hogy tartsunk lépést a változásokkal. Magam is szemtanúja, átélője voltam több évtizedes, neves cégek elbukásának, így aztán különösen nagyra értékelem azt, ha valaki nem csak felépíteni tud egy céget, de a túlélés mesterévé is válik.

Erre az egyik legjobb példa a Schiller Autó Család és a Schiller család története. Ők azok, akik immár harmadik generációs vállalkozásként, a fiatalabb generációt bevonva, meg tudták találni a maguk útját, és immár 40 éve töretlenül, évről évre fejlődnek, nőnek, gyarapodnak.

A kezdteket

A Schiller Autó Család története 40 évre nyúlik vissza, egészen pontosan 1980-ban kezdődik, amikor is a cégalapító, Schiller Péter megnyithatta első gumiszerelő műhelyét a Váci és a Mura utca sarkán. Bár járműgyártás-technológiai mérnök szakon diplomázott, és sokkal jobban érdekelte az autószerelés, akkoriban nem volt olyan egyszerű autójavító kisipari tevékenységbe fogni. Autószerelőként csak kihalásos alapon lehetett iparhoz jutni, mert maximalizálva volt a kiadható iparengedélyek száma.

A gumis műhely - ami a mai napig működik, természetesen már más tulajdonossal - szépen beindult, Ausztriából vásárolt gépekkel dolgoztak, és nem csak javították és cserélték a gumikat, de kereskedtek is. Abroncsok, felnik, ami ment, amiből pénzt lehetett csinálni, abból Schiller úr pénzt is csinált.

Néhány évvel később 1983-ban, aztán a nagy álom is megvalósult, a Dráva utca sarkán megnyílhatott a saját autószerviz. Nem, az Opel szerelem nem innen datálódik, abban az időben, még sokkal biztosabb, és kevesebb rizikóval járó üzlet volt a régi, keleti blokk autóit javítani (és az Opel se volt még jelen hazánkban). Alkatrész volt dögivel, a technika egyszerű volt, hibás kocsi is volt rogyásig.

Az üzlet pörgött, és még a rendszerváltás előtt elérkezett a következő lépés, amikor is Schiller Péter 1989-ben megnyitotta az ország egyik első márkafüggetlen használtautó kereskedését. Némi kis trükkre itt is szükség volt, mert az akkori jogszabályok nem tették lehetővé, hogy az autószerelő ipar mellé még egy tevékenységi kör kerüljön, illetve autóval kereskedni sem lehetett bárkinek. Megoldás lett azonban erre a problémára is, hiszen a saját szervizben szervizelt autókat, már legálisan lehetett értékesíteni. Plusz csavar a történetben, hogy ez a használtautó kereskedés a mai napig működik, és nem is úgy, mint a gumisműhelye, mert ez még mindig a Schiller család tulajdonában van a XIII. kerület Dráva utca 17. szám alatt.

A nyolcvanas évek végén, már friss szelek fújtak. Megérkezett a rendszerváltás, majd 40 év után megalakult az első szabadon választott kormányunk, és a külföldi befektetők is megjelentek már.

Az Opel a nyolcvanas évek végén, első sorban nem autógyártási kapacitásnak, hanem motorgyártásnak keresett helyet a volt szocialista tömb országaiban. A szocializmus évtizedeiben hazánkban nem gyártottak személyautókat. Az NDK-nak jutott a Wartburg és a Trabant, a lengyeleknek a Polski, a csehszlovákoknak a Skoda, a románoknak a Dacia, a Szovjetunióban pedig több típus is készült, amik közül talán a Zsiguli, vagyis később a Lada volt a legismertebb. Az, hogy nekünk, nekünk "csak" a teherautó és buszgyártás jutott, fájó tüske volt a köröm alatt.

Az autógyártásról, és elsősorban a hazai piacra gyártó üzem létrehozásáról 1990-ben született döntés, ez év júliusában írták alá a megállapodást a magyar kormány és az Opel képviselői.

Miért érdekes ez? Mindössze azért, mert Schiller úr, már egy ideje hallott pletykákat a gyár indulásáról, meglátta benne a lehetőséget, és úgy döntött, hogy ideje egy újabb szintre lépni. Komoly feltételeknek kellett megfelelni, nem ártott egy saját szalon sem, ám Schiller úr nem ismert lehetetlent, így 1991-ben a Schiller Opel lett a hazai hálózat tizenkettedik dílere.

Út napjainkig

Az 1991-es szerződéskötés után nem sokkal, már 1994-re felépült a Schiller cégcsoport első, és talán legismertebb szalonja a Váci úton. Külön érdekesség, hogy ez az épület alig egy sarokra található a kezdeteket jelentő gumisműhelytől.

Az új szalon mellett már jelentősen bővült a szervizkapacitás is, a létszám a cégnél hamar 100 felettire bővült. 2002-ben viszont már nem csak Opellel, hanem Skodák értékesítésével is foglalkoztak. A portfólió bővítése ésszerű lépésnek bizonyult. Akkoriban a jól bevezetett Schiller név még nagyon az Opelhez kötődött, és Rüsselsheimben is szerették volna, hogy ez így maradjon, így a 2002-ben Skodák Palotája néven nyílt meg az új szalon.

Az étvágy nem csillapodott, így hamarosan több márka is a cég portfóliójába került. Elsőként, egy év múlva a Toyota, majd később a Ssangyong és 2009-ben a Fiat, majd, jó néhány év kihagyással, 2018-ben a Renault és a Dacia is.

Nem csak az autóértékesítés fejlődött, hiszen időközben bérautó és szerviz üzletág is bővült, gyarapodott. Utóbbira jó példa a Schiller Karosszéria Centrum, mely 30 autó beállására alkalmas lakatos fényező műhelyük és Bosch szervizük, előbbire, az indulásnál Bér-Elek Kft., ma pedig Schiller Flotta és Schiller Rent néven működő üzletágak.

A fejlődés tehát töretlen, igaz, a céget, ahogy sok más vállalkozást is, megviselte a 2008-as gazdasági válság. A válság után pedig már semmi nem volt olyan, mint előtte. Az aranyidőknek vége szakadt, és ez sok autókereskedő cég végét jelentette.

A Schiller Autó Család túlélését leginkább talán az segítette, hogy képesek voltak váltani, rugalmasak maradtak, és megérezték az új idők szelét. A nehéz időkben a szolgáltatások, az autójavítás, később az egyéb szolgáltatások vitték a hátukon a céget, ráadásul mára a család fiatalabb generációi is bekapcsolódtak a munkába, új lendületet adva a vállalkozásnak túl van a cégcsoport egy sikeres generációváltáson.

Az alapító Schiller Péter fiát, Gábort, már 20 évesen Salzburgban találhattuk, akkoriban még az Opel szerviztechnológiáival ismerkedett. Ma már az övé a stafétabot, a cégcsoport elsőszámú vezetőjeként tevékenykedik. Időközben az alapító egyik unokája, Márk is csatlakozott a csapathoz, Ő jelenleg a cégcsoport marketingvezetője.

A töretlen fejlődéshez tehát sok összetevő kell, de talán a legfontosabb, hogy a Schiller Autó Család nem csak nevében az, hanem a valóságban is, hiszen immár a harmadik generáció is a cégvezetésben dolgozik.

A növekedés pedig nem állhat le. Újpesten új értékesítési és szervizbázis épül, mintegy 80 ezer négyzetméteren. Ide költözik az Opel, a Skoda és a Toyota márkakereskedés, valamint a használtautó központ is, de létesül itt egy új, modern és hatalmas szervizbázis is.

A Toyotával fennálló jó kapcsolat lehetővé tette azt is, hogy a Schiller Autó Család kötelékén belül, nyithassanak Budapesten másodikként Lexus szalont is. A Lexus a Toyota presztízs márkája, így ez a Lexus szalon abszolút prémiumnak számít majd az autókereskedések között.

Mit hoz a jövő?

Azt biztosan tudjuk, hogy a válság előtti évek, és az akkori értékesítési számok már nem fognak visszatérni. A gépkocsik átlagára növekszik, és a világ is egyre inkább a közösségi közlekedés, annak is ma még különlegesnek ható formái felé halad. Az autómegosztó szolgáltatások, a különböző bérautó lehetőségek alapjaiban fogják megváltoztatni a mindennapjainkat, és ha egy nap eljutunk odáig, hogy már mindenki meg lesz saját autó nélkül, akkor a hagyományos autókereskedők napja végképp leáldozik.

Tudják ezt a Schiller Autó Családnál is, így erőteljesen fejleszti a szolgáltatásaik minőségét, a flottakezelést és a bérautó szolgáltatásukat.

A túlélést számukra, talán ismét a család, a fiatalabb generációk fogják biztosítani. Hiszen nekik, a fiataloknak, már más rugóra jár az agyuk, meglátják azokat a lehetőségeket, amiket a nagy öregek, már nem. De így van ez rendjén, ez a siker receptje a világon mindenhol, így nálunk, náluk is. Más képességekre volt szükség a sikerhez a rendszerváltás idején, és más napjainkban, a család pedig, legalábbis a Schiller família esetén, megadja a biztos hátteret, és azt a generációkon átívelő elköteleződést, ami évről-évre sikerre viheti a ma már 340 főt foglalkoztató cégcsoportot.