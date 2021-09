Ahogy egyre többen ismerik fel a megtakarítások fontosságát, úgy növekszik az igény a biztonságos, pénzünk értékét megóvó, vagyis legalább infláció feletti hozamokat adó befektetési lehetőségek iránt. Ugyanígy nő az igény az ügyfélcentrikus és gyors szakértői ügyintézésre is.

A fentieket mind megkapjuk egy privátbanki szolgáltatás keretében. A megfelelő konstrukció kiválasztása azonban korántsem egyszerű. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy a legnagyobb nevű pénzintézetekkel vagy az alacsony sikerdíjért cserébe nyújtott szolgáltatással járunk a legjobban.

A magyarországi privátbanki szektornak jelenleg nagyjából két tucat képviselője van, az általuk nyújtott szolgáltatások, befektetési lehetőségek és extrák tárháza pedig jelentősen eltér egymástól.

Éppen ezért - ahogy bármilyen pénzügyi döntés meghozatalához, úgy ebben az esetben is - alapos utánajárásra és több tényező tüzetes megvizsgálására van szükség a lehető legjobb választáshoz. Máskülönben fennáll annak kockázata, hogy egy olyan megoldás mellett tesszük le a voksunkat, amellyel végül jelentős többletkiadásba verjük magunkat éves szinten.

Nézzük tehát az Investopedia szakértőinek tippjeit, miket és hogyan érdemes mérlegelni a döntés előtt!

1. Tájékozódjunk a belépési feltételekről!

A privátbank nem egy önálló pénzintézet, csupán a kereskedelmi bankok és a vagyonkezelő cégek prémium szolgáltatása, amelyet csak a vagyonosabb lakossági ügyfelek számára tesznek elérhetővé. A VIP klubba való bekerülés szabályai azonban pénzintézetenként eltérőek.

Látványos különbség, hogy egyes intézmények automatikusan felajánlják a privátbanki szolgáltatást, ha azt látják, hogy megfelelünk a feltételeknek. Más pénzintézeteknél azonban nekünk kell jeleznünk, hogy szeretnénk ilyen számlát nyitni, mert elértük az elvárt minimum vagyont.

A belépési összeghatárt is eltérően határozzák meg. Ezt azért fontos tudni, mert például 100 millió forint alatti vagyonnal jóval kevesebb lehetőség közül választhatunk.

A belépési küszöb tekintetében azt lehet mondani, hogy az elvárt minimum összeg 25 millió forinttól akár 1 millió euróig is terjedhet, megfelelő közvetítőn keresztül azonban már akár 10 millió forinttal is bejuthatunk egyes privátbanki szolgáltatókhoz.

2. Kereskedelmi bank vagy független vagyonkezelő?

A privátbanki szolgáltatások attól függően is eltérhetnek, hogy az azt nyújtó pénzintézet rendelkezik-e kereskedelmi banki háttérrel. Amennyiben igen, úgy a hétköznapi banki ügyeinkkel kapcsolatban is extra figyelmet kapunk.

Az úgynevezett egykapus szolgáltatás ugyanis lehetővé teszi, hogy a személyes és a céges pénzügyeink, az értékpapír- és folyószámla vezetése, de még a hitelfelvétel is a dedikált privátbankárunkon keresztül intézhető legyen. Emellett a kereskedelmi bankok privátbanki ügyfeleként olcsóbb bankszámlavezetésre, sőt akár még ajándék bankkártyára is számíthatunk.

A független vagyonkezelők (pl. bróker cégek) ezzel szemben nem tudnak nekünk segíteni a bankszámlákkal, bankkártyával kapcsolatban, és extra kedvezményeket sem tudnak biztosítani ezeket érintően. Ettől függetlenül azonban ugyanúgy jár nekünk a kiemelt figyelem és törődés, hiszen kiemelt ügyfelek vagyunk.

3. Döntsük el, milyen szolgáltatásra van igényünk!

A privátbanki szolgáltatás tehát a legmagasabb szintű pénzügyi szolgáltatás, amelyet a lakossági ügyfelek is elérhetnek. Azonban azt is szolgáltatója válogatja, hogy pénzünk kezelésére milyen módszert alkalmaznak a privátbankárok.

Két formát különböztetünk meg aszerint, hogy mennyire szeretnénk átadni a kontrollt a privátbankárunknak. Ajánlott jó előre kigondolni, hogy nekünk melyik lenne az ideális, ez ugyanis egy nagyon fontos tényezője a döntésnek. Az alábbiakban röviden ismertetjük a két lehetőséget.

Vagyonkezelés

Felhatalmazásunk alapján a privátbankárunk minden befektetéssel kapcsolatos ügyet el tud intézni nekünk, átvállalva a döntésekkel járó terheket is. Akkor érdemes ezt választanunk, ha szeretnénk biztonságban tudni a vagyonunkat, de nincs átfogó pénzpiaci tudásunk.

Befektetési tanácsadás

A tapasztalt privátbankár segítsége itt is alapvető, vagyis minden szükséges információval ellát minket, ám a befektetésekkel kapcsolatos lépések előtt külön rá kell bólintanunk a javaslatra. Ha tehát - a nagyobb biztonságérzet kedvéért - szeretnénk megtartani a kontrollt, akkor a befektetési tanácsadás lesz a számunkra ideálisabb választás.

Kép: pixabay

4. Körültekintően válasszunk privátbankárt!

Mint már említettük, a privátbankár egy magasan képzett pénzügyi szakember, akinek van szakirányú felsőfokú végzettsége, és legalább 5-10 éves releváns tapasztalata is. Bár ez mindegyikükre igaz, mégsem mindegy, hogy kit választunk.

Egy privátbankár egyszerre több ügyféllel is foglalkozik, nagyon fontos azonban, hogy jól ismerje és értse megbízói igényeit, preferenciáit. Ez garantálja ugyanis azt, hogy számunkra is olyan szolgáltatást nyújtson, amellyel valóban elérjük befektetési céljainkat. Szakértők szerint az az ideális, hogy egy maximum 50-60 ügyféllel rendelkező személyi bankár mellett tegyük le a voksunkat.

Költségek tekintetében nem mindegy az sem, hogy a személyi bankárunk függő, vagy független pénzintézet szakértője. Erre részletesen a következő pontban térünk ki.

5. Legyünk tisztában a várható költségekkel!

A megfelelő döntés meghozatalához a privátbankolás költségeivel is tisztában kell lennünk. Pontos összegeket sajnos nem lehet meghatározni, a szolgáltatók ugyanis a legtöbbször a vagyoni helyzetünkhöz igazítják a díjakat.

Számolnunk kell számlavezetési és vagyonkezelési vagy befektetési tanácsadási díjjal is. (A szolgáltatók között az is lényegi eltérés, hogy azok a szolgáltatók, amelyek ezeket összevontan állapítják meg, általában többet kérnek értük, mint azok a privátbankok, amelyek külön kezelik a két költségtípust.) Fel kell készülnünk továbbá a tranzakciós költségekre is, amelyek az adás-vételi ügyletek árát foglalják magukban.

Bár a privátbankok nagyobb része valamilyen pénzintézethez kapcsolódik, néhány független intézményt is találhatunk a hazai piacon. Költségek szempontjából ezt is érdemes átgondolni, hiszen más a kettő működési elve.

A függő privátbankár jutalékot vagy egyéb ösztönzőt kap az adott pénzintézettől, ha egy bizonyos befektetési terméket értékesíteni tud az ügyfeleinek. Ez jellemző a nagyobb bankokra, amelyek rendelkeznek saját alapkezelővel, vagy azokra, amelyek megállapodásban állnak szolgáltató cégekkel, befektetési alapokkal.

Vannak azonban olyan privátbanki szolgáltatók is, amelyek nem fogadnak el pénzügyi ösztönzőket, jutalékokat szolgáltató cégektől. Mivel így számukra eredménysemleges az, hogy melyik terméket értékesítik ügyfeleiknek, azt tudják eladni, amely véleményük szerint a legjobb megtérülést hozza.

Ehhez kapcsolódik a sikerdíj is. Az úgynevezett hozamcentrikus díjazás azt jelenti, hogy a szolgáltató valamilyen teljesítményhez köti ennek a kiadásnak a mértékét. Ha tehát elérik pénzünk forgatásával az ígért eredményeket, akkor saját maguk számára is biztosítani tudják a biztos bevételt.

A fentiekre visszatérve, amennyiben a privátbank elfogadja a fent említett ösztönzőket, ott a sikerdíj összege alacsonyabb, de előfordulhat, hogy nincs is.

Amennyiben azonban nem fogad el jutalékokat, a sikerdíj összege magasabb lesz. Összességében azonban jobban járhatunk, ha inkább kifizetjük a magasabb sikerdíjat, cserébe viszont objektív javaslatokat kapunk.

Éppen ezért érdemes alaposan körülnézni a piacon, hiszen viszonylag nehéz megtalálni a tisztán sikerdíjas szolgáltatókat.

6. Ismerjük meg a befektetési lehetőségeket!

A privátbankolás egyik vitathatatlan előnye, hogy a szakértők folyamatosan segítenek eldönteni, hogy mikor mibe érdemes fektetni a pénzünket. Ráadásul olyan befektetési eszközöket is elérhetünk így, amelyekről kisbefektetőként nem is álmodhatnánk.

Felkerülhetnek a radatunkra például olyan vállalati kötvények is, amelyeket korábban nem tudtunk elérni, mondjuk azért, mert drágák, vagy csak a tőzsdén kívüli (OTC) kereskedelemben, esetleg a külföldi piacon forognak. Ám ha főként ezek a megoldások érdekelnek minket, akkor érdemes alaposan körülnézni a piacon, ugyanis nem minden privátbank foglalkozik fókuszáltan a vállalati kötvényekkel.

Emellett persze elérhetőek maradnak a normál ügyfelek körében is jól ismert befektetési lehetőségek is, mint az állampapírok, az egyedi részvények, az ETF-ek - azaz a tőzsdén kereskedett befektetési alapok -, vagy a származtatott termékek.

6+1. Kérjünk segítséget a döntéshez!

Mint láthattuk, a hazai privátbanki szektor igen összetett. Rengeteg az eltérés, és még a kedvezmények és a befektetési lehetőségek tekintetében sincs egységes kínálat. Nem csoda tehát, ha még a választás gondolatába is beleszédülünk.

A jó hír azonban, hogy nem kell egyedül, jelentős mennyiségű időt és energiát rászánva átgondolni mindent a választás előtt. Bátran kérjük ehhez egy független pénzügyi tanácsadó támogatását, aki segít nekünk eligazodni a privátbankok erdejében.