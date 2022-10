A közelgő klímakatasztrófa veszélyének nyomasztó jelei évek óta beszédtéma tudományos és gazdasági körökben, de az utóbbi időben már a közbeszédet is tematizálta. Ám az elmúlt időszak fejleményei, az orosz-ukrán háború, és a részben ezek miatt kialakuló globális élelmiszerválság következtében kialakult energiaválság olyan új szempontokat is feltártak, amelyek lépéskényszerbe sodorják az emberiséget; egyetlen globális problémából hirtelen három lett.

E három, önmagában is kihívást jelentő, globális kihívásra különböző válaszreakciók és megoldási javaslatok érkeznek, ám léteznek olyan megközelítések is, amelyek egyszerre kívánják kezelni ezeket a szorosan összefüggő problémákat. Ebbe a csoportba tartozik a magyarországi Pannonia Bio is, amely globális szinten vezető szerepet tölt be a gabonafeldolgozásban, erősen skálázható megoldásaival üzletileg is stabil alapokon képes működni.

A Pannonia Bio működésének középpontjában az innovatív megoldásokat alkalmazó biotechnológia áll, amely megközelítés mindhárom globális problémára képes adekvát válaszokat adni, ráadásul mindezt fenntartható módon. A vállalat termékei nemcsak azt írhatják újra a jövőben, hogy milyen forrásokból juthatunk hozzá az energiához; kihatással vannak arra is, hogyan etetjük haszonállatainkat, de talán ennél ami is fontosabb, hogy az emberi fogyasztással kapcsolatos kérdéseket is igyekszik átkeretezni: hogyan és mit eszünk majd néhány év múlva? Hogyan tudjuk radikálisan csökkenteni éghajlati lábnyomunkat? Hogyan tudjuk hagyományos megoldásainkat fenntarthatóbbá tenni?

A Pannonia Bio ezen kérdések megválaszolásával azon dolgozik, hogy választ adjon a korunkat jellemző globális problémákra. A tapasztalatuk pedig meg is van ahhoz, hogy jelentős lépéseket tegyenek egy fenntarthatóbb gazdaság és így egy fenntarthatóbb világ felé: az elmúlt évtizedben az Európai Unióban történő gabonaalapú biofinomítói beruházások csaknem fele Magyarország területén történt, ebben pedig hazánk legnagyobb biofinomítójaként a Pannonia Bio-nak kulcsszerepe volt. Az új kihívások azonban új megközelítéseket is igényelnek.

Fehérje nélkül nincs élet

A Pannonia Bio az idei évtől kezdve jelentős lépéseket tesz annak érdekében, hogy megkerülhetetlen tényezőjévé váljon az alternatív növényi fehérjék gyártásána k. E cél eléréséhez tovább folytatja a kutatás-fejlesztésbe történő beruházásokat, hogy kiváló minőségű fehérjetermékeket gyártson, legyen szó emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-összetevőkről vagy természetes állati takarmányról. A nagyvolumenű fejlesztések kapcsán felmerül a kérdés: mi számít újnak ebben a megközelítésben és miért fontos a paradigmaváltás?

A prémium fehérjeforrást a piac eddig a bioetanolgyártás melléktermékeként tekintette, a közeljövőben azonban ez változik, és a fehérjetermékek kerülnek a középpontba: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fehérjeigényének nagymértékű növekedésével a fehérje előállítása világszerte stratégiai jelentőségű területté válik. Pannonia Bio már nem etanolgyártóként határozza meg magát, hanem olyan úttörő biofinomítóként, ahol az újszerű élelmiszeripari termékek, különösen az alternatív fehérjék állnak a működés középpontjában. A technológiai háttér adott, ráadásul a hazánkban elérhető, keményítőben gazdag, a helyi fogyasztási igényeket messze meghaladó mennyiségben termesztett gabona segítségével kiváló minőségű, GMO- és antibiotikum-mentes takarmány- és élelmiszerfehérjéket képes előállítani.

A nemzetközi (fehérje)helyzet fokozódik

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió fehérjeigényének hozzávetőlegesen 75 százalékát főként az Egyesült Államokból és Latin-Amerikából fedezi, erős az importtól való függőség, amit a 2022 elején kitört orosz-ukrán háborús helyzet tovább árnyalt. A bioetanol-gyártás során keletkező kiváló minőségű fehérjetermékek élelmiszer-összetevőként és természetes állati takarmányként ebben a kényes helyzetben nyújtanak némi biztonságot. Érdemes megjegyezni, hogy a bioetanol-ágazat már tavaly globálisan több takarmányfehérjét állított elő, mint etanolt.

Az irány tehát adott a Pannonia Bio számára, a számok pedig kecsegtetőek: a vállalat már most évente több mint egymillió tonna gabonából több százezer tonna magas fehérje- és zsírtartalmú állati takarmányt állít elő, amelyet a legkülönfélébb haszonállatok – sertés, szarvasmarha, szárnyasok és halak – ellátására használnak fel.

Tiszta fehérje, tiszta energia

A biotechnológiai innovációk mellett figyelemre méltó az is, hogy a Pannonia Bio hazánk legnagyobb megújulóenergia-termelőjének is számít; évente annyi energiát termel, mint egy 2000 MW-os naperőműpark. Ez az energia fizikai formában, azaz cseppfolyós halmazállapotban áll rendelkezésre; és teljes életciklusuk során 80 százalékos üvegházhatású gázmegtakarítást eredményezhetnek a hagyományos módon előállított benzinhez képest.