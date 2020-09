A bankkártyákhoz számos kedvezmény és szolgáltatás járhat, átalakulóban a piac

A koronavírus-járvány kevés pozitív hatásainak egyike volt, hogy elterjedtebbé váltak a digitális fizetési megoldások. A kártyás fizetési piac egyre inkább fejlődik, így fokozódik a verseny is, amivel végső soron a fogyasztók járnak jól. A Visa, mint a világ egyik vezető digitális fizetési vállalata széles körű szolgáltatási csomagot kínál ügyfeleinek, amelyekkel számos kedvezményt érhetnek el, de még egy személyi asszisztenshez is hozzájuthatnak, aki még a vízvezetékszerelőt is házhoz hozza.

A bankoknak és a kártyákat biztosító digitális fizetési vállalatoknak egyre többet kell nyújtaniuk az ügyfeleknek, hogy őket válasszák, miután az érintésmentes és a lapkás fizetés egyre elterjedtebbé vált a koronavírus-járvány miatt. Nemcsak több ember döntött úgy, hogy egészségügyi okokból használja a kártyáját, de a kiskereskedelemben is megnőtt a POS-terminálok száma, ahogy több hagyományos bolt is beindította webshopját kiszolgálva az ügyfelek igényeit. Azonban amíg csak oda kell érinteni a kártyát, vagy be kell írniuk az adatokat egy online felületre az ügyfeleknek, kevés különbséget érezhetnek a bankok és a fizetési vállalatok szolgáltatási között.

Viszont azáltal, hogy egyre népszerűbbek az ilyen megoldások, az érintett cégeknek versenyezniük kell a kártyák mellé adott plusz szolgáltatásokkal is, amivel végső soron a fogyasztók jutnak extra kedvezményekhez és plusz szolgáltatásokhoz. A verseny egyik jele, hogy a Visa, mint a piac egyik vezető szereplője már most számos plusz szolgáltatást kínál prémium ügyfeleinek, hogy a bankkártyájuk ne pusztán egy eszköz legyen, hanem egy belépő számos kedvezményhez, az életüket kényelmesebbé tévő megoldáshoz.

Asszisztens, orvos és vízvezetékszerelő egyben

Jól mutatja ezt, hogy a Visa Prémium (vagyis Gold, Platinum és Infinite) kártyákkal rendelkezők számára Magyarországon is elérhető vált a Concierge-szolgáltatás, amely révén egy telefonon elérhető univerzális személyi asszisztenst kapnak. A kártyatulajdonosoknak így bármilyen problémájuk van, felhívhatnak egy profi ügyintézőt, aki a kártyaadatok ellenőrzése után teljes körűen kezel olyan helyzeteket például, hogy elromlott otthon egy háztartási gép, ekkor ugyanis az otthoni segítségnyújtási programban keresnek egy megfelelő, megbízható szakembert, aki gondoskodik a javításról, megbeszélik vele az időpontot, valamint ismertetik vele a problémát, így az ügyfélnek már csak arra kell várnia, hogy csengessenek a bejárati ajtaján.

Emellett elérhető egy orvosi konzultációs szolgáltatás is, amely nem ígéri, hogy telefonon keresztül meggyógyítják az érintettet, de a Concierge-en keresztül a legközelebbi orvosi rendelőről, nyitva lévő gyógyszertárról és sürgősségi ellátásról is tájékoztatást adnak. Ha pedig valaki nem teljesen érti az orvosától kapott leletet, akkor egy szakértő segít eligazodni a helyzetről, a vonal másik végén ugyanis egy orvos segíti az embereket, hogy hasznos támogatást kapjanak szakértői forrásból. Ilyenkor a Visa szolgáltatása kizárólag kapcsolattartóként vállal szerepet, minden pénzügyi tranzakció és szerződéskötés az adott szolgáltató és a prémium kártyatulajdonos között közvetlenül jön létre.

Bár a koronavírus-járvány miatt szűkült a kulturális programkínálat, az utazási lehetőségek is beszűkültek, a Visa szolgáltatásán keresztül ezek is intézhetők. Utóbbinál akár a repülőgép késése, a járat törlése esetén a jegyár visszatérítését is elintézi a cég. Az igénybe vett szolgáltatások után pillanatok alatt megtörténik a fizetés a kártyaadatok bediktálásával, vagy a Simple applikáción keresztül. Ahogy akkor is, ha egy családtagnak kell a születésnapjára, vagy valamilyen más eseményre ajándékról gondoskodni, az asszisztens segítségével küldhetnek virágot is ismerőseiknek.

Nemcsak egyszerűbb lehet az élet, olcsóbb is

A már említett utazásszervezési lehetőségnél ráadásul kedvezmények is járnak a kártyabirtokosoknak: a Bidroom.com portál előnyeit használhatják ki garantáltan olcsóbb árakkal. Viszont a mostani bizonytalan helyzetben, valamint az átlagos hétköznapokban még hasznosabbak lehetnek az olyan Visa Prémium kártyákkal elérhető akciók, mint a Sportkártya kedvezményes kiváltása.

Utóbbihoz csak le kell tölteni a Sportkártya applikációt, regisztrálni kell, majd az útmutatóban szereplő QR-kód beolvasása és a kártyaadatok megadása után már lehet is válogatni a kedvezményes díjcsomagok között. Ezek révén 8 900-14 900 forintért már akár 393 sportlétesítménybe érvényes bérlethez juthat bárki. Így Magyarországon szinte bárhol találhat a számára megfelelő edzőtermet, uszodát, legyen akár otthon, vagy töltse vidéken a pihenését.

A kedvezményes szolgáltatások köre folyamatosan bővül, ezért érdemes figyelni, hogy egy adott bankkártyához milyen akciók és plusz szolgáltatások járhatnak.

A cikk megjelenését a Visa támogatta.