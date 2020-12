A gyömbértől a kókuszig: egzotikus, természetes immunrendszer-erősítők Indonéziából (x)

Ideje megismerni Indonézia kincseit a rattan bútorok és a fűszeres ételek világán túl!



Indonéziáról a legtöbbször Bali mesés tájai, a színes, illatos fűszerek és a gyönyörű lakberendezési cikkek jutnak az eszünkbe. A közel húszezer szigetből álló, ezerarcú ország a fentieken kívül számos bakancslistás úti céllal és világszerte keresett exportcikkel rendelkezik, utóbbiak közül egyre több érhető el Magyarországon is.



"A kókuszpálma megad mindent, ami az élethez kell!" - tartja az indonéz mondás. Nem véletlenül: ez az egyik leghasznosabb és leginkább sokoldalú kultúrnövény a világon. Az utóbbi években világszerte hatalmas az érdeklődés a kókusztermékek iránt. A kókuszdiót nyersen vagy sütve fogyasztják, a kókuszvizet megisszák, a kókuszolajat sütéshez és kozmetikumokban, a kókuszkrémet az ételek főzéséhez használják. A kókusz gyorsan felszívódó és könnyen emészthető energiaforrás, ami a növényi, illetve a laktóz- és gluténmentes étrendbe is beilleszthető, a kókuszvirágcukrot alacsony glikémiás indexe és karamelles íze miatt fedezik fel a fogyókúrázók és az életmódot váltók.



A növény leveleiből árnyékolókat, táskákat, edényeket, ékszereket és dísztárgyakat készítenek, a kókuszrostokat szőttesekhez és szőnyegekhez, illetve a kényelmes és tartós kókuszmatracokhoz használják fel. Az extra szűz kókuszolaj természetes és tápláló bőr- és hajápolószer.



A kávétól a fűszernövényekig



Indonézia a világ negyedik legnagyobb kávétermelő országa. Az egyes régiókban különféle karakterrel rendelkező, aromás kávék készülnek a gondosan válogatott kávészemekből. A legismertebb prémium kávéfajták az Aceh Gayo és a Sumatra Lintong, illetve Bali és Jáva szigetén közel 300 év tudását alkalmazva készülnek az arabica specialitások. Az indonéz szigeteken őshonos cibetmacska által megemésztett, korlátozott mennyiségben elérhető Kopi Luwak pedig a világ legexkluzívabb és legdrágább kávéja.



Fontos megemlíteni a gyógy-és fűszernövényeket, amelyeket Indonézia lakói sok évszázada használnak egészségük és fiatalságuk megőrzésére. A ginzeng és a szerecsendió mellett a Magyarországon kevésbé ismert rubrum, vagyis vörös gyömbér, a sembung levél, az Alstonia scholaris kérgéből kinyert hatóanyag is hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez, amelyre most, a járványhelyzetben különösen oda kell figyelnünk. Az indonézek ősi tudásán alapuló, organikus összetevőkből álló kozmetikumokat is egyre többen fedezik fel nyugaton, és építik be szépségápolási rutinjukba.



Nagy a kereslet az indonéz kézműves dísztárgyak, textíliák, kerti teakfa- és rattanbútorok iránt is, amelyek különleges atmoszférát teremtenek az otthonainkban.



Indonézia legjobb termékeit most az otthonában is megnézheti



Az Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ (ITPC) az Indonéz Kereskedelmi Minisztérium nonprofit közép-kelet-európai exportfejlesztési képviselete Budapesten. Célja, hogy növelje az indonéz termékek exportját a régiónkban. Ennek érdekében információval segíti az importőröket, összekapcsolja őket az indonéz gyártókkal, üzleti delegációkat fogad és kísér Indonéziába, marketingtevékenységet folytat. Az elmúlt években az Eurostat szerint átlagosan 150 millió USD volt az indonéz termékek importja Magyarországra, enyhén emelkedő tendenciával.



A jelenlegi pandémiás helyzetben Indonézia a dél-kelet ázsiai régió egyik legnagyobb kiállítását, a "Trade Expo Indonesia" jakartai nemzetközi vásárt idén virtuálisan rendezi meg. A 2020 december 10-ig nyitva tartó expóhoz több mint 690 kiállító és 100 ország csatlakozott.



Ismerje meg Ön is Indonézia legjobb minőségi termékeit és szolgáltatásait! Regisztráció és belépés a virtuális kiállításra: www.tradexpoindonesia.com.



