A hazai turisztikai ipar tükre (x)

Gyakran hallani, hogy egy kiállítás az adott iparág tükre. Mit mond a hazai turisztikai szektorról az ágazat kiállítása?

Az internet elterjedésének köszönhetően a turisztikai szektor, csakúgy, mint sok más iparág, gyökeres változáson ment keresztül, hiszen a digitalizáció által elérhetővé vált személyre szabott, perszonalizált termékek és szolgáltatások mára már elvárássá váltak az ágazat szolgáltatóival szemben is, folyamatos kihívást támasztva eléjük.

Minthogy egy-egy szakkiállítás az adott szektort képezi le, ez az átalakulás tökéletesen nyomon követhető Magyarország elsőszámú turisztikai kiállításán, az Utazás kiállításon is, ahol az utazási irodák mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a turisztikai desztinációk bemutatkozásai, hiszen a látogatók fontos célja az utazások lefoglalása mellett az inspirálódás lett. Ezt mutatják a kiállítás kutatásai eredményei is: a mintegy 35.000 látogatónak 40%-át befolyásolják utazási döntéseiben a rendezvényen látottak, 10%-a pedig konkrétan foglalt is utazást a rendezvényen.

Ez lehet az egyik oka, hogy a kiállítói érdeklődés jelentős növekedésének is, 2019-ben a megkérdezett cégek 63%-a jelezte, hogy éves marketing tervének fontos része a kiállításon való részvétel. A 2020. 02. 27-03. 01. között megrendezésre kerülő Utazás kiállításra bejelentkezett vállalkozások, szervezetek, intézmények, pedig már lefoglalták a kiállítási terület mintegy 70%-át. Hozzájuk az elérhető helyek függvényében még csatlakozhatnak az érdeklődők.

Ugyanakkor 2019-re 25%-al nőtt látogatók száma is, mely többek között a szervezők és a kiállítók szorosabb együttműködésének köszönhető. Másik vonzerő, hogy a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt, reagálva a látogatói igényekre olyan programokat kínál, mint a CheckINN Turisztikai Karrier Expo, a Budapest Boat Show, a Karaván Szalon, a Járatlan Utakon Fesztivál vagy az Afrika Expo és Vásár.

A 2020-as Utazás kiállítás belföldi díszvendége Eger és térsége, külföldi díszvendége pedig Olaszország lesz. Bővebb információ a rendezvényről és a jelentkezés feltételeiről a www.utazas.hungexpo.hu oldalon találhatók.