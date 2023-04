Az érintett árucikkek között az alapvető élelmiszerek és számos, a vásárlók körében közkedvelt, keresett termék is megtalálható. A tej- és tejtermékek esetében többféle vaj, sajt és tejföl, 18 féle pékáru – köztük az 1 kilogrammos szeletelt fehér kenyér, valamint a nosztalgia kifli – lett olcsóbb, de a rizs, a baromfi rudacska és a vegyes virágméz, a száraztészták, a szendvicsfeltétek, a fűszerek, tisztító- és tisztálkodószerek, babaápolási termékek és gyümölcslevek ára is alacsonyabb lett. Az áruházlánc tájékoztatása szerint a csökkenés mértéke az első negyedévben számos esetben meghaladja a 20 százalékot, néhány termék pedig még ennél is olcsóbban, a korábbiakhoz képest 29 százalékkal olcsóbban került a Lild polcaira. Összegszerűen is jelentős a változás, az 1 kilogrammos Pilos Trappista sajtért a korábbi 3890 forint helyett 2990 forintot, vagyis 900 forinttal kevesebbet kell fizetni. Szintén figyelemre méltó az árcsökkentés a Baromfi rudacska esetében, amely 20 százalékkal lett olcsóbb, így kilogrammonként ma már csak 949 forintba kerül. Az 1 kilogrammos félbarna kenyér ára újra 700 forint alá csökkent, és jelenleg 689 forintért érhető el.

Újabb tartósan olcsóbb termékek a polcokon

Az áruházlánc áprilisban tovább folytatja az árcsökkenést, így egyes tej- és tejtermékek ára a mai naptól akár 16 százalékkal is csökken: a Milbona natúr joghurt 1 kg-os kiszerelésben 999 Ft-ba kerül, a Pilos natúr joghurt 500 grammért 369 forintot kell fizetni, míg a 800g-os Pilos tejföl ára is 100 forinttal csökken. Az 500 ml-es Pilos UHT főzőtejszín az árcsökkentés után 899 forintba kerül, az 500g-os Pilos tehéntúró 10 százalékkal, a Hazánk Kincsei vajkrém pedig 699 forinttal kerül kevesebbe. A 250 grammos Pilos Carski sajt ára 999 forint, de a Belbaka barnacukorért is kevesebbet kell fizetni, így az 11 százalékkal kerül kevesebbe a vásárlóknak. A 330 grammos nosztalgia cipó kovásszal 14 százalékkal kerül kevesebbe, a szénhidrátcsökkentett vekni 799 Ft-ba kerül. De csökken például a datolya ára is, jelentős mértékben 26%-kal. A vállalat intézkedései további könnyebbséget jelenthetnek a magyar családoknak a mindennapok során. Mindezek mellett a Lidl digitális hűségprogramja, a Lidl Plus további 10-12 terméket érintő kedvezményre jogosító kupont, kaparós nyereménykártyákat és egyéb extra kedvezményeket kínál a fogyasztók számára. Ezeken túl a diszkontlánc spórolási tippekkel és pénztárcabarát receptekkel segíti vásárlóit.