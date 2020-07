Bankkártyája van? Akkor erről mindenképpen tudnia kell!

Átalakította a koronavírus-járvány az emberek fizetési szokásait. Az online vásárlás soha nem látott méreteket öltött, sokan azonban még mindig idegenkednek attól, hogy az interneten használják a bakkártyájukat. Pedig az online kártyás vásárlás vagy csekkbefizetés egyszerű, és rengeteg időt, fáradságot, kellemetlenséget takarít meg vele az ember – mondja Mondovics Péter, a Mastercard marketing mendzsere.

A fizikai kereskedőket egyre gyakrabban cserélik le a vásárlók webáruházakra. Az interneten ugyanis nem kell sorban állni, maszkot kell viselni, mindig találni megfelelő méretet cipőből, ruhából. Néhány árucikk - például az autóba való üzemanyag - kivételével az interneten ma már jóformán mindent meg lehet vásárolni, sokszor gyorsabban és hatékonyabban, mint a boltokban.

A koronavírus mindent megváltoztatott

2020 tavaszán a koronavírus-járvány nem csak az ország életét forgatta fel teljesen, de a fizetési szokásokra is hatott, egyre többen kezdték használni a készpénzmentes megoldásokat, és az internetes vásárlások száma, illetve értéke is megugrott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján.

Eközben nagyon sok korábban csak fizikai üzletben árusító kereskedő és hagyományosan beülős étterem indította el az online rendelést, kiszállítást, hogy legyen bevétele, és ki tudja szolgálni az igényeket.

"A Mastercard tavasszal végzett, globális kutatása szerint az online vásárlás idén áprilisban meghaladta az összes egyéb költési formát: a magyarok több mint egyharmada (35 százalék) elmondása szerint még soha nem vásárolt annyit online, mint ebben az időszakban" - mondja Mondovics Péter, a Mastercard marketing menedzsere.

Nem csak a vírustól való félelem miatt döntenek azonban egyre többen a webáruházak mellett a fizikai kereskedőkkel szemben, de más praktikus okai is vannak a váltásnak.

Miért jobb a webáruház a hagyományosnál?

A webáruházaknak a hagyományos boltokhoz képest rengeteg előnyük van, ezt azok, akik egyszer elkezdenek az interneten vásárolni azonnal belátják. Az interneten keresztül össze lehet például hasonlítani az árakat, és ott megvásárolni az árut, ahol a legolcsóbb. A nyitvatartási idő sem korlátozza az embert, hiszen éjjel-nappal, a hétvégén is nyitva vannak, még az ünnepnapokon is vásárolhat náluk bárki, ha éppen akkor van erre ideje.

Emellett helyhez kötöttség sincs, ha például a családnak a horvátországi nyaralás idején jut az eszébe, hogy a gyereknek szüksége van még néhány eszközre az iskolakezdéshez, megrendelheti az interneten. Mire hazaérnek, már át is vehetik a futártól a csomagot, nem kell az utolsó pillanatban rohangálni a boltokba körző vagy tempera után.

Az sem bosszanthatja fel az interneten vásárlókat, hogy elfogyott a boltban az, amit keresnek, legyen az a kedvenc mosóporuk, vagy egy kiszemelt cipő, ing, szoknya a méretükben. A webáruházak ugyanis rendszerint egy központi raktárral vannak kapcsolatban, amelyik pontosan nyilvántartja, miből mennyi van raktáron, és ha van még az adott áruból, akkor azt kiszállítják, ha pedig elfogyott, akkor azonnal jelzik ezt, amivel jó sok fölösleges rohangálástól, idegeskedéstől kímélik meg a vásárlót.

Az is rendkívül bosszantó, ha talál a vásárló számára megfelelő méretű ruhát vagy cipőt egy boltban, de a sok próbálástól már a ruhadarab már koszos, gyűrött vagy hiányzik egy gombja, díszítése. Szerencsére a boltokban lévő ruhákkal és cipőkkel ellentétben a webáruházakból olyan áru érkezik, amit korábban még senki sem próbált fel, nincs betörve, hiánytalanul megvan mindene, és nincsenek rajta kosznyomok.

Egyre többen vannak, akik épp ezért a butikban csak megnézik, felpróbálják a ruhát, és az interneten rendelik meg a szép, új, garantáltan sérülésmentes darabot, ami nem ritkán olcsóbban is elérhető valamelyik webáruházban, és amit aztán - az internetes vásárlásokra vonatkozó fogyasztói garancia miatt - 14 napon belül vissza is küldhetnek, ha mégsem tetszene.

Mivel érdemes kezdeni?

Bármennyi előnye is van az internetes vásárlásnak, az első alkalom előtt mindenki izgul egy kicsit. Van, aki bonyolultnak tartja, más a biztonság miatt aggódik. Ritkán fordul elő épp ezért, hogy egy vásárló első alkalommal egy több százezer forintos háztartási gépet vagy műszaki cikket rendel meg először egy webáruházból.

Mondovics is azt tanácsolja, aki tart az internetes kártyás vásárlástól, annak érdemes valamilyen kisebb tétellel, például az ételrendeléssel kezdeni. Viszonylag kis összegről van szó, a vásárló el tudja dönteni, megbízható-e a cég, amitől rendel, hiszen egy közismert étteremláncban, ahol korábban is étkezett már, nyugodtan megbízhat. A megrendelt étel pedig gyorsan megérkezik, maximum egy-két órán belül megnyugodhat a vásárló, hogy sikeres volt a rendelés.

Akik egyszer már kipróbálják az internetes ételrendelést bankkártyás fizetéssel, rendszerint nagyon elégedettek. Ha jön a pizzafutár, nem kell azon aggódni, tud-e visszaadni nagyobb címletből. Ha munkahelyre rendeli így valaki az ebédet, nem kell félbehagynia, amit csinál, az értekezletet, a telefonhívást, mert várja a futár a portán, hiszen ki van fizetve minden, ott tudja hagyni a csomagot.

Ezek után általában a legtöbb ember már bátran vág bele a többi internetes vásárlásba, és rendel a világhálóról ruhát, műszaki cikket, barkácsszerszámokat, bútort, játékot vagy kertészkedéshez szükséges eszközöket.

A sárga csekkel mi legyen?

Kétféle ember létezik Magyarországon: az egyik még mindig a postán fizeti be az összes sárga csekket, a másik, amelyik talált már alternatív megoldást, és ha lehet, soha nem megy a postára.

Abban mindkét típus egyetért, hogy kevés bosszantóbb dolog van a világon, mint hosszasan sorban állni a postán a csekkekkel, különösen most, hogy eleve korlátozzák a hivatalba belépők számát, ezért az utcákon kígyózik a sor, és ha nagy nehezen be is jutott az ügyfél, akkor maszkot kell viselnie. Az már csak hab a tortán, hogy ahány csekk, annyiféle befizetési határidő van, így havonta többször is sorban állhat az, aki mindegyiket időben szeretné rendezni.

"Nem kell ennek így történnie" - mondja Mondovics. A legtöbb embernek ott lapul a megoldás a zsebében: a saját okostelefonja. Akár már sorban állás közben is letöltheti a közműcégek alkalmazását, amelybe beregisztrálva általában egyetlen gombnyomással ki lehet fizetni az aktuális közüzemi számlát. Sőt a legtöbb applikációt figyelmezteti is az ügyfelet, ha új számlája érkezett, ha közeleg a befizetési határidő, vagy ha be kell diktálnia például egy óraállást.

Nem csak okostelefonról, de otthonról a számítógép előtt ülve is be lehet fizetni minden egyes sárga csekket, közüzemi számlát. Több ilyen alkalmazás is létezik, a Mastercard saját honlapján összegyűjtötte ezeket a felhasználók számára.

Mitől tartanak az ügyfelek?

A másik gátló tényező az, hogy főleg az idősebbek bonyolultnak találják az internetes kártyás vásárlást. Egy-két alkalom után azonban a kártyahasználók rájönnek, hogy nagyon egyszerű műveletről van szó, sőt vannak már olyan megoldások, amelyek még egyszerűbbé teszik a vásárlást. Elég egyszer megadni a kártyaadatokat, és onnantól kezdve az applikáción keresztül sok mindent ki lehet fizetni egyetlen gombnyomással a parkolási díjtól, a mozijegyen át a tévés előfizetésig.

A harmadik komoly aggály a biztonsággal kapcsolatos. Ez is teljesen alaptalan, ha a bankok legalapvetőbb utasításait betartja az ügyfél, vagyis nem adja ki a pin-kódját, bankkártya adatait harmadik félnek. A bankkártyát fizikailag el lehet ugyan lopni, de az azon lévő pénzt nem, hiszen ha mégis történik valamilyen visszaélés az ügyfél bankkártyájával - és nem bizonyosodik be az ügyfél súlyos gondatlansága (ez gyakorlatban azt jelenti, hogy megadta másnak a pin-kódot) -, akkor a bankok megtérítik a kárát. Sokan vannak azonban, akik a bankkártyájukkal a boltban szívesen vásárolnak, az interneten viszont nem akarják, vagy merik használni a plasztiklapot. A felmérések szerint ennek általában háromféle oka van. Az egyik az, hogy nagyon sok ember idegenkedik attól, hogy kifizessen valamit még azelőtt, hogy a kezében tartotta volna.Ez leginkább lélektani tényező, valódi veszélyt nem jelent az, hogy az áru később érkezik, hiszen a 14 napos elállási jog miatt vissza lehet küldeni, ha nem tetszik. Emellett egyre több webáruháznál van arra is lehetőség, hogy a vásárló a futárnál fizesse ki az árut bankkártyával.A másik gátló tényező az, hogy főleg az idősebbek bonyolultnak találják az internetes kártyás vásárlást. Egy-két alkalom után azonban a kártyahasználók rájönnek, hogy nagyon egyszerű műveletről van szó, sőt vannak már olyan megoldások, amelyek még egyszerűbbé teszik a vásárlást. Elég egyszer megadni a kártyaadatokat, és onnantól kezdve az applikáción keresztül sok mindent ki lehet fizetni egyetlen gombnyomással a parkolási díjtól, a mozijegyen át a tévés előfizetésig.A harmadik komoly aggály a biztonsággal kapcsolatos. Ez is teljesen alaptalan, ha a bankok legalapvetőbb utasításait betartja az ügyfél, vagyis nem adja ki a pin-kódját, bankkártya adatait harmadik félnek. A bankkártyát fizikailag el lehet ugyan lopni, de az azon lévő pénzt nem, hiszen ha mégis történik valamilyen visszaélés az ügyfél bankkártyájával - és nem bizonyosodik be az ügyfél súlyos gondatlansága (ez gyakorlatban azt jelenti, hogy megadta másnak a pin-kódot) -, akkor a bankok megtérítik a kárát.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.