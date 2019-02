Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Biztonság és kényelem, versenyképes áron (x)

Tisztított kibocsátás a várostól távol

A távfűtés fogyasztóbarát és környezetkímélő fűtési megoldás, amely az egyéni fűtési rendszerekkel ellentétben kevésbé, vagy egyáltalán nem terheli a levegőt. Így a távhő nemcsak kedvező konstrukciót kínál, de jelentősen hozzájárul egy élhetőbb főváros megteremtéséhez, ahol idővel akár meg is szűnhetnek a szmogriadók. De vajon ez mikor és hogyan valósulhat meg, illetve miért elengedhetetlen egy okosvároshoz a távfűtés? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre kaphatunk választ.

Ma Magyarországon minden hatodik ember él távfűtéses lakásban, és ez a szám egyre bővül: manapság több mint 650 ezer otthon élvezheti a távfűtés előnyeit.

A FŐTÁV Zrt. - a távfűtés rendszeréhez csatlakozott, új építésű lakópark adatain alapuló - modellszámítása szerint:

• az üzemeltetési költségeket, illetve kazáncserére képzett tartalékot is figyelembe véve akár 3-4 százalékkal is kevesebbe kerülhet a fűtés és a melegvíz ellátás távfűtéssel, mint a gáz alapú kazán használatával;

• kisebb lakásoknál magasabb, a nagyobb alapterületűeknél a technológia jellegéből adódóan kisebb a fajlagos megtakarítás értéke;

• bármekkora is azonban a lakótér, a távfűtés kézzel fogható pozitív tulajdonságai, kényelmi és biztonsági jellemzői a gázfűtéshez képest versenyképes áron állnak a lakók rendelkezésére.

Mennyit spórolhatunk távhővel?

Egy 45 négyzetméteres gázfűtéses lakás esetében olyan főbb tételekkel kell kalkulálni, mint a gázszolgáltatás, az eszközök, berendezések élettartamát tekintve pedig a kazáncsere, illetve az üzemeltetés, a kazán és kémény karbantartás. Ez összesen havi szinten bruttó 6600 forint kiadást jelent. Ugyanekkora alapterületű, távhővel fűtött lakásban viszont az alapdíj és hődíj megfizetésével összesen bruttó 6370 forint lesz a számlán feltüntetett összeg. Egy nagyobb, például 65 négyzetméteres lakásnál a gázfűtés mintegy bruttó 9236 forintba, míg távfűtés összesen bruttó 9163 forintba kerül a fenntartási időszakra vetítve.

A távfűtés biztonsági előnyei

A költségoptimalizálás, és a piaci versenyképesség mellett a másik fontos tényező a biztonság. Az egyedi fűtési rendszereknél az elöregedés, illetve az elmaradt karbantartás miatt veszélyessé váló füstgázelvezető rendszerek egyre több szén-monoxid mérgezéses tragédiát okoznak. A távfűtéssel azonban nincs helyi kibocsátás, így a lakók sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mert nincs, ami szivárogjon, vagy szén-monoxidot juttasson a levegőbe, esetleg robbanást okozzon.

Válasszunk környezetkímélő megoldást!

A káros anyagok koncentrációjának csökkenése számos "forintosítható" egészségügyi és gazdasági kárt, illetve azok utólagos költségeit képes megelőzni. Főként a távhőtermelésben résztvevő, kapcsoltan hőt és áramot termelő hatékony energiatermelés évi egymilliárd köbméter földgáznak megfelelő primerenergia-megtakarítást jelentett Magyarország számára az elmúlt évtizedben - újabb évi kétmillió tonna széd-dioxid emisszióját előzve meg. Ez a szén-dioxid mennyiség annyi, amennyi 600-700 ezer lakás teljes éves földgázfelhasználásából adódik, illetve 80 millió fa éves szén-dioxid megkötésének felel meg.

A távhő segítségével tehát a zöld energia képes beköltözni a sűrűn lakott településekre: a biomassza, a geotermikus energia vagy éppen - a kiemelkedő környezetvédelmi fejlesztések révén - a hulladék elégetésével keletkező hő. Ezek más módon nehezen juthatnának el az irodaházakba és a lakóparki lakásokba.

A világ számos országaiban nem egyszerűen elterjedt energiaellátási forma a távhő, hanem a lokális és nemzeti gazdálkodás tudatos eszköze, az okosvárosok egyik alapja. Hiszen ezek nemcsak az informatikai eszközök, szenzorok és kijelzők miatt okosak, hanem azért is, mert élhető, tiszta, környezettudatos életet biztosítanak a lakóiknak. Az Európai Unióban mintegy 10 százalékos arány mellett 64 millió ember él távfűtött lakásban, ezen belül Kelet-Európa lakóinak 37 százaléka, azaz nagyjából 40 millió ember élvezi lakásában a távfűtés kényelmét és megbízhatóságát.

Az elképzelés szerint 2022-re - akárcsak korábban Bécsben - Magyarországon is kiépülhet a fővárosi hőgyűrű. Ennek során a FŐTÁV Zrt. összeköti a külvárosi részeken található, szigetszerűen működő hőkörzeteket. Az így létrejövő gyűrűből vezeték halad majd a belváros felé is, és akár több tízezer lakás csatlakozhat majd a fővárosi távhőhálózatra.