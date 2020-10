Céges parti helyett jutalom: már most érdemes megtervezni az év végi juttatásokat (x)

A Covid járvány alaposan átírta az év első felében a dolgozói juttatásokat: tavasszal a vállalatok több mint 20 százaléka nem adta ki a megszokott rendszeres juttatást, és erőteljes visszaesés történt az eseti juttatások piacán is - derült ki az Edenred Magyarország kutatásából. A vírushelyzet miatt a cégeknek az év végi juttatások kiosztását is újra kell tervezniük, érdemes előre gondolkozni, és már most felkészülni erre.



Rengeteg, korábban nem tapasztalt kihívás elé állította a cégeket a vírushelyzet, többek között a dolgozói juttatások területén is. A cégek jelentős része a bizonytalan helyzetben nem tudta kiadni ezeket a korábban megszokottak szerint, és sokszor fizikailag is nehézséget jelentett a kiosztás.



Az Edenred ügyfélkörében sokan visszatartották a rendszeres juttatásokat, derült ki a friss elemzésből. A 2020. márciusában még rendszeres juttatást osztó cégek csaknem negyede (23 százaléka) júniusban már nem adott ki ilyet. A nyár folyamán azonban, ahogy kicsit normalizálódott a helyzet, a cégek jelentős része újraindította, vagy akár visszamenőleg is kifizette a rendszeres juttatásokat.



Edenred ügyfélkörben rendszeres juttatást adó cégek számának változása, 2020



Az eseti juttatásokat is visszavetette tavasszal a bizonytalanság, illetve nehezítő tényező volt, hogy a jellemzően papír alapú utalvány kiosztása is akadályokba ütközött a home office elterjedése miatt. Júniusban ez helyreállt: az eseti juttatást adó cégek száma már elérte, sőt meg is haladta a 2019-es szintet.



Indamedia Edenred ügyfélkörben eseti juttatást adó cégek számának változása, 2020Indamedia



Kevesebb megtakarítás, több online fizetés



Nem véletlen, hogy a cégek újraindították az ösztönzők kiosztását. A munkavállalóknak ugyanis nagy szüksége van most a támogatásra, hiszen fizetőképességük jelentősen visszaesett. A vírushelyzet miatt a háztartások mindössze felének van két hónapra elég megtakarítása, a jövedelem kb. 65 százalékát élelmiszerre és rezsire költik, közben az élelmiszerek ára 7,8 százalékkal nőtt. A bizonytalan helyzetet tükrözi, hogy a magyarok 41 százaléka még egy hétre sem tud elutazni nyaralni.



A vállalatok nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy a járvány és a karantén miatt jelentősen nőtt az online vásárlások aránya. Egy kutatás szerint a csomagolt élelmiszerekből 67 százalékkal, háztartási árukból 63 százalékkal vásároltak többet az interneten, mint a Covid előtt (forrás: Nielsen COVID 19 Syndicated Study). Éppen ezért a juttatások esetében is felértékelődnek az olyan eszközök, melyek alkalmasak az online fizetésre.



Év végi juttatások az új helyzethez igazítva



Ahogy a munkavállalóknak, úgy a cégeknek is szüksége van B tervre ebben az időszakban. Az Edenred azt vetíti előre a kutatásai alapján, hogy a cégek az idén jóval hamarabb kezdik meg az év végi jutalmak tervezését. Az Edenred ügyfelei közül nagyságrendileg ugyanannyian gondolkodnak év végi juttatásban, mint 2019-ben, viszont megduplázódott azon cégek száma, akik már szeptember közepén egyeztetnek az év végi jutalmakról. Az új helyzetben új tervezési stratégiára van szükség, a cégeknek végig kell gondolniuk az eddigi folyamataikat. Mérlegelni kell, legyen-e céges vacsora, karácsonyi parti, megszokott tárgyi ajándék, hiszen a második hullám súlyosabbá válása miatt lehet, hogy nem is lesz alkalom a közös ünneplésre.



A munkavállalókat megviseli a bizonytalanság, és sokaknak a céges ajándék helyett inkább megélhetési juttatásra van szükségük. Nem számít egyedi esetnek, hogy a cégek a fentiekre szánt keretet juttatásként fizetik majd ki a dolgozóknak.



Sokan élnek majd a csekély értékű ajándék juttatásként való kifizetésével is. Ezzel a megoldással a bérnél jóval kedvezőbb, 35.99 százalékos közteherrel lehet számolni, a megtakarításból vagy magasabb nettó összeget kaphatnak a dolgozók, vagy céges költségmegtakarítást lehet elkönyvelni. A juttatás készpénzre nem váltható utalvány/utalványkártya formájában fizethető ki.



Ehhez ad jelentős segítséget az Edenred Juttatási Ezüst kártyája, amit most kártyadíj felszámítása nélkül vehetnek igénybe a meglévő és a leendő ügyfelek, akik a juttatás kiadásáról dönthetnek a későbbiekben is. Így már most a munkavállalók kezében lehet az eszköz, amin majd kiadható a juttatás - akkor is, ha távmunkában dolgoznak.



Az Edenred kártyán kiadott juttatás a munkavállaló mindennapi megélhetését támogatja, és biztonságosan, érintéses fizetéssel vagy akár online is lehet vele vásárolni. Amellett, hogy megkönnyíti a kifizetést, hozzájárul a munkáltatók elégedettségéhez és ahhoz, hogy valamivel gondtalanabbul ünnepelhetnek majd az év végén. Ezenkívül növeli biztonságérzetüket, ami talán a legfontosabb egy ilyen bizonytalan időszakban.