Díjözön és elismerésdömping a Schiller Rent a Car-nál (x)

A Schiller Autó Család autóbérléssel foglalkozó üzletága elismerésben részesült a Booking.com-tól és a Rentalcars.com-tól.

A Schiller Autó Család szolgáltatásai között már 2007 óta szerepel az autóbérlés, a kezdetben pár tíz autós flotta a tavalyi csúcsszezonban 500 járműre duzzadt. És nemcsak a járműpark mérete impozáns, de az ügyfelek értékelései és szavazatai szerint a szolgáltatás minősége is elsőosztályú. Ezt jól mutatja, hogy az idei elismerés mellett már tavaly is elnyerték a Rentalcars-tól a közönségdíjat. Idén pedig egy másik rangos díjat is bezsebeltek, a Booking.com-on ugyanis 9 pontra értékelték az irodájukat, ami egyedülálló az autókölcsönzők között, de számos vendéglátóhely is megirigyelné.



Indamedia fotó: autonavigator.huIndamedia

Schiller Márk, a Schiller Autó Család marketingvezetője és az autóbérléssel foglalkozó üzletág vezetője, Székely György szerint a siker kulcsa az ügyfélközpontúság, hogy a hozzájuk érkező klienseket úgy kezelik, mintha a családtagjaik lennének. A díjak pedig azt bizonyítják, hogy ez a mentalitás az ügyfeleknél is kedvező fogadtatásra talál, sőt, azok, akik tőlük bérelnek autót, utána aktívan vissza is jeleznek a szolgáltató felé, hogy elégedettek voltak mindennel, a kiszolgálástól kezdve egészen a járművekig.

A Rentalcars.com díja azért is különleges, mivel az év szolgáltatója díjból országonként csak egyetlenegyet osztanak ki évente, ráadásul a versenyben nemcsak a hazai szolgáltatók, hanem a nagy nemzetközi franchise-ok is részt vesznek. A Schiller Rent a Car-nak pedig nincs irodája közvetlenül a repülőtéren, hanem mellette üzemel. Az is teljesen újdonság, hogy az egymást követő két évben ugyanaz az iroda veszi át a díjat, a díjat, amelyet nem egy szakértőkből álló grémium ítél oda, hanem a több ezer ügyfél közvetlen érékelése.

Schilleréknek ez egy komoly visszajelzés, hogy a pár éve elkezdett munkájuk, amelynek keretében új sztenderdeket határoztak meg maguknak, köztük olyanokat, amelyek egyéb nemzetközi szolgáltatóknál már bejöttek, hogy ők legyenek a magyar autókölcsönzők között a piacvezetők, beérni látszik. Ebben nagy segítségükre van egy hatalmas hátország, a Schiller Autó Család is, kiváló kollégákkal és szakemberekkel, óriási szervezeti tudással, összetartó csapatmunkával, amely érzékelve a piaci körülményeket folyton meg tud újulni.

Az autók kiváló állapotban, jellemzően egy-másfél évig vannak a flottában, az átlagos futásuk pedig 30-35 ezer kilométer, de a kisebb kategóriákban még ennél is kevesebb, 25 ezer kilométer körül mozog ez az érték. Ezekkel a kondíciókkal pedig abszolút elérték a nemzetközi szintet. A egész rendszerben, így az autók beszerzésétől kezdve, azok szervizelésén és cseréjén át egészen az értékesítésig a Schiller Autó Család gondoskodik mindenről. A cégcsoport egész technológiai és műszaki háttere folyamatos mozgásban van annak érdekében, hogy minden ügyfelet a lehető legmagasabb szakértelemmel és legjobb minőséggel tudjanak kiszolgálni.



Indamedia fotó: autonavigator.huIndamedia

Azt, hogy mennyire odafigyelnek az ügyfeleikre, jól mutatja, hogy az ő visszajelzéseik alapján állítják össze a flottájukat is. A jövőben szeretnének még több kényelmi szolgáltatással bővíteni a portfóliót ügyfeleik számára és a turisták mellett az üzleti szegmenst is meghatározóan kiszolgálni, az is a távlati célok között szerepel, hogy a külföldiek is még jobban megismerhessék a Schiller Rent a Car nevét. Ezek a díjak pedig nagyban hozzájárulnak ezen célkitűzésükhöz is.