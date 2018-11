Édes az élet a BP-nél! (x)

A vállalat célja, hogy a munkavállalóknak nyújtott előnyök révén megédesítsék a dolgozók mindennapjait.

A BP-nél különösen fontosnak tartják, hogy a munkavállalóiknak olyan kiemelkedő előnyöket és juttatásokat biztosítsanak, amik megédesítik a mindennapjaikat a vállalatnál. "Szeretnénk tudatosítani a munkavállalóinkban, hogy mint egy prémium minőségű önkiszolgáló étteremben, amelyben mindenki a saját ízlése szerint tud fogásokat válogatni és ízesítni a megannyi kiemelkedő minőségű összetevők segítségével, a BP által kínált előnyök sokaságából ők is ugyanúgy saját maguk állíthatják össze a sikerük és jóllétük receptjét a vállalatnál." - mondta Knezevics Viktor, a BP országigazgatója.

A legtöbb chéf egyetért azzal, hogy a lehető legjobb minőségű hozzávalók mellett a megfelelő, profi eszközök, az alkotást segítő és inspiráló konyhai környezet elengedhetetlenek ahhoz, hogy elsőrangú fogás kerüljön az asztalra. "Az eredményes munkavégzéshez a legmodernebb felszerelések, ergonomikus környezet vagy éppen a különböző továbbképzési lehetőségek révén igyekszünk minél ösztönzőbb munkakörülményeket kialakítani a dolgozóinknak. Ugyanakkor igyekszünk a direkt és indirekt pénzügyi juttatások legszélesebb körét is biztosítani a munkavállalóink számára, többek között ingyenes egészségbiztosítás, széleskörű cafetéria rendszer és más egyéb bónusz lehetőségek segítségével, hogy kifejezhessük feléjük, elismerjük és nagyra értékeljük azokat az erőfeszítéseket, amiket a vállalatért tesznek minden nap." - összegezte Knezevics Viktor.

A BP-nél a munka és magánélet megfelelő egyensúlyára, a dolgozóik mentális frissességére is kiemelt figyelmet fordítanak, valamint hogy a munkavállalóik olyan dolgozói közösségek tagjai is lehessenek egyben, amivel "ízviláguknak" megfelelően tudják fűszerezni a saját maguk mindennapjait. "Odafigyelünk arra, hogy számos, a munkavégzéshez kötődő regenerálódási lehetőséget biztosítsunk munkavállalóink számára és hogy mindenki megtalálja azt az eszközt, amely segít neki fenntartani az egyensúlyt a karrier és a szabadidő között. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a munkavállalóink, ha akarják, a kollégáikkal közösen is megtudják élni a hobbijaikat ami által 'ízletesebbek' lehetnek a vállalatnál töltött mindennapjaik." - foglalta össze Knezevics Viktor.

Amennyiben Ön is szeretné egy ösztönző munkahelyi környezetben és kiemelkedő juttatásokat élvezve megvalósítani karriercéljait, akkor látogasson el a BP weboldalára és tudja meg, hogy milyen pozíciókra jelentkezhet a vállalatnál! "Arra buzdítjuk a budapesti Szent István Bazilikánál található karácsonyi vásárba kilátogatókat, hogy november 29.-e és december 3.-a között tekintsék meg a BP standját, ismerkedjenek meg dolgozóinkkal és a vállalat által nyújtott különleges előnyökkel." - mondta Knezevics Viktor.