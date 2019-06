Ergonómia: az ésszerű és gazdaságos munkavégzés (x)

A KSH adatai szerint a táppénzes kiadások az elmúlt években jelentősen megnőttek, ugyanis míg 2014-ben 68 milliárd forintot tettek ki, 2016-ban ez az összeg már 89 milliárd forintra emelkedett. Ráadásul a táppénzes hiányzások közel 25%-át a sok üléssel összefüggésbe hozható csont- és izomrendszer megbetegedések adják . Ha ezt nézzük, sokkal gazdaságosabb megoldásnak bizonyul egy ergonomikus munkakörnyezet kiépítése. Az ésszerűséget tekintve is hasonló a helyzet, hiszen az embert anatómiailag nem 8-10 órás ülésre „szánták”, a helytelen ülés például majdnem kétszer jobban terheli a gerincet, mint az állás.

Görnyedt háttal, keresztbe tett lábbal, a nyakunkat megfeszítve vagy a fejünket lógatva bámuljuk a monitort. A legtöbben biztosan magunkra ismerünk, pedig lehetne ez másképp, sokkal egészségesebben is. Sokszor hallani, hogy a munkahelyünk a második otthonunk, hiszen a napunk legnagyobb részét ott töltjük, akkor pedig miért ne figyelnénk oda arra, hogy a megfelelő eszközökkel vegyük körbe magunkat, amelyek segítségével elkerülhetjük, hogy nap végére szinte mindenünk fájjon. Az ergonómiai eszközök mind azt szolgálják, hogy megfelelő legyen a testtartás és a testműködés, vagyis a munkakörnyezet illeszkedik a munkavállaló igényeihez, és nem fordítva. Ha nem ilyen környezetben töltjük el a heti negyven óránkat, komoly egészségügyi problémáink is kialakulhatnak, amelyek mind a teljesítményünkre, mind a magánéletünkre negatív hatással lehetnek. Ez pedig már a vállalatnak is komoly anyagi problémát jelent, 2016-ban az Egészségbiztosítási Alapra háruló táppénzes költségek 89 milliárd forintot tettek ki. Emellett természetesen a betegre háruló költségek (gyógyszer, kezelés, kiesett jövedelem) is jelentősek.

A Fellowes Hungary évek óta foglalkozik az ergonomikus munkakörnyezettel, amelynek megteremtése a munkavállalók és a munkaadók számára egyaránt fontos. A Randstad 2018-as, legfrissebb kutatása szerint a munkavállalók a fizetés (75%) után a munkakörnyezetet (64%) tartják a legfontosabb szempontnak egy munkahely kiválasztásánál*. Egy egészséges környezetben mindenkinek jobban megy a munka, csökken a munkahelyi elégedetlenség, a fluktuáció, ráadásul a munkaadóknak is megéri, hiszen a táppénzes hiányzások jóval több költséget jelentenek egy cég számára, mint az ergonomikus eszközök beszerzése. Néhány apró változtatással már jó eredményeket lehet felmutatni, ilyen például a csuklótámasz, a lábtámasz vagy éppen a laptopállvány használata. Ezek csupán pár ezer forintos beruházást jelentenek, amelyekkel többnyire már érezhetően javíthatnak a munkavállalóik közérzetén, de akár egy teljes munkaállomást is létre lehet hozni körülbelül 50-60 ezer forintból.

A Fellowes az egészséges munkakörnyezet kialakítása érdekében fejlesztette ki a négy zóna koncepcióját, ami különböző területekből áll: a hátfájás megelőzése; a csuklófájdalom megszüntetése; a nyaki fájdalom csillapítása és az aktív munkakörnyezet biztosítása. Ahhoz, hogy elkerüljük a hát- és derékfájást, figyeljünk oda a székünkre, hátunk és lábunk legyen meg-, illetve alátámasztva. Az állandó egér- és klaviatúrahasználatból adódó fájdalmakat kiküszöbölhetjük a csuklótámasszal. A nyakunkat azzal tudjuk a leginkább védeni, ha a monitort megfelelő szemmagasságba helyezzük, ebben lehet a segítségünkre a laptop- és monitorállvány. Végül érdemes az ülőmunkát félóránként megszakítani vagy akár ülő- és álló munkaállomást használni. A legújabb termékek pedig már azt is lehetővé teszik, hogy személyre szabott asztalbeállítással dolgozzunk.

További információk itt: http://www.fellowes.hu/ergonomia/

KSH: Táppénz 2014-2016.

KSH: Magyarország 2017

*Randstad: Employer Brand Research, Country Report Hungary, 2018.