Az üzleti világban a rugalmasság rendkívül fontos tényező, az otthoni munkavégzés növekvő népszerűsége és a gyakran változó gazdasági környezet pedig csak ráerősített erre. Az ASUS ExpertBook széria Flip modelljei biztosítják ezt a rugalmasságot, hiszen erőteljes és biztonságos hardverrel, valamint 360-fokban kihajtható érintőképernyővel rendelkeznek, így minden helyzetben maximális hatékonyságot kínálnak.

Az adatbiztonság mindig is elsődleges szempont az ASUS üzleti modelljeinél, így természetesen a TPM 2.0 chip, az ujjlenyomat-olvasó és arcfelismerő rendszerek mellett számos egyéb biztonsági megoldást alkalmaznak. A rendszergazdák és üzemeltetők számára biztosított az egyszerű és hatékony menedzselés lehetősége, mely akár az ASUS Control Center és ASUS Business Manager alkalmazásokkal is elérhető, de ide sorolható a széleskörű kompatibilitás és az egyszerű bővíthetőség is. Az ASUS ExpertBook modellek katonai tanúsítvánnyal is rendelkeznek, így bizonyítottan ellenállnak a leejtésnek, a rázkódásnak és ütésnek, valamint az extrém időjárási körülményeknek.

ExpertBook B3 Flip

Az ExpertBook B3 Flip tervezésekor az oktatás és a hibrid munkavégzés került előtérbe, a végeredmény pedig egy rugalmas, ellenálló és sokoldalú, a kategóriájában máshol elérhetetlen funkciók sorát kínáló üzleti megoldás lett. A 360-fokban kihajtható érintőképernyő nem csak a laptop sokoldalú felhasználását biztosítja, hanem a beépített stylus segítségével a jegyzetelést, rajzolást vagy a szerződések és dokumentumok aláírását is megkönnyíti. A hagyományos webkamera mellett egy második kamera is helyet kapott a laptopon annak érdekében, hogy táblagép és sátor üzemmódban is ideális legyen a tájolás és a képminőség.

Az ExpertBook B3 Flip ráadásul ASUS Antibakteriális Védelemmel is rendelkezik, mely egy vadonatúj ASUS fejlesztés. A billentyűzeten és érintőpadon alkalmazott különleges kezelés akár 3 évig képes megakadályozni a baktériumok lerakodását és szaporodását. Kevesen gondolnák, de egy laptop billentyűzete több ezerszer annyi baktériumot rejthet, mint egy wc-ülőke, köszönhetően annak, hogy a laptopokat általában változatos helyeken, időpontokban és élethelyzetekben használjuk.





ExpertBook B5 OLED

Az ASUS ExpertBook B5 OLED élvonalbeli kijelzője remekül példázza az innováció és az üzleti megoldások ötvözését. Az OLED kijelző nem csupán a színhű megjelenést és kiemelkedő vizuális élményt biztosítja, hanem a szemek egészségét is óvja, hiszen a hagyományos LCD panelekhez képest akár 70%-kal alacsonyabb káros kékfénykibocsátással rendelkezik. Ez a hosszú munkanapok során kevésbé fárasztja a szemeket és jobb koncentrációt biztosít. A legmodernebb Intel processzorok által nyújtott stabil teljesítmény és hatékonyság ötvözete egésznapos kitartást és energiát kínál az egyszerűbb irodai alkalmazásoktól kezdve a komolyabb grafikai teljesítményt igénylő különlegesebb szoftverekig.

ExpertBook B6 Flip

Ha csúcsteljesítményre és rugalmasságra van szükség, akkor az ASUS ExpertBook B6 Flip a megoldás, mely a világ első, 360-fokban kihajtható, Mini-LED érintőképernyővel rendelkező mobil munkaállomása. A komoly mérnöki teljesítményt jól mutatja, hogy a világelső kijelzőhöz egy ilyen flexibilis felépítés és munkaállomás-szintű hardver társult. A gamer laptopokat megszégyenítő teljesítményre képes 12.generációs Intel Core i9 HX vPro processzor kiegészülve a 3D tervezésre és vizuális munkákra optimalizált NVIDIA RTX A2000-es grafikus megoldással garantálja, hogy minden alkotási folyamat egyszerű és hatékony lesz.

Az ASUS üzleti megoldásairól a megújult ASUS Business Portálon értesülhetnek a partnerek.