GX9, amivel az utca műteremmé válik (x)

GX9, amivel az utca műteremmé válik.

A Panasonic nemrég mutatta be az új Lumix GX9-et, amivel a felhasználók valósághű, kiváló minőségű és felbontású képeket készíthetnek gyönyörű színmegjelenítéssel. A 20,3 megapixeles, aluláteresztő szűrő nélküli Digital Live MOS képérzékelő gondoskodik róla, hogy a legapróbb részletek is látszódjanak.

A különböző AF funkciók, mint az arc/szem felismerő és a precíziós AF, még sokoldalúbb használatot tesznek lehetővé, hogy a legkülönbözőbb felvételi körülményeknek is megfeleljenek - legyen szó akár egy mozgó alany, vagy a csillagos éjszakai égbolt fotózásáról. Az élőképes kereső autofókusza pedig a bekapcsolásától kezdve azonnal működésbe lép, hogy semmilyen fotólehetőségről ne maradjon le a felhasználó.

Nem csak a tökéletes fotókészítésre, de az energiatakarékosságra is törekedett a Panasonic a GX9 megalkotásakor. A kamera új funkciója ugyanis automatikusan alvó üzemmódba kapcsolja a kijelzőt egy adott idő elteltével, ha azt érzékeli, hogy a felhasználó szeme eltávolodott a képkereső szemérzékelőjétől. Ennek köszönhető a hosszú akkumulátor-üzemidő, amely egy töltéssel kb. 900 kép készítéséhez elegendő.

A precízebb képek eléréséhez a LUMIX GX9 az 5-tengelyes Dual I.S. (képstabilizálás) technológiának köszönhetően a felhasználók még gyenge fényviszonyok között is elmosódás nélküli képeket és videókat készíthetnek széles és tele állásban egyaránt - akár 4K felbontásban is.

A Panasonic LUMIX G DSLM fényképezőgépekhez széles választékban állnak rendelkezésre cserélhető digitális objektívek, amelyeknek nagy része kompatibilis a LUMIX GX9 5-tengelyes Dual I.S. képstabilizációjával.

A LUMIX GX9 Bluetooth és Wi-Fi kapcsolattal is rendelkezik, így képeinket akár azonnal, közvetlenül a kameráról meg is oszthatjuk másokkal. A Lumix GX9 ezek alapján tökéletes választás a legemlékezetesebb pillanatok megörökítéséhez és a mindennapok eseményeinek kreatív megosztásához.