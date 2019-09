Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyorsabban köt, mint a nagyi (x)

Új terméket dob piacra nyár közepén a Lasselsberger-Knauf Kft. A Mischnix névre keresztelt szárazbeton keverékkel bárki számára gyerekjátékká válik a betonozás.

Lassan azok is kifogynak a kifogásokból, akik eddig azért nem álltak neki betonozni, mert túl körülményesnek és macerásnak találták a folyamatot. A Lasselsberger-Knauf új, várhatóan július végén forgalomba kerülő szárazbeton keveréke már nekik is lehetővé teszi, hogy átéljék ezt az élményt.



A Mischnix nevet viselő termék egyszerűen bedolgozható, alkalmazásánál nincs szükség keverésre, ráadásul rendkívül gyorsan, néhány perc alatt megköt. Jelentősen megkönnyíti a munkát azokon a kültéri helyeken, ahol az áramforrás nehezen elérhető és az anyag gépi keverése nem megoldható. Olyan esetekben célszerű bevetni, amikor valamit gyorsan rögzíteni szeretnénk, például egy oszlopot, egy játszótéri eszközt vagy egy ruhaszárítót.



Az új termék cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz. Elég a felhasználás helyére önteni, majd egyszerűen csak vizet kell adagolni hozzá. A keverék kötése azonnal megindul és gyorsan lezajlik, ami megkönnyíti a rögzítendő elemek pozícionálását. Összetételének köszönhetően a kötéséhez szükséges nedvességet könnyen átengedi, és csak minimális kötőanyag kimosódással kell számolni.



Jóllehet a Mischnix hagyományos módon is keverhető, így nagyobb szilárdságot biztosít azoknak az eszközöknek a rögzítéséhez, amelyeket fokozott igénybevétel ér, a termék nem tartozik a tartószerkezeti beton kategóriába. Ebből kifolyólag tilos alkalmazni méretezett szerkezetek alapozására, rögzítésére, például épületek tartóoszlopainak alapozására vagy tartószerkezeti horgony rögzítése.



További információk itt érhetők el