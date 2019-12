Harmadszor is "Legjobb Munkahely" a Provident (x)

A Provident Pénzügyi Zrt. 2012 és 2014 után immáron harmadik alkalommal nyerte el nagyvállalati kategóriában Magyarország legrangosabb munkáltatói elismerését, az objektív munkavállalói visszajelzések alapján odaítélt Kincentric Legjobb Munkahely díjat. A trófeát november 30-án Kamarás Zsuzsanna HR igazgató vehette át a Provident képviseletében a díjalapítótól.

A hazánkban 19 éves múltra visszatekintő Kincentric Legjobb Munkahelyek Program a vállalatok dolgozóit kérdezi meg világszerte anonim kérdőívek segítségével, hogy mennyire elégedettek a munkahelyük által nyújtott feltételekkel. A Kincentric Legjobb Munkahelyek díj azokat a vállalatokat emeli ki, amelyek inspiráló légkört teremtenek, fejlődést szorgalmaznak és folyamatos üzleti sikereket érnek el.

A magyar Provident a munkavállalóit támogató programjainak köszönhetően 2012-ben és 2014-ben már elnyerte a Kincentric Legjobb Munkahely elismerést és idén triplázni tudott. Az eredmény hátterében szofisztikált HR stratégia és legjobb gyakorlatok állnak: a kollégák oktatásáról rendszeres tréningek keretében gondoskodnak, emellett pozícióra szabott beilleszkedési programokon, csapatépítéseken is részt vesznek. A cég gondot fordít arra, hogy a dolgozók a napi munkával járó feszültség mellett megőrizhessék egészségüket, jó közérzetüket. A Jól-Lét Program a dolgozók testi-lelki egyensúlyát támogatja és stressz-menedzsment technikákat is megismertet a kollégákkal.

"Ahhoz, hogy egy szervezet a munkatársai túlnyomó többségének magas elkötelezettségét tudja elérni, fontos és megkülönböztető elemek az agilitás, a tehetségfókusz és az elkötelező vezetés. Ezeket a területeket kiemelkedően vizsgáljuk a globális Legjobb Munkahelyek Programban, amely 19 éve egyedülálló módon támogatja az üzleti vezetőket abban, hogy az elkötelezettség fejlesztéséhez kapcsolódó döntéseiket valóban adat alapon hozzák meg, és a kiemelkedő eredményeket elérő vállalatok Magyarország legmagasabb presztízsű munkaerőpiaci elismerésében részesüljenek" - mondta el Uzsák Éva Virág, a Kincentric ügyvezető igazgatója, Kelet-Európai régióvezetője.

"A Providentnél a kollégáinknak olyan hátteret igyekszünk nyújtani, amelyben versenyképes tudást szerezhetnek, hogy kellő szakértelemmel - és ezáltal is kevesebb stresszel - végezhessék a mindennapi feladataikat. Azt is gyakorlatból tudjuk, hogy motivált és elkötelezett munkavállalókkal könnyebben érhetjük el a közös üzleti sikereket, ezért rengeteget fektetünk abba, hogy ne csak hatékonyan dolgozzanak, de jól is érezzék magukat nálunk a kollégák. Büszkék vagyunk arra, hogy dolgozóink harmadszor is megszavazták nekünk a Kincentric Legjobb Munkahely Díjat, jelezve számunkra, hogy jó úton járunk, hiszen az eredmények szerint nemcsak ügyfeleink, de munkavállalóink is elégedettek velük" - tette hozzá Kamarás Zsuzsanna, a Provident Pénzügyi Zrt. HR igazgatója a díj átvételét követően.