Hazai hajópiaci trendek alakulása (x)

A hajópiac vizsgálatakor számos dologra érdemes figyelni, szemmel követhetjük profi versenyzőink eredményeit, a hazai versenyek, események alakulását és nem utolsó sorban a kiállításokat.

Ha a hazánk színeiben versenyzőket nézzük, már akkor szembetűnik egy folyamatos növekedés, mely többek között a Magyar Vitorlás Szövetség kitartó munkájának is köszönhető. Ennek a fejlődésnek fontos állomása volt a tavalyi év, hiszen 2018 augusztusában Berecz Zsombor megszerezte hazánk első világbajnoki győzelmét, mellyel vitorlástörténelmet írt. Közvetlenül ezután Érdi Mári is megszerezte olimpiai kvótáját. A fiatalabbak között pedig a Vadnai és Gyapjas testvérek érnek el jobbnál jobb eredményeket Európa bajnoksági és világbajnoksági megmérettetéseken.

A hazai vitorlás versenyek közül a legfontosabb talán kiemelni az 50. Kékszalagot, mely rekordszámú 682 indulót vonzott a Balatonra, szintén egy erősödő érdeklődést jelezve, de ez a trend számos egyéb versenyen vagy hajós eseményen megfigyelhető. Ám ha tovább tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a legpontosabb visszajelzést a kiállítások adják az iparágról. Magyarországon több kiállítás is megrendezésre kerül, melyek közül egyértelműen a Budapest Boat Show a legjelentősebb 28 éves múltjával.

Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötőjének is nevezett kiállítás alakulása az elmúlt években átfogó képet mutat a hajópiac alakulásáról. A 2008-as válság után jelentősen visszaesett az érdeklődés a hajók iránt, és ez meglátszott a rendezvényen is, mely átkerült a HUNGEXPO Zrt. legnagyobb, A pavilonjából az eggyel kisebb G pavilonba, melynek 2012-ben is csak kétharmadát tette ki a hajókiállítás az alig 80 bemutatott hajóval, melyek nagy része akkor vitorlás volt. A gazdasági helyzet erősödésével párhuzamosan megélénkült a kereslet a hajók iránt is, így néhány éven belül már a teljes pavilont megtöltötte a Budapest Boat Show, és egyre növekedett a motoros hajók aránya is a kiállításon, 2016-ra pedig már elfoglalta a szomszédos F pavilont is.

2019-re a piac eljutott odáig, hogy a Budapest Boat Show a G pavilonját már hónapokkal a nyitás előtt lefoglalták a bemutatkozni vágyó cégek több mint 110 hajóval. A kiállítók a korábbiaknál szinte mind megnövelt standdal érkeznek a korábbi évhez képest, hogy ki tudják állítani a mind számban, mind méretben egyre nagyobb hajóikat, mely egyértelmű jele a piac élénkülésének. Illetve egyre erősebben látszik új trendként, hogy az elektromos hajók egyre nagyobb teret nyernek, jelezve a növekvő igényt a tiszta energiával működő hajók iránt, mely a balatoni robbanómotoros korlátozást, illetve az autóipari trendeket figyelve nem meglepő.

A kiállításon továbbá hagyományosan helyet kapnak az elmúlt év legfrissebb innovációi, de az érdeklődők megismerkedhetnek a vízi sportokkal, válogathatnak a felszerelések és ruházatok között is. Folyamatos szakmai és nem szakmai programok várják az érdeklődőket mind a GENERALI Kikötő Színpadon, mind a Programszigeten a medencében. De az Utazás kiállítás is számos hajós utat, és egyéb információt kínál az érdeklődőknek.

Az eseményre online jegyet a Budapest Boat Show honlapján lehet váltani, míg a helyszínen kizárólag érintéses bankkártyával vagy HelloPay kártyával lehet majd ezt megtenni. Bővebb információkért a jegyvásárlásról, a programokról vagy a készpénzmentes rendszerről, látogasson el a www.boatshow.hu weboldalra.

A kiállítás stratégiai partnere a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balaton Boat Show, fő támogatója a Generali Biztosító Zrt., szakmai védnöke a Hajóipari Vállalkozók Egylete, autós partnere pedig az Audi.