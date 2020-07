Időt és pénzt spórolhatsz, ha profikra bízod a céges autókat (x)

Mivel bőven több mint 3 millió autó van a magyar utakon, ezért ki lehet jelenteni, hogy elég sok ember számára ismert, hogy milyen kényelmi funkciókkal bír egy kocsi. Már rég meghaladtuk az "gyorsan el lehet vele jutni A-ból B-be" szintet. Van, ami még a sima személygépjárműnél is többet tud: a céges autó. A Schiller Flotta nem csak autót ad, hanem teljes mobilitási szolgáltatás biztosít négy keréken.

Munkavállalás szempontjából fontos tényező lehet, ha az ember kap egy céges autót. Ez azért is kényelmes, mert keveset kell vele foglalkozni. A lényeg, hogy van, kényelmes, működik, lehet vele menni. Legalább ugyanilyen kényelmesnek kell lennie a másik oldalról is. A munkáltatónak is fontos, hogy neki se kelljen a céges autóval sokat foglalkozni.



Borbély Zoltán a Schiller Flotta ügyvezetője - fotó: autonavigator.hu



Az idén már 40 éves múltra visszatekintő Schiller Autó Család 2007-ben indította el autóflotta és bérautó üzletágát, a Schiller Flotta Kft.-t (anno Bér-Elek Kft.), aminek szlogenje:

Mobilitási megoldások szeretettel.

A cég a gyakorlatba is átültette ezt a mottót, mivel a beszerzéstől az autó eladásáig a teljes üzemeltetést intézik. Ráadásul úgy, hogy a költségeket is garantálják. De itt nem is az olcsóság a lényeg, hanem a kedvező árú, de kimagasló színvonalú szolgáltatás biztosításáról és a kiszámítható költségekről.

De milyen szolgáltatásokról van szó?

A felhasználók komplett szolgáltatást kapnak márkától függetlenül, a kötelező karbantartások és a szezonális gumicserék egyaránt a csomag részei, ez persze ma már szinte alap a piacon, hisszük, hogy a Schiller Autó Család és a Schiller Flotta múltjával és jelenlegi szolgáltatásaival azonban tudunk olyan értéket és ügyfélélményt adni, ami miatt megéri minket választani - mondta Borbély Zoltán a Schiller Flotta ügyvezetője.

Például akkor is segítenek, ha baj van: 0-24 órás asszisztencia szolgáltatásuk is rendelkezésre áll a legváratlanabb helyzetek kezelésére is akár egész Európa területén.

Az ilyen vészhelyzetek esetében, illetve ezek elkerülése végett ajánlja a Schiller Flotta telematika szolgáltatását, tehát pontosan láthatjuk a flottában lévő autó futását, helyzetét, esetleges hibaüzenetét. Persze ezt csakis és kizárólag a GDPR szabályainak megfelelően, ha a használó hozzájárult, illetve a felsorolt információk lekérdezése indokolt.

Ez nyilvánvalóan azt is lehetővé teszi már ma is, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén azonnal elérjük az autó használóját, számára könnyebben tudjon a Schiller Flotta azonnali segítséget nyújtani, akár egy baleset esetén is, vagy épp a közelgő karbantartáshoz lehessen helyszínt és időpontot egyeztetni. Évente legalább három alkalommal minden flottában lévő autóról kapnak információt, hiszen a szezononkénti gumicsere mellett jellemzően évi egy karbantartáson megjelennek a járművek.

Az is egy újabb kényelmi funkció, hogy nem csak a Schiller Autó Család által képviselt márkaszervizbe lehet vinni az autókat, így tényleg tud országos lefedettséget biztosítani a hálózatuk. Sőt! Egy gumicserés példánál maradva, még az sem feltétel, hogy a téli gumit ugyanott szereljék vissza, ahol azt nyárira cserélték. Ha az ügyfél másik szervizpontot jelöl meg az online bejelentkezéskor, akkor az autó abroncsait oda szállítják.

Ennél már tényleg semmi sem lehet egyszerűbb és kényelmesebb. És még egy érv a Schiller Flotta mellett, hogy az operatív lízing keretein belül a havi díj áfájának legalább 50 százalékát visszaigényelhetik a vállalkozások.