Felmerülhet a kérdés, hogy mi a közös ezekben a zenészekben, sportolókban, színészekben és üzletemberekben. A válasz egyszerű: sok millió emberhez hasonlóan ők is bitcoinba fektettek.

És miért is ne tették volna? Az elmúlt évtizedben a befektetők tapasztalhatták, hogy Apple-részvények 1,1 százalékkal emelkednek, míg a Netflix esetében ez a szám 2,3 százalék. Lássuk be, ezekbe a részvényekbe befektetni szép megtérülésnek számít. Ezek azonban eltörpülnek a bitcoinhoz képest, amelynél 700 százalékos emelkedést tapasztalhattak a befektetők.

A szakértők számításai szerint világszerte több mint száz millió ember vásárolt már bitcoint. Ha a Föld 7,9 milliárd főt számláló lakosságát nézzük, nem feltétlen találhatjuk jelentősnek ezt a számot, ugyanakkor érdemes észben tartani, hogy 1997-ben is körülbelül ennyien voltak azok, akik internetet használtak, aztán nézzük meg, hol tartunk ma!

A kriptovaluták forradalma

A bitcoin az első és egyben legszélesebb körben használt kriptovaluta. Másképpen fogalmazva egyfajta virtuális pénz, amely kizárólag digitálisan, az interneten létezik.

A bitcoinvásárlásban nincs semmi titokzatos, pusztán annyit kell tennünk, hogy ellátogatunk egy exchange oldalra, magyarul egy kriptotőzsdére. A bitcoint lehet befektetésként kezelni, de egyre több üzletben vásárolhatunk vele.

Fontos megjegyezni, hogy nem a bitcoin az egyetlen kriptovaluta. Amióta megjelent a bitcoin 2009-ben, több ezer egyéb kriptovalutát indítottak útjára, melyek közül sokat arra találtak ki, hogy egy-egy specifikus funkciót lásson el, és csak néhányuk alkalmas arra, hogy kiváltsák a hagyományos pénzt. Manapság a legtöbben, akik kriptovalutákban utaznak, elsősorban bitcoint vásárolnak. Ez azért fontos, mert ha valaki tudja, hogyan kell bitcoint vásárolni, azt is tudni fogja, hogyan kell egyéb kriptovalutákat vásárolnia!

Világszerte a kormányzatok egyre inkább elismerik a bitcoint és a különböző kriptovalutákat mint legitim fizetőeszközöket. 2021 szeptemberében El Salvador például hivatalos fizetőeszközzé tette a bitcoint, más országok pedig árgus szemmel figyelik, hogy érdemes-e, lehet-e követniük a közép-amerikai ország példáját. Máshol a bitcoin szabályozása egyfajta biztonságos vállalati részvényként valósul meg. Bár a különböző országok különböző módon közelítenek a bitcoin forradalmához, nem túlzás azt állítani, hogy világszerte mindenhol felismerték, hogy a felhasználók és a befektetők függetleníteni szeretnék magukat a bankoktól, beruházási társaságoktól és mindazoktól, akik valamilyen formában meg akarják nekik mondani, hogy mit tehetnek a pénzükkel és mit nem.

Különböző kutatásokból az derül ki, hogy egyre többen fektetnék kriptovalutába a pénzüket, ha tudnák hol és hogyan vásárolhatnak bitcoint. Jó hír, hogy ha az érdeklődő a megfelelő kriptotőzsdét választja, gyorsabban részesévé válhat a kriptovaluták forradalmának, mint gondolná!





A vásárlás menete

Ahhoz, hogy bitcoint vásároljunk vagy eladjunk, először is létre kell hoznunk egy felhasználói fiókot egy online kriptotőzsdén. A kriptotőzsdéken a különböző kriptovaluták aktuális árait találhatjuk, és ezeken a felületeken tudunk vásárolni is.

A felhasználói fiók létrehozása általában nem merül ki a felhasználónév és a jelszó megadásában. A legjobb kriptotőzsdéken igazolnunk kell a személyazonosságunkat egy államilag elismert személyazonosító okmánnyal vagy más dokumentummal. Ez a megkötés jogi előírás az európai weboldalaknál. Erre azért van szükség, hogy eleget tegyenek az Európai Unió GDPR rendeletének pénzmosás elleni előírásainak. Fontos megjegyezni, hogy a személyazonosság visszaigazolása néhány napot vagy annál hosszabb időt is igénybe vehet. Egy olyan finomra hangolt folyamatokkal működő oldalnál, mint a Kriptomat, amely az Európai Unióban és a világ minden más területén egyaránt működik, a regisztrációs procedúra csupán néhány percet vesz igénybe.

Következő lépésként pénzügyi tranzakciós megoldást kell választanunk a fiókunkhoz, hogy sikeresen adjunk és vegyünk bitcoint. Gyakori lehetőségek a különböző bank- és hitelkártyák, a banki átutalás, de esetleg igénybe vehetjük az olyan készpénzküldő szolgáltatásokat is, mint a Neteller vagy a Skrill. Általánosságban elmondható, hogy a bank- és hitelkártyák a legbiztonságosabbak, ugyanakkor ahogy fentebb is említettük, egy jó kriptotőzsde többféle opciót is kínálhat.

Amint megjelenik az általunk használni kívánt pénz a fiókunkban, nekiállhatunk a vásárolni. Attól függően, hogy melyik kriptotőzsdét használjuk, bitcoint vásárolhatunk a vonatkozó aloldalon a „Buy” avagy „Vásárlás” gombra kattintva vagy kiválaszthatjuk a különböző kriptovaluták menüjéből. Tulajdonképpen ennyiről van szó – gratulálunk, immár ön is szakértőnek számít bitcoinvásárlás tekintetében!

Egy bitcoin érme több tízezer eurót ér, de a vásárláshoz nem szükséges megvenni egy teljes érmét. Az adott kriptotőzsde vásárlási feltételeitől függően 50 vagy 100 euró értékben is vásárolhatunk bitcoint.

A vásárlás folytán nem egy fizikai értelemben létező, kézbe vehető érméhez jutunk. Ehelyett a vásárlás a bitcoin technikai alapjául szolgáló blokklánc segítségével a felhasználó elektronikus címére jut. A vásárló dönthet úgy, hogy a vásárolt értéket feltölti egy kriptovalutákat kezelő pénztárca programba, amely lehetővé teszi a hozzáférést a blokklánchoz, de a legtöbb felhasználó szívesebben használja a Kriptomathoz hasonló oldalakat, ahol biztonságosan kezelhetik a kriptovalutákat, illetve ahol komplex blokklánc-tranzakciókat hajthatnak végre.

A vásárlás után

A bitcoint megvásárlása után többféleképpen használhatjuk. Arra is lehetőségünk van, hogy Bitcoin ATM-ekből az adott ország valutájában vegyünk ki pénzt – világszerte több mint 26 000 ilyen autotmata működik. A bitcoint átutalhatjuk kamatozó megtakarítási számlára, amelyek általában jobb feltételeket kínálnak, mint a helyi bankok. De az is egy megoldás, hogy a bitcoinra hosszú távú befektetésként tekintünk, és nem mozgatjuk.

A bitcoin híres a volatilitásáról, azaz az ármozgások mértékének gyors változásáról. A bitcoin árfolyama gyorsan változik, ami a napon belüli kereskedők számára rossz hír lehet, ugyanakkor kifizetődő lehet azok számára, akik a hosszú távú befektetéseket kedvelik.

A következő táblázatban a bitcoin árfolyamának alakulását mutatjuk, az utolsó sorban találhatóak az idei október elseji adatok.

2013 112 euró 2014 334 euró 2015 203 euró 2016 526 euró 2017 3741 euró 2018 5647 euró 2019 7112 euró 2020 9224 euró 2021 41733 euró

Nincs arra garancia, hogy az általunk vásárolt bitcoin, ilyen szemkápráztató módon növekszik, ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a 2021. június 28-án záruló tíz éves időszakban a bitcoin összetett éves növekedési üteme 116,41% volt, amellyel köröket vert az aranyra (1,81%), a Nasdaqra (17,77%) és a Stand & Poor 500-re (12,33%) is.

Amikor úgy érezzük, hogy már nincs szükségünk a bitcoinra, csupán annyit kell tennünk, hogy a kriptotőzsdén helyi valutára váltjuk, másképp fogalmazva eladjuk, és az így kapott összeget lehívjuk a fiókunkból.





Miért várnánk?

A különböző kormányok és a bankok évekig egyfajta divathóbortként tekintettek a kriptovalutákra. Talán vágyvezérelt gondolkodás volt ez részükről, hiszen az állami és pénzügyi intézmények jelentős profitot termeltek azáltal, hogy monopolhelyzetben voltak a kereskedelemben, valamint a kölcsönök és beruházás terén.

Most, hogy a kriptovaluták velünk maradnak, a korábbi pénzügyi berendezkedés van lépéskényszerben. Vannak olyan államok, amelyek már szabályozzák a bitcont, és vannak, amelyek nemzeti elektronikus valuták bevezetésén gondolkodnak. Mindezek mellett a pénzügyi intézetek is azon fáradoznak, hogy integrálják a kriptovalutákat.

Az olyan könnyen használható kriptotőzsdékkel, mint a Kriptomat, nincs is okunk arra, hogy a partvonalon maradjunk. Fektessen be egy kisebb vagy egy nagyobb összeget! Meg fogja látni, hogy könnyebb, mint képzelte, a jutalom pedig annál nagyobb lehet. A bitcoin segítségével ön is részese lehet korunk nagy pénzügyi forradalomnak!