Így válhatnak élhetőbbé a nagyvárosok

Külföldön is bevezetné a Magyarországon már egyre népszerűbb parkolási szolgáltatását a Parkl, amely jövőre indítja el nemzetközi terjeszkedését. A magyar startup fő profilja, hogy egy applikáción keresztül kínál megoldást a városi autózással kapcsolatos kihívásokra, legyen szó közterületi vagy parkolóházban való parkolásról és elektromos töltésről. Somogyi Zsolt ügyvezetőt kérdeztük az élhetőbb városokról, és arról, hogy milyen tapasztalatokat sikerült gyűjteni a Covid-19-járvány által okozott nehézségekből.

- Mit kínál az autósoknak a Parkl?

- Bő négy éve alapítottuk a céget, amikor felismertük, hogy Budapest belvárosában rengeteg kihasználatlan parkolókapacitás van és ezeket érdemes lenne sokkal hatékonyabban kezelni. Erre jött létre a Parkl applikáció és a mögötte álló, folyamatosan fejlődő szolgáltatási kör.

Felkapott téma a parkolás támogatása, többen kínálnak különböző megoldásokat. Ami a Parkl esetében egyedi, az, hogy a piacon nincs senki rajtunk kívül, aki egyben képes az összes parkolással kapcsolatban felmerülő igényre hatékony és kényelmes autós megoldást nyújtani, a lehető legszélesebb módon lefedve az igényeket. Az applikáción egyszerre lehet bonyolítani a parkolással, elektromos töltéssel kapcsolatos folyamatokat és ezeket készpénzmentesen intézni.

A Parklnak 5 terméke van:

Zárt téri parkolás - ha parkolóházban akar megállni.

Közterületei parkolás - ha az utcán akar megállni.

Töltés - ha tölteni szeretné elektromos autóját.

Flotta - ha a szolgáltatásokat egy vállalat egyben, csomagként szeretné igénybe venni.

Irodaházi parkolás - ha egy irodaház optimalizálná a parkolóhelyek kiosztását és foglaltságát.

Somogyi Zsolt

- Napi.hu: Az öt szolgáltatási körből melyiket vezették be először?

- A felhasználók először a zárt téri parkolás szolgáltatásunkkal találkozhattak, ezen jelenleg 80 partnerrel dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy most ennyi parkolóház van, ahol teljesen digitálisan lehet intézni a parkolást. A folyamat során annyi történik, hogy az autós az alkalmazáson keresztül egy gombnyomással nyithatja az adott parkoló vagy mélygarázs sorompóját, majd a parkolás végén a fizetést is automatikusan rendezi a regisztrált bankkártyával. Már egyre több helyszínünkön jelen van az úgynevezett instant parkolás szolgáltatásunk is, amikor is egy rendszámleolvasó kamera segítségével a sorompónyitás, a parkolás indítása és lezárása, valamint a fizetés anélkül megtörténik, hogy a felhasználónak elő kellene vennie a telefonját.

Jelenleg leginkább a kereskedelmi parkolókban működik a szolgáltatás, de például társasházak, szállodák garázsaiban lévő szabad helyek, vagy az irodaházak éjszaka üresen álló parkolóhelyei is beköthetők a rendszerbe.

- Hogy működik a szolgáltatás az utcai parkolásnál?

- Bár Budapesten is egyre nagyobb az igény a zárt téri parkolási lehetőségekre, az autósok többsége még mindig elsősorban az utcán próbál parkolóhelyet találni, mert a többségnek az él a fejében, hogy az kényelmesebb és olcsóbb - ez amúgy sok esetben nem így van. Ezt az igényt is meghallgatva bővítettük az alkalmazásunkat, az applikáció így már megmutatja az ország összes fizetős parkolózónáját. A helymeghatározása alapján az alkalmazásban egy pillanat alatt elindítható a parkolás a megfelelő zónában, aminek a végén a regisztrált bankkártyáról levonjuk a pontos összeget.

- Az elektromos töltők vonzóbbá tudják tenni a parkolóházakat?

- Az elektromos töltés nagyon fontos téma, mivel egyre több az ilyen jármű, így a partnereinknél - mint a nagy parkolóházak, irodaházak és bevásárlóközpontok - esetében is felmerült az igény elektromos töltőpontok telepítése iránt, mi pedig teljesítettük ezt. Számukra ez azért jelent könnyebbséget, mert már törvény írja elő, hogy minden meglévő száz parkolóhelyre jusson két töltőpont, az újonnan épített parkolóhelyeknél pedig tíz. Mi üzemeltetjük e töltőpontokat és biztosítjuk az informatikai hátteret, valamint azt, hogy az applikáción keresztül lehessen indítani, leállítani a töltést és fizetni érte.

Az ember többnyire a városban használja az elektromos autóját, amit mindenhol - bevásárláskor, mozizáskor, sportoláskor - tud tölteni, amikor épp leparkol. Így a napi használat során folyamatosan lehet tölteni az autót, nem kell attól tartani, hogy lemerül menet közben.

- Eddig többnyire magánfelhasználókról volt szó. Mit tudnak nyújtani a nagyobb, céges ügyfeleknek?

- A flottaszolgáltatásunk ötlete abból indult ki, hogy sok esetben a parkolás vagy az elektromos töltés céges ügyekkel függ össze, ezentúl pedig a céges parkolás és töltés elszámolható, elkönyvelhető költségként. Ha minden céges parkolást egy applikációban tudják a kollégák kezelni, nem kell a különböző számlákat, telefonos fizetéseket bogarászni, hanem a hó végén a cég egyetlen számlát kap, amelyet könnyen rendezhet. Emellett a vállalat vezetői is fontos információhoz jutnak a kollégáik autóhasználati szokásairól.

A legújabb szolgáltatásunk is a céges ügyfeleknek szól: a koronavírus-járvány miatt felborult a bevett munkarend, és bonyolult lett a parkolóhelyek kiosztása is. Nehéz nyomon követni, hogy ki melyik nap jár be az irodába, vagy melyik nap dolgozik otthonról, esetleg az is üresen hagyhat egy helyet, ha a kolléga épp külső helyszínen tárgyal. Ha van ehhez egy dinamikus foglalási rendszer, ami mindezt követi, akkor megoldódnak a bonyodalmak. Erre nyújtunk egy optimalizáló rendszert és egy vendégparkolási funkciót is. Így egy meghívóval, a vállalat vendége a megadott rendszám alapján bejut a parkolóházba, és könnyen megtalálja a kijelölt parkolóhelyét. Ez a szolgáltatásunk most nagyon népszerű.

- Hogyan kell elképzelni a technológiát, amely mindezt lehetővé teszi?

- A technológia meglehetősen egyszerű. Elhelyezünk egy doboz méretű eszközt, amelyhez csatlakoznak a rendszámot beolvasó érzékelők, a parkolóház sorompóját működtető rendszer, mindez eljut a szervereinkbe, és ezt követően elkészítjük az elszámolást. A Parkl koncepciója, hogy elsősorban egy szolgáltatási csomagot biztosíts, ezt pedig a piacon elérhető legjobb eszközök hatékony összehangolásával valósítja meg.

Fotó: Napi.hu / Németh Dániel Somogyi Zsolt

- Az érthető, ha leülnek egy parkolóház vagy egy irodaház üzemeltetőjével, kötnek egy magánszerződést. Hogy történik ez közterületen, ami már állami vagy önkormányzati ügy?

- Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Magyarországon működik a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer (NMFR). Ezt egy állami tulajdonban lévő cég üzemelteti, amellyel rendeleti alapon kötelező minden önkormányzatnak leszerződni országszerte. Így minden kerület parkolóüzemeltető rendszere is össze van kötve. Ha van egy felhasználónk, tudjuk, hogy melyik zónában parkolt épp le a regisztrált rendszámú autójával, ezt az információt megkapja az NMFR, és erről a parkolóőr a helyszínen is egyből tud. Utána történik egy elszámolás, a felhasználó fizet nekünk, amit mi továbbítunk az NMFR felé, és onnét eljut a kerülethez. Nincs többé pénzbedobálás az automatákba.

- Mennyit profitál a Parkl ezekből a műveletekből?

- Mind az öt szolgáltatás esetében más bevételi modellt alkalmazunk. A legfőbb tevékenységünk a zárt téri parkolás esetében a felhasználótól 65 forintot kérünk a parkolási díj felett, függetlenül a parkolás időtartamától, a parkolóhely kiadója pedig jutalékot fizet nekünk. Közterületi parkolás esetében is ugyanúgy 65 forintot kérünk kényelmi díjként az adott parkolózóna díján felül, aminek egy részét továbbítjuk az NMFR-nek. Elektromos töltésnél a töltő típusától függően az áramon tudunk keresni, illetve itt is a már említett költséget számítjuk fel. A flotta szolgáltatás esetében havi- és kényelmi díjat számítunk fel, valamint az irodaházak parkolómenedzsmentje esetén havidíjat kérünk.

Üzletpolitikánk, hogy nem várunk el előleget, ha úgy tetszik, meghitelezzük az első parkolást. Annyi a kitétel, hogy másodjára nem lehet használni az applikációt, ha valaki az első alkalmat nem rendezte.

- Milyen üzleti eredményeket tud felmutatni a vállalat?

- Egy digitális szolgáltatást nyújtó cég vagyunk, egy ehhez szükséges szoftvert nagyon sokba kerül kifejleszteni. Ami jó, hogy ha egyszer megcsináltuk Magyarországon, akkor azt már jóval könnyebb külföldre vinni.

Eddig nagyjából 500 millió forintnyi tőke érkezett a cégbe. Az első évünkben lényegében nulla volt az árbevételünk, majd 2018-ban 33 millió, tavaly pedig 150 millió forint. Idén pedig 500 millió forintot terveztünk, de mivel a koronavírus-járvány okán ingyenessé vált a parkolás országszerte, egy teljes negyedév kiesett, ami az eredményeinket is befolyásolja.

- Honnét van a működéshez és a fejlődéshez szükséges finanszírozás?

- A tulajdonosaink magyar magánszemélyek, akik folyamatosan finanszírozzák a céget. Ahogy nőnek a bevételeink, úgy nőnek a költségeink is, de közben az olló záródik.

Tavaly év végével beszállt egy ausztrál szakmai befektető, akinek több mint 400 parkolóháza van világszerte. Ő azt szeretné, hogy külföldre vigyük el a technológiát. Hatalmas helyzeti előnyt jelent mindez, hiszen nem nekünk kell idegen cégeknél kopogtatnunk, már meglévő piacismerettel és szakmai támogatással lehet terjeszkedni.

- Meddig tud még nőni a Parkl?

- A külföldi terjeszkedéshez szükség lesz új tőkebevonásra, ennek a módját még nem látni biztosan, valószínűleg intézményi kockázati tőkebefektetéssel lehet továbblépni. Most 16-an dolgoznak a cégben, felük szoftverfejlesztő, a többiek a vállalat működését biztosítják. Az apparátus, amit most is építünk, nagyobb mint, amit a magyar piac igényel, de a cél épp az, hogy minél több országot felkészülten tudjunk lefedni. Külföldön jelenleg önerőből nem keresünk új lehetőségeket, ami távlatként megnyílik az ausztrál tulajdonosunk által, önmagában kellően nagy feladatot jelent. Ezzel szemben Magyarországon még bőven van teendő, nagyon sok megkeresésünk van.

- Budapesten is arról zajlik a napi vita, hogy szoruljon minél inkább vissza az autós közlekedés. Ez nem fogja hátráltatni a terveket?

- Egy város üzemeltetésében mindig fontos lesz, hogy legyenek parkolók, ahol az ideiglenesen érkező forgalom megállhat. Mindenképp az kell legyen a cél, hogy élhetőbb városok jöjjenek létre, amelyekben rendezett, a gyalogosoknak és az autósoknak is kényelmes, gördülékeny a parkolás.

Nem képzeljük, hogy a Parkl önmagában megváltja a világot, viszont ha mi, és a partnereink ebbe a nagy építőkockába hozzátesszük a magunkét, akkor ténylegesen élhetőbb városokat kapunk a végére.

A cikk megjelenését a Parkl támogatta.