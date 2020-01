Kata: sok a félreértés az online számlázásról (x)

Elkezdték lecserélni a számlatömböket a 2020-as változások miatt.

2020. július 1-től változik a törvény és a katásoknak is azonnal be kell küldeniük minden belföldi adóalany részére kiállított számlát a NAV felé. Sokan már most áttértek online számlázásra, és rengeteg a kérdés a változásokkal kapcsolatban.



"A Billingo ügyfélszolgálatán egyre több a katás vállalkozásokkal kapcsolatos kérdés, különösen azóta, hogy tavaly elfogadták az adatszolgáltatási kötelezettség kibővítéséről szóló törvényjavaslatot. Még mindig sok a tévhit, a félinformáció és a jogszabályok téves értelmezése miatti bizonytalanság" - mondta Sárospataki Albert a Billingo online számlázó ügyvezetője.



500 000 Ft lehet a mulasztási bírság



Mint az már köztudott, a bejelentést egy számlázó programmal automatizálva vagy az adóhatóság felületén manuálisan feltöltve lehet megtenni. Az utóbbit választó katásoknak ez jelentős adminisztrációt jelentene, amit várhatóan a könyvelők sem fognak átvállalni tőlük. Emiatt is választják most egyre többen az online számlázást.



"A Billingo már tökéletesen felkészült a NAV adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. A számlázó és a NAV rendszerének összekötéshez összeállítottunk egy segítő anyagot, ami lépésről lépésre végigvisz a teendőkön. A beküldésre kötelezett számlákat a rendszer ezt követően automatikusan küldi majd a NAV-nak. Ezzel nemcsak az adminisztráció csökkenthető, de az akár 500 000 Ft-os mulasztási bírság is megelőzhető" - nyilatkozta Sárospataki Albert.

Rengeteg a félreértés és a téves információ



Sokan gondolják, hogy csak havonta 1 millió forintot lehet számlázni, de az is gyakori tévhit, hogy 12 millió forint feletti bevételnél már nem lehet katázni. A törvény úgy rendelkezik, hogy az "adómentes" (azaz 40 %-os adót nem kell fizetni) bevétel határa 1 millió forint és a tételes adó fizetésével érintett hónapok számának szorzata. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy hónapban nem lehet többet számlázni 1 millió forintnál.



"Helyes értelmezésben, ha pl. a magánszemély augusztusban kezdett katázni, és az évből hátralévő mind az 5 hónapra kell a tételes adót fizetnie, akkor a kata kerete ennek megfelelően 5x1 millió forint" - mondta Bonácz Zsolt adószakértő.



6 hónapig ingyen számlázhatnak a katások



A Billingo online számlázó elkötelezett a vállalkozások támogatása mellett, ezért a katások számára kidolgozott támogatói programnak köszönhetően 6 hónapig ingyen használható a Billingo Premium verziója.

