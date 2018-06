Kötelező és casco: miben segíthet az alkusz? (x)

Manapság már több csatornán keresztül lehet kötelező gépjármű-biztosítást, valamint cascót kötni, de nem mindegy, hogy milyen piaci szereplő segítségét vesszük igénybe. Kinek milyen jogköre van, és mivel sérthet jogszabályt?

A biztosítás megkötéséhez különböző csatornák állnak rendelkezésünkre: az ügyintézésre van lehetőség az interneten, személyesen a biztosítók ügyfélszolgálati irodájában, vagy akár biztosításközvetítőknél is, akikkel személyesen és online is lebonyolíthatjuk a szerződést.



Ha nem tudunk dönteni a számunkra megfelelő biztosítás kiválasztásában, érdemes átgondolni melyik piaci szereplő szolgálhatja leginkább az érdekeinket, ugyanis mindegyikük eltérő jogokkal és felelősségi körökkel rendelkezik. Az, hogy számunkra melyik megoldás a legjobb választás, mindig az aktuális igényeinktől függ. Vannak, akik egy vagy több biztosítót képviselnek, de olyan biztosításközvetítők is megtalálhatók a piacon, akik akár biztosítóktól függetlenül, a teljes piac kínálatát igénybe véve dolgoznak.



De hogyan is működnek a biztosításközvetítők?



Az alkusz egy olyan független biztosításkövető, aki nem képviseli egyetlen biztosító érdekeit sem, az ügyfél megbízásából jár el,. Az alkusz szerepköre kiterjed arra is, hogy részt vehet a biztosítási kockázat felmérésében, és a szerződő jogainak és kötelezettségének teljesítésében és lebonyolításában is. Jellemzően attól a biztosítótársaságtól kap jutalékot, amely a közvetítésével létrejött szerződésben a biztosítási kockázatot vállalja. Azonban mint független biztosításközvetítő mindig köteles ügyfelei részére a számukra legkedvezőbb, az igényeiknek leginkább megfelelő konstrukciókat javasolni, ellenkező esetben etikátlanságot követ el, és jogszabályba is ütközik a tevékenysége.



Az alkusz mellett piaci szereplő még az ügynök, aki nem független, mivel a biztosító megbízásából jár el, ezért egy adott biztosító termékét ajánlja számunkra, amelytől jutalékot kap a megkötött szerződések után.



A többes ügynök több biztosító megbízásából jár el és az egymással versenyző, azaz azonos szolgáltatásokat nyújtó termékeket (pl. CASCO biztosítások) közvetítő függő biztosításközvetítő. Több biztosítót képvisel, és azok biztosítási termékeiről ad tájékoztatást és ezen termékek közül az ügyfél részére legkedvezőbbet. leginkább az igényeinek megfelelőt kell ajánlja. Attól a biztosítótársaságtól kap jutalékot, amellyel közvetítésnek köszönhetően ügyfele szerződéses viszonyba kerül.



