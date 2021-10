Az MKB Bank működésének alapját az ügyféllel kialakítandó személyes kapcsolat és bizalmi viszony jelenti, ami – természetesen – némileg akadályoztatva volt a COVID okozta pandémia hatásainak következtében. A nyár hangulata és az átoltottság erősödése ezen változtatott és ez a felszabadultság érezhető volt a KKV szektorban is. Szarka Lászlóval, az MKB Bank KKV divízió igazgatójával erről és a szektort érintő egyéb történésekről, feladatokról, tervekről beszéltünk.

Mik az MKB tapasztalatai a moratórium hitelek tekintetében a KKV szegmensben?

Jelen állás szerint a KKV szegmensbe tartozó ügyfeleink közül 20% alatti a moratóriumban megmaradtak száma. Ezek közül is a most október 31-ig meghosszabbított időtartam után szerintem elenyésző lesz azok aránya, akik továbbra is élni szeretnének ezzel a lehetőséggel.

Az MKB-nál kifejezetten alacsony volt a problémás hitelek aránya. Számukra milyen megoldást tervez az MKB?

Az MKB Bank nem sztenderdek alapján intézi az ügyfelekkel való kapcsolatát, hanem egyedi elbírálásokat és programokat működtet. Az NPL rátában megmutatkozó eredményünk is igazolja, hogy a minden ügyfelet egyediként kezelő megközelítéssel helyes úton járunk.

Az NHP szép eredményeket hozott a KKV-k számára. Összegezné az MKB Bank eredményeit az NHP kapcsán és az NHP utáni időszak lehetőségeit?

A hitelezés tekintetében az MKB Bank a piaci átlaghoz és a piaci részesedéséhez képest kiemelkedő arányban nyújtott hitelt vállalati ügyfeleinek. A kitűnő időzítéssel piacra érkezett KAVOSZ Széchenyi Hitel Program, vagy az EXIM termékeivel és más termékekkel pótolni lehet az NHP hiányát és a velük összefüggésben megmutatkozó eredményeket.

Hogyan összegezné a május óta eltelt rövid időszakot a KKV szempontjából?

Hatalmas felszabadultságérzést jelent újra személyesen találkozni az ügyfelekkel és kezet fogni velük. Ezt soha semmi nem képes pótolni.

Jelentős változás, hogy az ellátási láncok sérülékenységétől való félelem kiváltott egy komoly logisztikai átrendeződést. Jelentős készletfelhalmozás kezdődött a nyáron, ami természetesen magával hozta a tárolás iránti igényt is, így a beruházási hitelek jelentős része raktárak építésére irányult

Személyesen minek örült leginkább a nyári időszakban?

A kötetlenebb találkozók, rendezvények jelentették a legnagyobb örömet számomra. Ezek a bizalomépítő személyes találkozók jelentik a bankszakma alapját és erre építi az MKB Bank is a működését.