50 ezer beteg, 1200 műtét – a Wáberer Medical Center első 3 évéről és jövőbeni terveiről kérdeztük az alapítót, Wáberer Györgyöt, aki a felszállóágban lévő magánegészségügyről, a poszt COVID tünetek szűréséről, s arról is beszélt, szerinte mi segíthetne, hogy a páciensek a legszínvonalasabb helyet találják meg a gyógyuláshoz.

• Mit tapasztalnak, milyen hatással van a lassan 2 éve tartó koronavírus járvány a magánegészségügyi szolgáltatásokra?

A munkánk, amit a magánegészségügyben végzünk, jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy csökkentsük a terhelést a pandémia miatt rendkívüli módon igénybe vett állami ellátórendszerben. Megfigyelhető, hogy egyre többen keresik fel a magánszolgáltatókat, mert egy akut helyzetben, vagy az egészségi állapotuk hirtelen romlása miatt sürgős segítségre van szükségük. Amikor baj van, akkor nincs idő a késlekedésre, ezért ma már olyanok is a privát klinikákat választják, akik az anyagi helyzetük miatt erre korábban nem is gondoltak, de most gyors megoldást szeretnének a problémájukra.

Wáberer György, a Wáberer Medical Center alapítója



• Hogyan mutatkozik meg ez a betegforgalomban?

Idén eddig kb. 50.00 ember keresett fel bennünket és kapta meg a jelenleg elérhető legmodernebb ellátást, valamint több mint 1200 műtétet végeztünk el. Jól mutatja az egyre növekvő hazai igényeket az is, hogy az árbevételünk a 2019-es induláshoz képest mára a harmincszorosára nőtt.

ELLÁTÁS EGY NAPI MENÜ ÁRÁÉRT

• Gyakran felvetődik, hogy mennyire tudják az emberek ezt a szolgáltatást megfizetni?

Egyre több egészségbiztosítással, vagy egészségpénztári tagsággal rendelkező páciens keres meg bennünket és nő a fekvőbeteg ellátást biztosítás terhére igénybe vevő betegeink száma is. A magánegészségügy üzlet, de én azt vallom, hogy az emberi egészség értéke pénzben nem fejezhető ki. A Wáberer Medical Center tevékenységének középpontjában ezért az egészség megőrzése áll. Ezt tükrözi az az ellátási filozófiánk, amely elérhető díjért – naponta egy ebéd áráért – az egészségkártya birtokosainak magas minőségű járóbetegellátást biztosít akár egészségpénztáron keresztül is. Ehhez tartozik korszerű szűrővizsgálati rendszerünk, amellyel a megelőzésre koncentrálunk, igyekszünk időben megakadályozni a betegségek kialakulását.

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

• Hogyan készültek fel az egyre növekvő igényekre?

A klinika több mint 120 fős gárdájában jó nevű orvosok, tapasztalt egészségügyi szakemberek, nővérek teljesítenek szolgálatot. Általánosan elmondható, hogy ma minden területen nehéz jó szakembereket találni, különösen igaz ez az egészségügyre.

Nekünk azonban sikerült elérnünk, hogy az itthon újszerű, hiánypótló ellátási forma megvalósításához több, külföldön már jelentős karriert befutott, tapasztalt magyar orvos csatlakozzon hozzánk. Elsősorban azzal győztük meg őket, hogy a tisztes anyagi juttatás mellett a ma elérhető legmagasabb színvonalú eszközpark és a gyógyítás egyéb, első osztályú feltételeit biztosítjuk számukra és pácienseink számára.

A megnövekedett terhelésnek folyamataink egyszerűsítésével és digitalizációjával teszünk eleget, amelyek a páciensek egészségi adatainak teljeskörű informatikai feldolgozása mellett magukban foglalják a mesterséges intelligencia lehetőségeinek fokozatos alkalmazását is.

POSZT COVID SZŰRÉS

• A világjárvány árnyékában milyen új szolgáltatásokat kínál a klinika?

A poszt COVID szűrést a klinikánk vezette be elsőként tavasszal, amire azóta is egyre nagyobb az igény. Emellett érzékelhető, hogy a páciensek fokozottabban érdeklődnek a különböző szűrővizsgálatok iránt.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés fontosságát, így a szűrőprogramjainkat tovább népszerűsítjük. A kardiológia esetében a magzati szívultrahangon át a pacemaker felülvizsgálaton keresztül a koronária CT felvételig mindent helyben el tudunk végezni. Újdonság egy olyan holter készülék, amelyet a beteg 3-5 napig tud a bőrére tapasztva viselni, így egy sokkal hosszabb időintervallumot tudunk kiértékelni és az esetleges eltérésekről információt kapni, majd ez alapján a legmegfelelőbb terápiát javasolni.

SPECIALIZÁLT CENTRUMOK

Dolgozunk új, specializált centrumok létrehozásán is, mert hiszek abban, hogy ezekkel lehet eredményesen reagálni a fellépő igényekre. A meglévő ortopédiai és kardiológiai központok mellett egy nőgyógyászati és egy esztétikai centrum felépítése is szerepel a terveim között.





• Van olyan terület, ahol erősebb szakmai összefogást szeretnének?

Abban hiszünk, hogy egy, a szolgáltatás minőségét mérő indikátorrendszert kellene a szektor szereplőinek akár a finanszírozó (biztosító) bevonásával kidolgozni. Így a nyilvános adatok alapján a páciensek könnyebben dönthetnének arról, hogy hol szeretnének gyógyulni. Ma nagyon sokan a Google értékeléseket nézik, de az elégedett beteg általában nem ír értékelést.

VÁLASSZON A PÁCIENS KLINIKÁT!

• Mi várható jövőre a magánegészségügyi piacon, milyen szerepet szánnak a WMC-nek?

Meggyőződésem, hogy mára előtérbe került az öngondoskodás és a szolgáltatás minősége. Hiszem, hogy a magánegészségügy nem csak a felső tízezernek elérhető. Öngondoskodással, biztosítással vagy egészségpénztáron keresztül kevésbé megterhelő a háztartásoknak, a mi klinikánk szolgáltatásai valamennyi egészségpénztáron és biztosítón keresztül elérhetőek.

A Wáberer Medical Center preventív hozzáállásával hosszútávú célunk, hogy még tovább éljenek a magyar emberek. Mi, itthon átlagosan 75,5 évre számíthatunk, azaz közel 5 évvel rövidebb ideig élünk, mint az uniós átlag és ezzel a 28 tagállam közül hazánk majdnem sereghajtó, a 24. helyen áll. Ezen közösen kell változtatnunk.