Meglepték a piacot, meglepik az ügyfeleiket (x)

Az általános magyarázat szerint egy karrier akkor tud felfelé ívelni, ha egyre jobb teljesítmény áll mögötte. Endersz Frigyes eddigi pályája azonban azt is mutatja, hogy a kiugró teljesítményen kívül nélkülözhetetlen még egy tényező: a meglepő húzásokra való törekvés. Ezzel lehet ugyanis kitűnni. És a személyes sikereken túl így van ez egy telekommunikációs márka működése, ügyfélszerzése esetében is.

Egy évvel ezelőtt indította el második márkáját, a Magyar Telekom. A Flip azóta fontos szereplője lett a piacnak, egyre nagyobb ügyfélbázissal, nagyon mást képviselve, mint a többi piaci szereplő. Nem kínálnak ugyanis egyre többet és jobbat, hanem olyan ügyfélszegmenst szolgálnak ki, aminek egy biztos alapszolgáltatásra van szüksége, extra és pazarlás nélkül. Ráadásul nincs náluk hűségidő sem.

A szokatlanság azonban nem csak itt, hanem a mindennapi működés, az ügyfélkiszolgálás vagy a kommunikáció során is megtapasztalható. A Flip csapata élén pedig Endersz Frigyes, a márka vezetője, a Magyar Telekom stratégiai igazgatója áll. Vele beszélgettünk karrierje eddigi alakulásáról, és arról, hogy hol a helye a Flipnek a mai piacon.

A váratlan húzások ereje

Nem csoda, hogy Endersz Frigyes hisz a váratlan húzások erejében, pályája elején, tanácsadóként is ezek hozták meg neki a legnagyobb sikereket. A Közgáz elvégzése után az IFUA Horváth & Partners tanácsadó cégnél állt munkába, és az ott töltött 12 év alatt többek közt a Groupama Garancia Biztosítónak végzett több éves munkája eredményeként bejárta a tanácsadói ranglétrát. Így egy idő után már iparági felelősként számos biztosítási társaságért ő felelt. Úgy véli, ezekben az években azon múlott a sikeressége, hogy a szakmai tudáson és a jó kapcsolat kialakításán túl a döntő helyzetekben tudott-e valami újat, a megszokottól eltérőt mutatni.

De hogy jött szóba a telekommunikáció? Úgy, hogy közben folyamatosan kereste más szektorok üzleti lehetőségeit is. "Aki tanácsadónak megy, tudatosan vagy nem, de úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy nyitva hagyja a lehetőségeket. És ezt én nagyon szerettem, ez vitt előre, ez a kíváncsiság az, ami mindig is motivált." - mondja. A telekommunikáció ráadásul akkoriban kiaknázatlan terület volt az IFUA-nál. Endersz Frigyes így csapatával elindult egy tenderen, amit a Magyar Telekom írt ki gazdasági tevékenységének átszervezésére. Komoly nemzetközi cégekkel kellett versenyezniük, de végül elnyerték a megbízást. Min múlott a siker? A rendhagyó megközelítésen.

"Persze beleadtuk minden szakmai tudásunkat, de nem ez volt a döntő tényező. Hanem az, hogy máshogy álltunk hozzá, mint ami a szokásos menetrend. Hatékonyabban, kreatívabban fogtuk meg a folyamatokat, és arra koncentráltunk, hogy ne egy biztos alapot hozzunk, hanem merjünk kipróbálni új dolgokat. Óriási dolog volt, hogy végül a nagyobb nevekkel szemben mi nyertük meg ezt a hatalmas projektet." - emlékszik vissza.

Egy ajtót bezárt, egy másik kinyílt

A szokásostól eltérően éppen akkor, amikor minden nagyon jól ment, és közel volt a ranglétra csúcsához, a váltás mellett döntött. "12 év után úgy éreztem, hogy máshol kell keresnem a lehetőségeket. Érdekes, hogy ezzel együtt a váltáshoz vezető út is a cégen belülről vezetett." - emlékszik vissza. Történt ugyanis, hogy a Telekom úgy döntött, hogy létrehozza a T-Systemset, az induláshoz pedig tanácsadói tudást vont be.

Újabb tender, és egy újabb nagy siker következett Endersz Frigyes vezetésével. És a kulcs megint a merészebb hozzáállás volt. Két tanácsadó cég versenyzett egymással, a megbízó az öt feladatcsoportot köztük akarta megosztani. "Módszertanilag ez nagyon kétséges volt, de úgy döntöttünk, hogy beleállunk és meg fogjuk oldani. Miután igent mondtunk, jött a telefon, hogy a másik cég visszalépett, így miénk lett a teljes projekt." - emlékezett vissza. A munkát tanácsadóként kezdte, azonban már megrendelőként fejezte be, mert érkezett egy kérdés a T-Systemsből: elvállalná-e a stratégiai igazgató posztot. Igent mondott, majd egy hároméves sikeres időszak végén Christopher Mattheisen kereste meg: "elmondta, hogy összevonják a Magyar Telekom és a T-Systems stratégiai területeit, és hogy szeretné, ha én is pályáznék a vezetői posztra. Többen is voltunk, végül rám esett a választás, és ezzel én lettem a Telekom csoport stratégiai igazgatója."

Sikeres második márka a magyar telekommunikációban

Így érkeztünk el Endersz Frigyes eddigi legizgalmasabb lehetőségéhez. Abban az időben kezdett el nagyon megerősödni a fapados szegmens, így 2016 nyarán az a stratégiai elhatározás született, hogy a Telekom megmarad prémium márkaként, ugyanakkor a további üzletszerzés érdekében létrehoznak egy második márkát, a Flipet, ami egy egyszerű szolgáltatást nyújt. Ad mindent, amire szükség van, tévét, netet, telefont, de extrák nélkül. Az induláson kívül az is meglepő döntés volt a menedzsment részéről, hogy úgy lett Endersz Frigyes a Flip vezetője, hogy közben a stratégiai igazgatói munkakört is megtartotta. Szerinte a Flip elindítása történelmi lépés volt, ráadásul sikeresen itthon még senki nem csinált ilyet a telekommunikációban. Nagy lendülettel indultak, minden összeállt ahhoz, hogy olyat tegyenek, amire nem csak a versenytársak, de az ügyfelek is felkapják a fejüket.



"Az én tanulásom egyik legfontosabb része az volt, hogy megismertem a valódi ügyfélhelyzeteket, illetve az ügyfelek valódi problémáit. Rendszeresen járok régiókba, bekötéseken veszek részt, üzletkötőkkel kopogtatok, hogy megismerjem azt a terepet, ahol minden eldől. Ahonnan végső soron az üzleti eredmények jönnek." Nem az irodából irányító vezetői típus tehát ő, ráadásul a Flipnél is folyamatosan keresi a meghökkentő gesztusokat: "azon dolgozunk, hogy pozitív értelemben meglepjük az ügyfeleinket. Például volt már arra példa, hogy a technikus kolléga bekötötte a Flipet, majd becsavart egy villanykörtét is. Nekem pedig szokásom felhívni azokat, akik szerződést bontanak velünk. Mivel nincs nálunk hűségidő, ezt egyszerűen és díjmentesen megtehetik. Nagyon érdekel, hogy mi áll a háttérben, érdekes beszélgetések szoktak ebből kikerekedni. De ha van rá jó alkalom, a humorosabb ötletekben is benne vagyok, az 1 éves szülinapunk alkalmából például online lehet velem koccintani." - mondta.

Követ dobtak az állóvízbe

Természetesen szóba került az is, hogy a Flip által kínált pont jó csomagnak milyen piaci viszonyok közt kell majd versenyeznie a következő években. Endersz Frigyes szerint a szektorban egy idő után kétféle szerep alakulhat ki. Lesz, aki rámegy a legfontosabb telekommunikációs szolgáltatások jó minőségű, biztos elérésére, és nem feltétlenül akar annál többet adni. Ide tartozik a Flip. És persze lesznek olyan szereplők is, akik minél gazdagabb szolgáltatásportfólióval lesznek jelen a digitális világban, és arra törekednek majd, hogy innovatív megoldásokkal, a legjobb szolgáltatásokkal nyerjék meg az ügyfeleket.



Elmondása szerint a legfontosabb cél a márkával az, hogy a Telekom növekedési sztrorijához teljesen egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül hozzátegyenek. Hogy komoly márka legyen a Flip a piacon, amivel számolni kell. És ennek kulcsa a minőségen túl az is, hogy mennyire tudnak kitűnni a tömegből. És itt jön képbe megint a szokásostól eltérő attitűd ereje.



"A telekommunikációs piacon kiemelten fontos az, hogy az adott márkák hogyan jelennek meg az ügyfelek számára. A mi 100 megabitünk, ha jól működik, ugyanannyi, mint a versenytársunké. Ebben nincs különbség, de mégis azt akarjuk, hogy minket válasszanak. És itt jön képbe az, hogy egy vonzó, közvetlen, őszinte márkával, amilyen a Flip is, tovább lehet jutni. Ezért döntöttünk úgy, hogy közösséget is építünk, nem csak szolgáltatunk. És működik, ügyfeleink körében a Flip nagyon népszerű lett, rendkívül magas az ügyfélelégedettség. Ennek része persze az is, hogy egyszerűek a folyamataink, a termékstruktúra és a honlapunk is, hogy kedves az ügyfélszolgálatunk, vagy hogy kifejezetten figyelünk arra, hogy igényesen dolgozzanak a technikusaink. Az attraktív ár nem elég, az ügyfelek egyszerűséget és gördülékeny kiszolgálást várnak tőlünk, és ezt meg is kapják. Cserében elfogadják például azt, ami szintén egyedülálló a magyar távközlési piacon, hogy nem rendelkezünk üzlethálózattal. Továbbá a Telekomtól elkülönülve működünk, saját IT-rendszerrel, önálló csapattal. A Flippel követ dobtunk, követ dobunk az álló vízbe, és hiszek abban, hogy ez lehet a növekedésünk alapja."