Mit vegyek karácsonyra a páromnak? (x)

Nyakunkon a karácsony, és vele a dilemma, mivel lepjük meg életünk párját az ünnepek alkalmából.

Minek örülne, mire lenne a legnagyobb szüksége? Tanakodunk, halogatunk, hiszen néha épp annak a legnehezebb megtalálni a tökéletes ajándékot, aki a legközelebb áll a szívünkhöz. Pedig idén különösen fontos, hogy időben kezdd el az ajándékvásárlást, hogy tolongás nélkül, a tömeget elkerülve tudd beszerezni mindazt, ami karácsonykor elégedett mosolyt varázsol kedvesed arcára.

A hölgyeknek az ápolt megjelenés különösen fontos, ezért a szépségápolási termék mindig nyerő választás. Egy finom parfümmel vagy kényeztető arckrémmel biztos nem fogsz mellé, de befizetheted a párod fodrászhoz, körmöshöz vagy vehetsz neki szoláriumbérletet. A hölgyek öltözködni is szeretnek, így mindig örülnek egy elegáns táskának, csinos pulóvernek, esetleg egy stílusos karórának. Hasonlóan jó választás az ékszer, hiszen fülbevalóból és karkötőből egy nőnek sosem elég. A konyhai eszközök és lakáskiegészítők is megdobogtatják a hölgyek szívét, remek ajándék lehet egy háztartási robotgép, dekoratív falikép vagy pihe-puha takaró.

Elég ötletet adtunk vagy másra gondoltál?

Gyere és nézz körül az Auchan Korzón! Országszerte 18 Auchan hipermarketben 650 üzlettel és szolgáltatóval várunk, nagyobb helyszíneinken pedig számos ismert világmárkával is találkozhatsz. Ruházati és sportboltjainkban, óra- és ékszerüzleteinkben, hobbi- és ajándékboltjainkban, parfümériáinkban, mobiltelefon szaküzleteinkben megtalálhatod a tökéletes karácsonyi ajándékot, ráadásul a vásárlás mellett év végi elintéznivalóidról is gondoskodhatsz. Megoldhatod postai és banki ügyeidet, a gyógyszerek kiváltását, a pénzváltást, az ünnepek előtti ruha- és szőnyegtisztítást, de akár új szemüveget is csináltathatsz.

Vásárlás közben megéheztél, vagy csak egy finom kávéra vágysz? Az Auchan Korzókon minden éttermünk más kulináris irányzatot és egyedi hangulatot képvisel, így nálunk a házias ételektől a gyorséttermi választékig, az ázsiai ínyencségektől az olasz finomságokig mindent megtalálsz. Kávézóinkban pedig az ízletes kávé- és teakülönlegességek mellett könnyű harapnivalókat és finom süteményeket is kínálunk. Hazafelé kérd elvitelre ételrendelésed, a finom ebéddel vagy vacsorával párodnak is örömet is okozhatsz! Az ételt otthonod kényelméből is megrendelheted. A házhozszállítást biztosító éttermeink várják rendelésedet. Az éttermek elérhetőségét a www.auchankorzo.hu weboldalon vagy az éttermek saját honlapján, Facebook oldalán találod.

Fontos számunkra az egészséged!

Az Auchan Korzókon a vásárlás a járvány ellenére is biztonságos! Tágas parkolóink, belső tereink lehetőséget biztosítanak a távolságtartásra. Kézfertőtlenítő automatákat helyeztünk ki, rendszeresen fertőtlenítjük az üzletsori folyosókat, kilincseket, mosdókat, folyamatosan biztosítjuk az épület friss levegős szellőztetését, és üzleteink többségében lehetőséget biztosítunk a bankkártyás fizetésre. A gyógyszertárakban, drogériákban és élelmiszerüzletekben ügyelünk az idősek védett idősávjára, de ezenkívül valamennyi üzletünkben minden nap a reggeli nyitástól kezdve este 19 óráig vásárolhatsz.

Bár közeleg a karácsony, úgy érzed, még nem jöttél igazán hangulatba?

Az Auchan Korzókon már elkészült a karácsonyi dekoráció, nálunk már ünnepi hangulat vár! Készülj velünk a karácsonyra, várunk szeretettel üzleteinkben!

