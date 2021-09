De milyen egyáltalán a jövő kereskedelme? A felhasználóra koncentrál, diverz, fenntartható, emberséges, és nem utolsó sorban úgy használja a digitalizáció eszközeit, hogy nem rendeli alá magát azoknak. Ezek a csapásirányok a hazai kereskedelemben ugyan egyelőre nem váltak trendekké, ám a jelenlegi tendenciák azt mutatják, hogy néhány év múlva ezeknek a vonásoknak a hiánya nagyban befolyásolhatja egy vállalkozás piaci helyzetét.

Egyszerűbben szólva: aki nem tartja a lépést, az lemarad. Ezt a hektikusnak bátran nevezhető tavalyi év alá is támasztotta. Azok a vállalkozások ugyanis, akik nem tudtak rugalmasan átköltözni az online térbe, jelentős piaci hátrányt szenvedtek a Covid-sújtotta negyedévekben.





A FutureTrade Kereskedelmi konferencia célja, hogy az elmúlt másfél év után a kereskedelem nagyágyúi eszmét cserélhessenek egymással, megosszák tapasztalataikat, és felvillantsák az online értékesítés kialakításához és fejlesztéséhez, valamint a vásárlói élmény és az elégedettség növeléséhez elengedhetetlen piaci megoldásokat.

Az előadók egytől egyig a hazai kereskedelmi szféra neves képviselői közül kerültek ki. Színpadra áll például Várkonyi Balázs, az eMAG és az Extreme Digital ügyvezetője, az Alza magyarországi vezetője, Takács Csaba, valamint Mészáros Ádám is, aki a DHL Express Magyarország ügyvezetőjeként a FutureTrade fő támogatóját képviseli majd. Az előadásokon túl izgalmas panelbeszélgetések is helyet kapnak a programban. Olyan aktuális témákat érintenek majd a beszélgetők, mint például a quick commerce, mely az adott szolgáltatások gyorsaságának szerepét helyezi fókuszba. Szó lesz még a hagyományos és online értékesítői csatornák vegyítésének know-howjáról is. A panelbeszélgetéseken ezen felül Palocsay Gézát, az Adevinta Hungary ügyvezető igazgatóját is hallhatja majd a nagyérdemű, aki megosztja, hogyan látja a jövőt - üzletileg, társadalmilag, a lehetőségek és felelősségek mentén.

A programok után egy koktélparty keretén belül kötetlenebbül is lehetőségük nyílik a résztvevőknek megismerkedni az előadókkal, és persze a konferencia résztvevőivel is.

Az eseményre még mindig nem késő jelentkezni! Az, aki nem szeretne lemaradni a szakma legfrissebb újításairól, és vállalkozását hosszú távon is versenyképes piaci előnyhöz kívánja juttatni, az alábbi linken vásárolhat magának jegyet: https://futuretrade.hu/