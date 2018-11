Most kell rákapcsolni, így kapható meg a legjelentősebb adókedvezmény (x)

Kulcsfontosságú lesz az év végi időszak azoknak, akik a jövőjükre önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak segítségével takarékoskodnak vagy szeretnék megkezdeni a kasszákkal a spórolást. Mégpedig a 20 százalékos, évi 150 ezer forintos adó-visszatérítés miatt - mondta dr. Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke a Napi.hu-nak. Beszélt arról is, hogy a munkáltatók 2019-től kapnak sokkal nagyobb szerepet kaphatnak.

Nagy rohamra készülnek az év utolsó heteiben az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével (Pénztárszövetség) együttműködő önkéntes nyugdíj- és egészségkasszák. Ennek oka, hogy a tagok egyéni befizetéseire járó 20 százalékos, évente legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítés az év végéig történő befizetésekkel maximalizálható. Akik már pénztártagok az év végi befizetésekkel elérhetik az akár 150 ezer forintos teljes a kedvezményt, de igaz ez azokra is, akik még nem léptek be valamelyik önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztárba, de most elszánják magukat. Érdemes tehát nekik is belépniük és jövőjükre, egészségükre félretett összegekkel már idén kihasználniuk az adókedvezményt. Mindenképp érdemes tehát folytatni vagy megkezdeni a takarékoskodást.

Dr. Kravalik Gábor

Rekord jöhet, pedig eddig is óriási összeg érkezett

Dr. Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke a Napi.hu-nak elárulta, hogy a szóban forgó adókedvezmény kihasználására törekvések miatt évek óta mindig az utolsó negyedévben ugrik meg az egyéni befizetések összege. A Pénztárszövetséghez tartozó kasszáknál idén is rekordösszeg érkezhet be a tagoktól, akik az első kilenc hónapban is kitettek magukért és elképesztő összegű befizetésekkel tették világossá, hogy fontos számukra a jövő és megbíznak a pénztárakban. Az önkéntes nyugdíjkasszákba az egy évvel korábbinál 16 százalékkal több, összesen 42 milliárd forint érkezett a tagoktól, az egészségpénztárakba pedig 21 százalékkal nagyobb összeget, 16 milliárd forintot fizettek be. A nyugdíjpénztárak összesített vagyona szeptember végén 1320 milliárd forint volt, ami 3,1 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Az egészségkasszáknál gyűlő megtakarításaikból pedig a tagok az év első kilenc hónapjában 6,9 millió alkalommal vettek igénybe egészségükkel összefüggő szolgáltatásokat.

A munkáltatóknál a labda

Bár az egyéni befizetésekre vonatkozó adatok kiválóak, a munkáltatói hozzájárulásoknál más a helyzet. A pénztári szektorban az elmúlt pár évben bekövetkezett adóváltozások miatt a munkáltatók aktivitása csökkent, ezt jelzi, hogy 2012-ben és 2013-ban még a munkáltatók biztosították a pénztári befizetések 59, illetve 53 százalékát, ma már csak 38 százalékos ez az arány. Dr. Kravalik Gábor szerint mindenkinek az az érdeke, hogy a jövőben ez a trend forduljon és a munkáltatói befizetések is felzárkózzanak a tagdíjak terén a dinamikusan növekvő dolgozói megtakarításokhoz. Bár az új adószabályok a Pénztárszövetség szerint annyiban kedvezőtlenek, hogy fizetésekkel azonos adó terheli majd a pénztári tagsághoz adható munkáltatói hozzájárulásokat, utóbbiak mégis a legkedvezőbb juttatások között maradhatnak. A vállalati teher 21%-ra csökken és bár a tag 33,5% adóterhe csökkenti a juttatást, de 2019-től már munkáltatói hozzájárulás után is igénybe lehet majd venni adójóváírást.

A Pénztárszövetség szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 100 forintra vetítve a munkáltató által adott pénztári hozzájárulás több mint 9 forinttal kedvezőbb lesz, mintha az bérként kapná meg a munkavállaló. (Mindez kiderül a Pénztárszövetség által készített lenti táblázatból, amely konkrét számokkal támasztja alá, a pénztári hozzájárulás előnyeit.) Dr. Kravalik Gábor szerint emiatt nagyon felértékelődik a munkáltatók szerepe jövőre és a Pénztárszövetség bízik abban, hogy sok munkaadó ismeri fel a lehetőséget és ad támogatást a dolgozók pénztári takarékoskodásához. Ezzel pedig még több ember léphet az adókedvezménnyel igénybe vehető pénztári takarékoskodás útjára.

A Pénztárszövetség összefoglalója a 2019-től életbe lépő változásokról

Az új adótörvények több pénztári juttatási formát érintenek, így a pénztári munkáltatói hozzájárulás és adomány, célzott szolgáltatás, valamint az önsegélyezés szabályozását.

PÉNZTÁRI MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS ÉS ADOMÁNY

- A pénztári munkáltatói hozzájárulás és adomány egyaránt jövedelemként adózik, azaz

o a munkáltató 21%

o a munkavállaló 33,5% adót fizet utána.

A dolgozó adóját a munkáltató a juttatásból vonja le, a pénztártag egyéni számlájára a juttatás nettó értéke kerül.

A pénztártag a számára biztosított pénztári juttatás után is igénybe veheti a számára járó 20%, évente akár 150 ezer forint adókedvezményt (ahogy - a megszokottak szerint - egyéni befizetései után is).

CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS

- A pénztári egészség- és nyugdíjpénztári ún. célzott szolgáltatás egyes meghatározott juttatásnak minősül és csak a munkáltató adózik utána. (Kivéve, ha önsegélyező szolgáltatásról van szó)

o A munkáltató adóterhe 40,71%

o A pénztártag nem kell, hogy adót fizessen utána (és adókedvezményre sem jogosítja)

o A juttatás nem az egyéni számlára, hanem egy elkülönült támogatási alapba/számlára kerül, innen vehető igénybe a támogató által juttatni kívánt szolgáltatás