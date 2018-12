Nissan Qashqai új motorokkal (x)

A Qashqai – Európa legnépszerűbb crossoverje – új, kimagaslóan hatékony benzinmotorjainak és a sokkal több funkciót kínáló vadonatúj infotainment rendszernek köszönhetően vonzóbb, mint valaha.

Először mutatkozik be a vadonatúj duplakuplungos sebességváltó a Nissan tömeggyártású modelljében

A vadonatúj NissanConnect infotainment rendszer segíti a kapcsolatot a vezető és a jármű között

Az ügyfelek a zökkenőmentes és intuitív okostelefon-integráció új szintjét élvezhetik

Teljesen megújult benzines hajtásláncok



A Nissan Qashqai immár 1,3 literes benzinmotorral is kapható, amely 140 LE és 160 LE teljesítménnyel is elérhető.



Elérhető hatfokozatú kézi sebességváltóval, illetve a vadonatúj hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval (DCT) is. Mindkét változat elsőkerékhajtású. Most először választható a sportosabb és közvetlenebb dinamikus teljesítményt és jobb állóhelyzeti gyorsulást kínáló DCT-sebességváltó a Nissan valamelyik tömeggyártású modelljéhez.



Amellett, hogy alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és CO2-kibocsátást tesz lehetővé, a továbbfejlesztett benzines hajtáslánc új szintre emeli a Qashqai vezetési élményét. Az ügyfelek számára észrevehető lesz a jobb reakció és gyorsulás, amelyek a nagyobb teljesítménynek és nyomatéknak, lineárisabb teljesítményleadásnak köszönhetők, ráadásul ezek mellé társul a csendesebb haladás is. Hosszabbak lettek a szervizintervallumok is.



Mindhárom új hajtáslánc könnyedén felveszi a versenyt más gyártók ajánlataival, és sok esetben jelentősen kedvezőbb CO2-kibocsátási értékeket produkál.





Új NissanConnect infotainment rendszer



A Nissan jelentősen továbbfejlesztett funkciókat kínáló vadonatúj infotainment rendszere mostantól elérhető a Qashqai crossoverben.



Az új NissanConnect egy vadonatúj infotainment rendszer, amely tovább segíti a kapcsolatot a vezető és a jármű között. Az ügyfelek számára érzékelhető előnyök a zökkenőmentes és intuitív okostelefon-integráció a járművel, illetve az internetes (OTA) térkép- és szoftverfrissítések. Az Apple CarPlay és Android Auto rendszerek is elérhetők minden szinten, kivéve a belépő Visia változatot.



A felhasználóknak érdemes letölteniük a vadonatúj Door to Door Navigation alkalmazást, hogy elérhessék a továbbfejlesztett funkciókat. Az új NissanConnect rendszernek része a TomTom Premium Traffic szolgáltatás is, amely rendkívül pontos és valós idejű forgalmi információkkal segít az utazási idő optimalizálásában.