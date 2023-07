A nyári vakáció során hajlamosak vagyunk kevésbé körültekintően eljárni azzal kapcsolatban, hogy milyen információkat osztunk meg magunkról a közösségimédia-felületeken, milyen töltőállomásokat veszünk igénybe, vagy milyen nyilvános hálózatokra csatlakozunk rá. Elengedhetetlen ugyanakkor, hogy ebben az időszakban is kellően óvatosak legyünk a kibertérben, hiszen az említett felületek adatbiztonsági szempontból rendkívül komoly veszélyeket hordoznak magukban.

Nyilvános Wi-Fi hálózatok

Az ingyenes Wi-Fi hálózatok mára széleskörűen elterjedtek, mind a különböző közösségi közlekedési eszközökön, mind a szállás- és vendéglátóhelyeken. Annak ellenére, hogy elsőre kézenfekvő lehet ezek igénybevétele, érdemes óvatosan eljárni velük, lévén a legtöbb esetben a hálózathoz kapcsolódó jelszó nyilvánosan elérhető bárki számára, valamint ritkán van rálátásunk arra, hogy a hálózat milyen szintű biztonsággal van ellátva. Nem meglepő tehát, hogy az ilyen szolgáltatások hemzsegnek a potenciális kibertámadásoktól – a jóhiszemű felhasználók tevékenységét a kiberbűnözők minden nehézség nélkül lekövethetik, majd könnyűszerrel hozzáférhetnek személyes adataikhoz.

Célszerű tehát a publikus hálózatok használatát elkerülni, ha pedig nincs más opció, kizárólag olyan weboldalakat érdemes felkeresni, amelyek titkosított csatornát (HTTPS) használnak. Ajánlott továbbá a nyilvános hálózatokon mellőzni minden olyan tevékenységet, amely felhasználói adatokat (azonosító, jelszó stb.) igényel, különösen a banki ügyintézést, illetve VPN (virtuális magánhálózat) szolgáltatást igénybe venni, amennyiben van rá lehetőség.

Mobiltelefon-töltőállomások

A nyílt Wi-Fi hálózatokhoz hasonlóan a nyilvános mobiltelefon-töltőállomások is vonzó megoldást kínálnak egy hosszabb utazás során, hiszen mindannyiunkkal előfordulhat, hogy a – jellemzően navigációra is használt – mobileszköz akkumulátor-szintje az utolsókat rúgja. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk azzal, hogy a nyilvános töltőállomásokon is felkínált hálózati kábelek töltés mellett adatátvitelre is alkalmasak, így a használat ideje alatt bármilyen nem kívánt adat is felkerülhet a készülékre, és fordítva, az adattolvajok is megszerezhetnek értékes személyes információkat a telefonról. Ennek alapján kizárólag akkor ajánlott az ilyen állomások igénybevétele, amennyiben van lehetőség saját töltőegység (hálózati csatlakozó és kábel) használatára. Praktikus, biztonságos alternatíva lehet hasonló helyzetekre a hordozható töltő, a powerbank.

A közösségimédia-felületek veszélyei

Azzal, hogy a közösségi média a mindennapjaink részévé vált, számos biztonsági kockázat került előtérbe. A nyaralási fotók és videók megosztásakor történő, rendkívül népszerű lokációmegjelölés például minden követő / ismerős, valamint publikus felhasználói profil esetén minden egyéb, akár idegen látogató számára elárulja a felhasználó pontos tartózkodási helyét, ezzel együtt pedig azt is, hogy az adott időszakban nincs otthon. Emellett a közösségi média gyakran idegenek szeme elé tárhat olyan személyes adatokat, mint például az e-mail cím, vagy a telefonos elérhetőség, ami szintén visszaéléseknek teremthet táptalajt. Az ezekből fakadó lehetséges kellemetlenségek elkerülése érdekében ajánlott pontosan meghatározni, hogy milyen adatainkat jelenítse meg az adott felület, illetve, hogy pontosan milyen felhasználói kör érheti el a megosztásainkat.

A Magyar Nemzeti Bank társalapításával létrejött Kiberpajzs fő célja a kibercsalások legjellemzőbb típusaival kapcsolatos tájékoztatás, és a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítése. A platform ennek mentén tájékoztatja, valamint releváns tanácsokkal látja el a látogatókat a legelterjedtebb kibertámadások, valamint többek között a nyári információbiztonság témája kapcsán is.