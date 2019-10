Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyerj rollert vagy Dorko utalványt! (x)

Töltsd fel a CV-d és nyerj! A Cvonline.hu, Magyarország legnagyobb múltú állásportálja nyereményjátékot hirdet.

Sok éve megfigyelhető már az a tendencia, hogy az őszi időszakban megnő a meghirdetett állásajánlatok, és az állást keresők száma. Saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy a munkaerőpiac fellendítésére továbbra is a szeptembertől év végéig tartó időszak a legkedvezőbb.



A Cvonline.hu szeretne segítséget nyújtani abban, hogy a munkaadók és munkavállalók még könnyebben egymásra találjanak, ezért portálunk nyereményjátékot indított az álláskeresők számára.



Azok, akik 2019. szeptember 11. és október 31. között feltöltik önéletrajzukat, most értékes nyereményekre tehetnek szert!



Mit kell tenned, hogy Tiéd legyen nyereményeink egyike?



1. Gyere a Cvonline.hu oldalara és add meg az e-mail címed. - Könnyebb lesz a jelentkezésed a továbbiakban.

2. Töltsd fel önéletrajzodat! - Így a munkáltatók is megtalálhatnak közvetlen ajánlataikkal. Ne aggódj, be tudod állítani, hogy ki ne lásson Téged!

3. Aktiváld a feltöltött önéletrajzodat! - Ez mindenképp szükséges, ha indulni akarsz a nyereményekért!



Mit nyerhetsz?



A játék időtartama alatt hetente sorsolunk egy 15 ezer forint értékű Dorko vásárlási utalványt.



Fődíjunk - a környezettudatos közlekedés jegyében - egy 350 ezer forint értékű E-twow Booster V elektromos roller.



A fődíj sorsolásának időpontja: 2019. november 4.





Ne tétovázz sokáig, kattints a részletekre és játssz velünk!



A nyereményjáték leírása ITT található.



Játékunk szabályzatát pedig ITT olvashatod el.



Nincs önéletrajzod? Készíts egyet sablonjaink segítségével!





Sikeres álláskeresést és szerencsés játékot kíván a Cvonline.hu csapata!