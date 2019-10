Nyugdíj? Egészség? Egyértelmű a válasz (x)

A nyugdíjas évekre és az egészség megőrzésére történő takarékoskodás a legnépszerűbb spórolási célok között van. Kézenfekvő megoldás az érintetteknek a pénztártagság, mivel a kasszákba való befizetéshez egyfajta állami támogatás, maximum 150 ezer forint összegű adókedvezmény is jár. Ráadásul a munkáltatók is beszállhatnak a dolgozók megtakarításába. Ezen a téren az idén markáns fordulat történt.

A megtakarítási célok között továbbra is előkelő helyen szerepel az egészség-megőrzés és a nyugdíjas évekre történő spórolás. Ez a kettő a top ötben szerepel az önkéntes egészségpénztárakon keresztül szintén adókedvezménnyel támogatottan elszámolható lakásvásárlás, a váratlan helyzetekre történő felkészülés és a gyermekek taníttatása mellett - ez az egyik fontos eredménye az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége megrendelésére készült felmérésnek.

Kézenfekvő megoldás mindenkinek

Vannak, akik már régóta félretesznek az egészségükre és a nyugdíjas éveikre, tehát az önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak segítségével takarékoskodnak. A kasszák pedig évről évre remek eredményekkel hálálják meg a bizalmat.

A konkrét számokban ez azt jelenti, hogy az ÖPOSZ-hoz tartozó önkéntes nyugdíjpénztárak összvagyona az idei első félév megközelítette az 1400 milliárd forintot, ami majdnem 6 százalékos gyarapodást jelent éves szinten. Bár ez nem feleltethető meg egy az egyben a hozammal, hiszen ehhez az eredményhez a hozam mellett a befizetések emelkedése is járult hozzájárult, a közel 6 százalékos plusz a mostani alacsony kamat- és hozamkörnyezetben minimum attraktív eredménynek mondható. Az ÖPOSZ-os egészségpénztáraknál nem az összvagyon és a hozam a legfontosabb mutatószám, hanem az, hogy a tagoknak mekkora segítséget nyújtanak ezek a kasszák. Az adatok beszédesek: a tagok az első félév során 4 millió alkalommal vettek igénybe olyan szolgáltatást, amelyek költségét egészségpénztári számláról fizették, alkalmanként átlagosan 5700 forintot.

Kivételes előnyök

A pénztári takarékoskodás több szempontból is kivételes a megtakarítási porondon. Részben azért, mert a tagok a befizetéseik után 20 százalékos, évente maximum 150 ezer forintos "állami támogatásra", egész pontosan adó-visszatérítésre jogosultak. Azért is, mert a munkáltatók is segíthetik a dolgozók takarékoskodást a hozzájárulásukkal. Az adószabályok változása miatt az elmúlt években a munkáltatók aktivitása visszaesett, ám az idei második negyedévben fordult a kocka. Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál az első negyedévhez képest 33 százalékkal nőtt a munkáltatói hozzájárulások összege, az egészségpénztárak esetében pedig 70 százalékkal.

Az ÖPOSZ szakértői bíznak abban, hogy a munkáltatók a következő időszakban fokozzák a tempót, amire azért lenne szükség, mert vannak, akik bár szeretnének önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári tagként takarékoskodni, de anyagi okokból ezt nem feltétlenül tehetik meg. A munkáltatói hozzájárulások mellett szól, hogy az érintetteknek a munkaadójuktól összeg után is jár a már említett adó-visszatérítés. Ennek köszönhető, hogy 100 forint munkáltatói hozzájárulás akár 10 százalékkal jobban megoldás, mintha ugyanazt az összeget fizetésként kapnák meg az érintett dolgozók.

A pénzügyi tudatosság felértékelődése, a nyugdíjas évekre és egészség megőrzésére történő takarékoskodás fontossága, a növekvő fizetéseknek köszönhetően, valamint a mai munkaerőhiányos viszonyok között a remek megtartó erőt jelentő munkáltatói hozzájárulások összegének várható emelkedése miatt pedig sok olyan ember számára is vonzóvá válhat a pénztári tagság, akik eddig nem takarékoskodtak a kasszák segítségével. A hazai önkéntes nyugdíjpénztáraknak és egészségpénztáraknak jelenleg közel kétmillió tagja van és a további növekedésnek például az is teret adhat, ha megvalósulnak a Magyar Nemzeti Bank 330 pontba foglalt programjának a pénztári előtakarékosságot támogató lépései. Erről a kérdésről várhatóan az ÖPOSZ szeptember végi konferenciáján további részleteket is meg lehet majd tudni, hiszen ott az MNB két előadóval is képviselteti magát. Emellett a pénztári szféra rendezvényén számos, az előtakarékossággal vagy épp befektetésekkel foglalkozó szakértő lesz jelen, többek között a Pénzügyminisztérium, a Budapesti Értéktőzsde és az EMMI egészségügyért felelős államtitkársága is magas szinten képviselteti majd magát

A Pénzügyi Tudatosság fejlesztése, valamint, hogy a fiatalok minél tudatosabban és korábban lépjenek be az előtakarékosság világába az ÖPOSZ számára is kiemelten fontos, éppen ezért indított "Pénzmesterek" néven hagyományteremtő szándékkal tudásfejlesztő játékot középiskolás diákok számára idén tavasszal a Pénzügyminisztérium és az MNB támogatásával. A verseny elsődleges célja a pénzügyi kultúra fejlesztése volt, melynek keretében a résztvevő diákok a szükséges ismereteket az öngondoskodásra fókuszálva, élményszerűen, interaktív módon, online szerezhették. A verseny legjobbjai, a 9-10-11 évfolyamok nyertesei 500 ezer forint összértékű pénzdíj mellett számos értékes tárgynyereményt, laptopot, tabletet, okostelefonokat, könyvutalványokat, élményajándékot és más értékes, érdekes, izgalmas nyereményeket vehettek át a szeptember 26-i Pénztár-konferencián.