Újabb szolgáltatást indított el a Kifli.hu, egy olyan vásárlói klubot, amely a nyugdíjasoknak és fogyatékkal élőknek kínál olyan kedvezményeket, amelyek nagyban megkönnyíthetik a hétköznapokat és segíthetnek a megtakarításban is. A klub előnyei közt heti öt napos ingyenes kiszállítás, több mint 100 terméket érintő exkluzív kedvezmények, telefonos rendelési asszisztencia és csökkentett alsó rendelési értékhatár is megtalálható. A klubtagok számára dedikált futárok igény esetén a bevásárlás konyhai kipakolásban is segíthetnek.

Az akár 30 százalékos kedvezmények az alapvető és legszükségesebb élelmiszerek bő választéka mellett, olyan szezonális termékekre is érvényesek, mint nyáron a puncsfagylalt.

"Mi a Kiflinél hiszünk abban, hogy a jó minőségű és ár-érték arányú élelmiszerekhez való hozzáférés növeli az életminőséget. A Kiflicske klubon keresztül támogatott kisgyermekes családok után az idősek és fogyatékkal élők kiszolgálásával és támogatásával szintet lépünk azáltal, hogy elindítjuk az Akadálymentes Klubot, amely kiváló ételeket kínál kiváló áron, teljes körű szolgáltatással.



Ez egy díjmentes klub minden idős és fogyatékkal élő ember számára, tele előnyökkel. Összeválogattuk a háztartások által legtöbbet rendelt és nélkülözhetetlen termékeket, melyeknek csökkentettük az árát, a klubtagok számára heti 5 napon át ingyenes szállítást biztosítunk, dedikált ügyfélszolgálat fogja a telefonos megrendeléseket, és képzett futáraink vásárlói igény alapján akár a kamrába vagy a hűtőszekrénybe is bepakolják a termékeket – 100%-os elégedettségi garanciával, kérdés nélkül.

Ez egy igazán hasznos klub azoknak a rokonainknak, szomszédainknak és barátainknak, akiknek jót tenne, ha levennének egy feladatot a vállukról. Ha pedig valaki idős vagy fogyatékkal élő személyt gondoz, akkor pihenjen nyugodtan a nyáron, hiszen majd mi gondoskodunk a szeretett személy bevásárlásáról." – mondta el Gabriel Makki ügyvezető.