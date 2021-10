Az embernek ősidők óta két, talán legfontosabb igénye a megfelelő étkezés, és hogy legyen fedél a feje fölött. Bár a barlangokat és a mamuthúst már rég magunk mögött hagytuk, életminőségünk mai napig meghatározó eleme az, hogy mit eszünk, milyen körülmények között hajtjuk álomra a fejünket. Innen nézve már nem is olyan meglepő, hogy az Európa egyik vezető tetőrendszereket gyártó vállalatcsoportjának meghatározó hazai márkája, a BMI Bramac és a kontinens legjobb éttermeit díjazó Michelin Kalauz által is elismert magyar séf, Sárközi Ákos egymásra talált, hogy együtt egy igazán izgalmas nyereményjátékot főzzenek ki

Starok a tetőn és egy sztár a konyhapult mögött

Ahogy manapság egy különleges vacsora alkalmából nemcsak jóllakni szeretnénk, hanem izgalmas élményeket is keresünk, úgy a házunkkal kapcsolatban is túlmutatnak az elvárásaink azon, hogy megóvjon minket az időjárás viszontagságaitól. Akik pedig szimplán a legjobbat keresik, a BMI Bramac Star tetőcserepei között érdemes válogatniuk. Ezek jelentik ma a betoncserépgyártás csúcsát. A Star modellek egyedi szendvicstechnológiával készülnek: az erős, nagyobb szemcsés betoncserép testre finom szemcseszerkezetű cementpép-réteg kerül, amit a speciális felület tesz különlegesen simává és csillogóvá. Az eredmény pedig egy, a szennyeződésekkel és az extrém időjárási körülményekkel szemben is ellenálló tetőcserép, melynek szépsége a kerámia fedésekkel vetekszik.

Kóstoljon bele az ötcsillagos életérzésbe

A BMI Bramac őszi nyereményjátékában az ötcsillagos tetőmegoldások mellé ötcsillagos gasztroélmények társulnak: a részvétel feltétele legalább 1000 darab Star kategóriás alapcserép és 100 ezer forint értékű tetőtartozék vásárlása. A tíz szerencsés nyertes és kísérője számára Sárközi Ákos egy exkluzív, zártkörű vacsorát ad éttermében – a csak erre az alkalomra tervezett, a tetők ihlette ötfogásos BMI Bramac Star menüsort maga a séf prezentálja majd vendégeinek. További részletek a www.bramacnyeremeny.hu oldalon olvashatók.

Ahogy egy étel, úgy egy tető minősége is két fontos összetevőn múlik: a gondosan válogatott alapanyagokon és az elkészítéshez szükséges szaktudáson. Fontos azonban, hogy ne csak a fő elemre koncentráljunk. Csak tetőcserépből még nem lesz tető, ahhoz szükségesek a különböző rendszerelemek is – ezért is teszteli a BMI Bramac együtt a komplett tetőrendszereket. Egy hosszú távon is tartós tetőhöz tehát tartozékokból is a legjobbat éri meg választani, ugyanúgy ahogy egy fogás is csak akkor lesz teljes, ha a legkisebb eleme is tökéletesre sikerül. Sárközi Ákosnak köszönhetően azonban már azt is tudjuk: egy csillogó Star tetőcserépre építve nemcsak csúcskategóriás tetők, de lenyűgöző menüsorok is alkothatók.

www.bramacnyeremeny.hu