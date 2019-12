Szoftverek a Black Friday-n: ezen a webshopon döbbenetesen olcsó az Office és a Windows 10!(x)

Sokadik éve, hogy Magyarországon is a "Fekete Péntek" a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete, habár a legtöbb hazai webshop már sokkal hamarabb leakciózza az árukészletét. Ez máshol is elkezdett divattá válni, így vannak olyan oldalak, ahol egész novemberben rendkívül jó árakon lehet bevásárolni. Szerencsére nem csak a fizikai termékekre jellemző ez, hanem például szolgáltatásokat vagy szoftvereket is be lehet szerezni nyomott áron. Utóbbira mutatunk most egy megoldást, a KeysWorlds.com személyében.

A KeysWorlds.com az egyik legnagyobb digitális licencekkel foglalkozó webshop, ahol PC és konzol játékokat, konzolos előfizetéseket és különböző szoftver kulcsokat lehet megvásárolni, nagyrészt hihetetlenül alacsony áron. Kiváló szolgáltatást nyújtanak, 24/7-es rendelkezésre állású ügyfélszolgálattal, 100%-os vásárlói elégedettséggel és a legbiztonságosabb fizetési módokkal.

Black Friday ajánlatok 30% kedvezménnyel

A KeysWorlds.com hatalmas Black Friday kedvezményekkel kedveskedik a Napi.hu olvasóinak, ugyanis a mai naptól, 30% kedvezményt kap mindenki, aki az KWBF30 kupont felhasználja vásárlása során.

A szoftver kulcsok az oldal legnépszerűbb termékei, így lehet az, hogy a Windows 10 Professional 9.79 Euro a Windows 10 Home pedig 10.49 Euro szerezhető be, a fent említett kuponnal.

Ezeken kívül a méltán híres Office programcsomag különböző verziói is kiváló áron kaphatóak az KWBF30 kóddal. Az Office 2016 Pro €23.09 ,az Office 2019 Pro €43.3, , az egy éves Office 365 előfizetés pedig €15.39 vásárolható meg.

Amennyiben új számítógép vásárlásán gondolkodtok és szükségetek lesz operációs rendszerre és Office-ra is, akkor lehetőségetek van csomagban megvásárolni ezeket a szoftvereket, és így még olcsóbban juthattok hozzájuk.

A Microsoft a Windows 10-ben összegyűjtötte a Windows 7 és 8.1 legjobb funkcióit, amivel létrehozták az egyik legjobb és legstabilabb operációs rendszert a piacon. Az Office 2019-cel együtt nélkülözhetetlenné váltak ezek a szoftverek a mindennapi munka során, és most rendkívüli áron vásárolhatók meg.

A KeysWorlds.com három különböző Windows Server verziót is kínál azoknak, akiknek éppen erre lenne szüksége, és ezekre is beváltható az KWBF30 kuponkód, amivel 30% kedvezménnyel szerezhetők be.

Ezeken kívül is tartogat rengeteg jó ajánlatot a KeyWorlds.com, mint például a Microsoft Visio Professional, a Microsoft Project Professional vagy a Microsoft Office 365 Professional szoftverek, amelyeket a KeysWorlds webshopjában lehet a legolcsóbban megkapni, ha felhasználjátok a 30% kedvezményt biztosító KWBF30 kuponkódot a vásárlás során. A teljes kínálatot itt találjátok meg.

Ezek az akciók kizárólag a novemberi időszakra érvényesek, szóval érdemes kihasználni a lehetőséget és bevásárolni a legújabb szoftvereket, nehogy lemaradjatok a hatalmas kedvezményről.