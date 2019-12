Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több helyen is megnyitották a Sütibank fiókjait (x)

Rendhagyó bankfiókok nyíltak meg egy-egy napra az ország több pontján: egy karitatív akció keretében pénzérme alakú csokikat, süteményeket árultak. A bevételből ismeret- és készségfejlesztő társasjátékokat vásárolnak a szervezők többgyermekes családok számára, valamint iskolákba is eljuttatják azokat.

Idén decemberben a Raiffeisen Bank támogatta a pénzügyi intelligencia fejlesztését célul kitűző jótékonysági program munkáját. A Sütibank elnevezésű karitatív akciótól a szervezők azt várják, hogy erősödjön a diákok pénzügyi tervezési képessége, valamint a tudatos megtakarítással kapcsolatos érzékenységük.

Több, a közelmúltban készült kutatás is megmutatta, hogy a fiatalabb generációktól sokszor távol áll a pénzügyi információk nyelvezete, van még tér a személyes pénzügyekkel kapcsolatos tudatosság erősítésére. Bár a Nemzeti Alaptantervben a gazdasági-pénzügyi ismeretek oktatása évek óta kiemelt fejlesztésként szerepel, a pénzügyi szektornak is van szerepe és feladata az ismeretek átadásában.

A modern digitális banki szolgáltatások, mint például a mobilbanki alkalmazások vagy az interneten történő ügyintézés lehetősége sokkal egyszerűbbé teszik a napi banki ügyeket. Emellett is fontos azonban, hogy a fiatalok megismerkedjenek az alapvető összefüggésekkel, és tudatosan kezeljék személyes pénzügyeiket - mondta Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing igazgatója.

A szakember szerint sokkal jobb a helyzet, mint 20-25 évvel ezelőtt, jelentősen javult a pénzügyi tudatosság, de még nem tart azon a szinten, mint Nyugat-Európában. A pénzintézetek is sokat tesznek azért, hogy a napi pénzügyek egyszerűbbé váljanak: a Raiffeisen Bank a közelmúltban például új, könnyen áttekinthető és kezelhető mobil banki alkalmazást vezetett be - ezt a fiatalabb ügyfelek is szívesen, és kifejezetten aktívan használják.

A Sütibankban decemberben több ezer "ügyfél" fordult meg, a karitatív akciót januárban több helyen is megismétlik.