A magas szintű digitalizáció és pénzügyi innováció alappillérek a Magyar Nemzeti Bank stratégiai céljainak megvalósításában – a jegybank számára emiatt kiemelten fontos a pénzügyi rendszer digitalizációjának fejlesztése és az innovatív pénzügyi szolgáltatások biztonságos keretek között történő piaci bevezetésének támogatása. Az MNB olyan pénzügyi közvetítőrendszert tart kívánatosnak, amely a hazai fogyasztók számára versenyképes és biztonságos pénzügyi szolgáltatásokat kínál. Ennek érdekében aktívan részt vesz a fejlett technológiákat implementáló, hatékonyan működő, élénk FinTech ökoszisztéma, a támogató környezet és a modern szabályozói háttér kialakításában, illetve a piaci integritás fenntartásában.

Az évente megjelenő FinTech és Digitalizációs Jelentés célja, hogy betekintést nyújtson a hazai pénzügyi piacokon is egyre meghatározóbbá váló pénzügyi innovációk, digitalizáció, illetve az ezeket támogató technológiák fejlődésének hazai és nemzetközi trendjeibe.

Stabil növekedés, mind nemzetközi, mind hazai szinten

Ahogy az MNB jelentése is kiemeli, az Európai Uniós szabályozási környezet által a Digitális Pénzügyi Szabályozási Csomag képében egyre jobban támogatott digitalizáció a pénzügyi szolgáltatások területén jelentős mértékben erősödik. Ezzel párhuzamosan a FinTech-ek iránti fogyasztói bizalom is növekvő tendenciát mutat, néhány korcsoportban már megelőzi a hagyományos pénzügyi intézményeket is, amellett, hogy a fizikai és online csatornák párhuzamos biztosítása a szolgáltatók számára a jövőben is nélkülözhetetlen lesz, megfigyelhető ugyanis, hogy az idősebb korcsoportok részben visszatértek pénzügyeik személyes intézéséhez. Az elmúlt időszakban a hazai FinTech ökoszisztéma is tovább erősödött – bár a COVID-19 által hozott robusztus növekedést követően a digitális modernizáció tempója Magyarországon is csökkent, a hazai bankok és biztosítók egyre nagyobb számban kötelezik el magukat az átalakulás mellett, illetve a vállalati szektor is egyre inkább involválódik a folyamatban.

A hazai digitalizációs körkép

Előbbi állítást mi sem támasztja alá jobban, mint azon tény, hogy a hazai FinTech szektor immár több, mint 170 aktív FinTech vállalkozást számlál, a szám pedig folyamatosan növekszik. A szektorban a vállalatméret szerinti megoszlást tekintve továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a mikro- és kisvállalatok – ezek többsége a pandémia idején is képes volt nyereségesen működni, annak ellenére, hogy gazdasági bizonytalanságokkal kellett szembenézniük.

A fejlődés a hazai banki- és biztosítói szektor esetén is érzékelhető. Előbbi szereplőknek az MNB elvárásai szerint ki kellett dolgozniuk a saját digitális transzformációs stratégiájukat, amely további fejlődést vetít elő a szektorban. A banki fejlesztések hatására bővülnek a teljeskörűen digitalizált termékkörök, ahol nemcsak az ügyfelek találkozhatnak digitális felületekkel, de maga a banki belső folyamat is teljesen digitális. Annak érdekében, hogy a hazai bankrendszer hosszútávú versenyképessége tovább javulhasson, szükséges a termékpaletta további digitalizációja mellett a belső rendszerek és az eszközpark korszerűsítése is.

A biztosítói szektorban, annak ellenére, hogy a hosszú távú, stratégiai szintű digitális transzformációs szemlélet még nem minden intézménynél tapasztalható, a biztosítók többségénél kiemelt cél a digitalizáció, amely megmutatkozik a főbb lakossági biztosítási termékek széleskörű online elérhetőségében. A versenyképesség további növeléséhez a biztosítók belső működésének automatizációját, valamint az intézményeknél meglévő adatvagyon hatékonyabb kiaknázását szükséges fejleszteni.

Fókuszterületek

Kiberbiztonság, rendszerintegráció, pénzügyi szoftverfejlesztés, fizetési szolgáltatások, adatelemzés, üzleti intelligencia – többek között ezen területek tekinthetők a legaktuálisabb irányoknak Magyarországon és nemzetközileg egyaránt. Ezek közül is kiemelkedőnek tekinthető a kiberbiztonság, valamint a kibertámadások elleni küzdelem, amelyek jelentősége a digitalizáció előretörésével párhuzamosan erősödött, és amelyben a mesterséges intelligenciára épülő megoldások egyre inkább megkerülhetetlenné válnak.

A témát részletesen vizsgáló, Magyar Nemzeti Bank által jegyzett FinTech és Digitalizációs Jelentés ezen a linken érhető el.