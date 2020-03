Új korszak kezdődik a könyvelésben (x)

Elsőként az országban 9 nagybankkal kapcsolódik össze hamarosan a Billingo online számlázó. Ez hatalmas könnyebbséget jelenthet majd az innovatív megoldásokra nyitott könyvelőknek. A nyílt bankolás bevezetése és a NAV adatszolgáltatási kötelezettség bővítése miatt új lehetőségek nyíltak meg a digitális számlázásban, ami várhatóan a hagyományos könyvelést is megreformálja.

9 hazai nagybankkal lesz összeköthető a Billingo

- mondta Sárospataki Albert, a Billingo ügyvezetője.



A Billingo felhasználói az alábbi bankoknál vezetett fizetési számlájukat közheti majd össze a számlázószoftverrel: Erste Bank, OTP Bank, CIB Bank, Raiffeisen Bank, K&H Bank, UniCredit Bank, Budapest Bank, MKB Bank és ING Bank.

A PSD2-nek köszönhetően a Billingóban több pénzügyi folyamat is automatizálható:

Jelenleg az utolsó simításokat végezzük a Billingo könyvelői fiókok fejlesztésén is. Az új rendszernek köszönhetően a Billingo ügyfelei meghívót küldhetnek a könyvelőiknek, akik azt elfogadva a saját Billingo-fiókjukban, ügyfelenként külön fülön férhetnek hozzá a bizonylatokhoz. A Billingóban rögzített számlákat pillanatok alatt exportálhatják és feltölthetik a számlázóprogramjukba. Ez utóbbi már most is működik, a jövőben viszont ezt a lépést is automatizáljuk