Valóban okosak a mobil alkalmazásink? Érkezik a harmadik UNIQA Money Lounge(x)

Az okostelefonok alapjaiban változtatták meg hétköznapjainkat. Mobilunk segítségével vásárolunk, sportolunk vagy épp intézzük a banki ügyeinket. A kényelemért és a személyre szabott szolgáltatásokért cserébe pedig „elég”, ha hozzáférést biztosítunk legféltettebb értékünkhöz: az adatainkhoz. Ezt a problémakört járta körbe a harmadik alkalommal jelentkező UNIQA Money Lounge.

Egyre inkább bízzuk életünket az okostelefonokra, ennek megfelelően a mindennapjainkat is erőteljesen alakítják (át) az applikációk. Erről a témáról szól a május 16-i, harmadik alkalommal futó UNIQA Money Lounge. Az egynapos rendezvény képet alkot a jelen kor technológiai és pénzügyi szinergiáiról, kihívásairól és válaszokat keres a kapcsolódó kérdésekre.

A Money Lounge-ot azért indítottuk el, hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen hatással van életünkre, vállalkozásunkra a technológia fejlődése, a jövőben milyen irányba indulnak el az okos megoldások, illetve milyen újdonságokra kell nagyobb figyelmet fordítanunk a jövőben.

- foglalta össze Kurtisz Krisztián, az UNIQA vezérigazgatója és a CHERRISK ügyvezetője a rendezvény filozófiáját. A mesterséges intelligencia alkalmazási területét Remco Veenenberg, a Revolut kelet-közép-európai nagykövete járja majd körbe, aki most Budapesten foglalkozik az újonnan kialakuló technológiák kutatásával és a mesterséges intelligencia fejlesztésekkel. Barna Balázs a TransferWise európai expanziójáért felelős vezetője szerint a bankok továbbra is konzervatív gondolkodás mellett szervezik üzletmenetüket és nem koncentrálnak kellőképpen e-megoldásokra, illetve a számítástechnikai innovációra. Barna munkája jelenleg arra fókuszál, hogy a nemzetközi átutalások is olyan egyszerűek legyenek mint egy e-mailt elküldeni. Kurtisz Krisztián előadásában azt a kérdést teszi fel, hogy valóban okosak-e a mobil alkalmazásaink, amivel gyorsan, állítólag olcsón és személyre szabottan juthatunk bizonyos szolgáltatásokhoz. A vezérigazgató szerint ez nem minden esetben igazolható.



A májusi konferencia nem csak üzletről szól és nem csak vállalkozásoknak. Bárki regisztrálhat és ingyen részt vehet az eseményen, aki szereti, vagy fogékony az új technológiák körüli történések megismerésére, az alábbi linkre kattintva: http://moneylounge.hu/.