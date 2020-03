Zöld utat a még zöldebb házaknak! (x)

2020-ban, a fokozódó klímaválság évében különösen fontos, hogy milyen termékekkel vesszük körül magunkat, milyen technológiákkal építkezünk. A tetőcserép és házunk energiaellátásának kiválasztásánál nem csak arról döntünk, hogyan védekezünk az időjárás viszontagságaival szemben. A jövő világképét minden egyes újonnan épülő vagy felújított épület meghatározza, mivel ezek nagy hatással vannak a környezetre. A Terrán Generon kitűnő megoldást kínál.

Mikor indult a Terrán sikertörténete?

Az idén 100 éves Terrán startupokat meghazudtoló lendülettel és a folyamatos, innovatív megújulás képességével ápolja és fejleszti egy mai napig 100%-osan magyar tulajdonban lévő, tradicionális családi vállalkozás alapjait. A cég 100 éve egy ember álmaként indult útjára, mára egy nemzetközi cégcsoport dolgozik azért, hogy továbbra is az építőipar meghatározó szereplője maradjon.

A Terrán Generon napelemes tetőcserép, amely egy forradalmi innovációnak köszönhetően lépést tart a lakosság elvárásaival, és professzionális választ ad korunk technológiai kihívásaira. A napcellákat speciális módon integráljuk az egyes tetőcserepekre, olyan formán, hogy azok felhelyezése és megjelenése szinte megegyezik a hagyományos tetőcserepekével. Mindezt úgy, hogy a tető eredeti védelmi funkciója a teljes tetőfelületen tökéletesen biztosított.

A tetőcserepek új generációja a megszokott szerepeken túl még egy funkciót képes betölteni: energiát termel az otthon lakói számára, ráadásul kompromisszumok, lemondások nélkül. A Generon segít abban, hogy házunk minél nagyobb százalékban megújuló napenergiát használjon. Ezáltal nemcsak a villanyszámlát csökkenti, hanem otthonunk ökológiai lábnyomát is.

Búcsút mondhatunk a hatalmas nagypaneles rendszereknek?

A Terrán Generon hatékonyságban és teljesítményben is felveszi a harcot a klasszikus szolár panelekkel, ráadásul az általa kínált esztétikai élmény is sokkal nagyobb. Otthonunk az utolsó részletig - madártávlatból és közelről tekintve is - páratlan szépségű lehet, nem kell a technika javára kompromisszumokat kötni! A betoncserépbe integrált napcelláknak köszönhetően nincs felesleges tetőáttörés, így a termék prémium megjelenést biztosít az ingatlan számára és növeli annak értékét. Az adott ház így illeszkedik egy modern utcaképhez vagy éppen kitűnik a többi közül. A magas minőség által nyújtott életérzés egy emberöltőn keresztül elkíséri tulajdonosát.

Gondoljunk már most a jövőre! Amennyiben most aktuális a tetőépítés, vagy -csere, de a Generon napelemes tetőcserép beszerzését későbbre tervezi, akkor válassza a Zenit vagy Rundo termékcsalád elemeit, amelyek mérete és formája tökéletesen illeszkedik a napelemes tetőcserép paneleihez és belesimulnak a tető síkjába. Első ránézésre annyi különbség látható csupán, hogy a Generonon megcsillan a napfény, ezzel is azt üzenve, hogy ez a tető - és az alatta lévő család - igazán naprakész, az otthon látványa pedig szemet gyönyörködtető!

A Generont hazai és nemzetközi piacon is üdvözölte a szakma?

Az úttörő fejlesztés 2019-ben a hazai Construmán és a Coneco szlovákiai építőipari kiállításon is elnyerte a nagydíjat, ezenkívül az E.ON Energy Globe Awardon szintén elismeréssel tüntették ki, a GENERON kategóriagyőzelemmel zárta a versenyt.

Az eddig megvalósult projektek és vásárlói visszajelzések mind pozitív tapasztalatokról számolnak be, jelzik, hogy jó úton haladunk.