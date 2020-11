13 milliárd felhasználói adatot loptak el és tettek ki a netre

Régi és egészen új adatok is kikerültek az internetre egy lekapcsolt hackerboltból: összesen 13 milliárd belépési azonosító és jelszó elérhető most. Köztük magyar egyetemek és állami szervek adatbázisainak egy része is.

A Cit0Day.in nevű boltot még szeptemberben kapcsolták le, hiszen a profilja az volt, hogy feltört adatbázisok információit gyűjtötte össze, majd azokat napi vagy havidíjas előfizetésekért árulta hackereknek. Az oldal lelövése után annak adatai valahogy utat találtak a netre, ahol időről időre feltűnnek - írja a PC World. Azonnal törölje ezeket az applikációkat a telefonjáról, sok pénzt lophatnak Öntől!

Microsoft Office-felhasználókra vadásznak hackerek A portál szerint az adatok egy része már elég régi, de akadnak köztük frissen feltörtek is, így mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy az áldozatok között van-e valaki. Ezt a Have I Been Pwned? oldalon teheti meg bárki, az emailcíme megadásával. Ha a feltört adatok között megtalálja valaki a sajátját is, akkor érdemes azonnal jelszót változtatni és kétlépcsős azonosítást beállítani! A meghackelt adatbázisok között több magyar is van a 24 szerint, ilyen például a Budapesti Metropolitan Egyetem, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem Polimertechnika Tanszék és Kovács Ákos énekes hivatalos honlapja is. Az elmúlt időszakban leleményes adatlopási megoldásokkal vadásztak a felhasználókra, így például a Microsoft Office termékeit használókra.