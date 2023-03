A Terran 1 elnevezésű rakéta felbocsátását már kétszer el kellett halasztani, mert probléma volt a hajtóanyag hőmérsékletével és az üzemanyag nyomásával. A rakéta a harmadik tervezett indítási időpontban sikeresen elemelkedett a floridai kilövőállásról, de öt perccel indulás után, a második fázis leválásakor „anomália” történt, és az űrjárműnek nem sikerült elérnie a Föld körüli pályát.

A kétfázisú, 33,5 méter magas és 2,3 méter átmérőjű rakéta tömegarányosan 85 százalékban 3D nyomtatással készült elemekből áll, beleértve a hajtőműveket is. A Relativity Space űrstartup célja, hogy ezt az arányt 95 százalékra emelje.

A Terran 1 feladata, hogy akár 1250 kilogramm hasznos terhet juttasson fel a világűrbe, Föld körüli pályára. A magyar idő szerint csütörtök hajnalban indított rakéta prototípus volt, rakomány nélkül. A rakétának a kilövés után nyolc perccel kellett volna elérnie az orbitális röppályát. Ha ez sikerült volna, a Relativity Space lehetett volna az első, magánkézben lévő, kockázati tőkéből finanszírozott vállalkozás, amelynek az első kilövése sikerül. Ráadásul a rakéta hajtóanyaga is kísérleti, úgynevezett methalox, amely folyékony metán és oxigén elegye. A Relativity Space szerint ez a jövő üzemanyaga, mert a Marson is könnyen előállítható. Ezt tervezi használni a SpaceX Starship űrhajója és a United Launch Alliance Vulcan nevű járműve is.

A cég a kudarc ellenére sikerként könyveli el a kilövési kísérletet. A vállalat célja, hogy bebizonyítsa, előállítható 3D nyomtatással olyan rakéta, amely kibírja a kilövés és az űrutazás jelentette terhelést, ez ugyanis jelentős mértékben leegyszerűsíthetné és olcsóbbá tehetné a rakétagyártást. A vállalat már 1,65 milliárd dollár értékben írt alá szerződéseket, többségüket a Terran 1 tervezett „nagy testvére”, a Terran R hasznosítására. A Terran R a tervek szerint 20 tonna hasznos teherrel indulna az űrbe.

A mai kilövés igazolta a Relativity 3D nyomtatott rakétagyártási technológiáját, amivel továbbléphetünk a következő rakétához, a Terran R-hez

– tudatta a cég a felbocsátási kísérlet után.