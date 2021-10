Nem éppen könnyű saját gyümölcsöt és zöldséget termeszteni egy jacht fedélzetén, de egy tervezőstúdió most újszerű megoldást talált ki: a 3deluxe tervezőiroda VY.01 nevű koncepciója egy zérkibocsátású hajó, ami egyben egy élelmiszertermelő kert is: zöldséges és gyümölcsös üvegházak is helyet kapnak a fedélzeten, valamint egy saját halászati rendszert is kap. Tehát minden tekintetben megoldható az élelmiszerbeszerzés a hajóról - írja a Robb Report.

A szuperjacht működése is zöld: hidrogén üzemanyagcellás rendszerrel és elektromos meghajtással szerelik majd fel, ami nemcsak károsanyagot, de zajt sem bocsát ki magából. Az áramvonalas sziluett eközben minimális lég- és vízellenállást biztosít. A hajó tetején napelemek is találhatók, amelyek tiszta energiát termelnek, például a tengervíz-sótalanító rendszer számára, amely a növények számára szükséges további vizet biztosítja.

Kapcsolódó Egy 150 milliárd forint értékű jacht állt be Split kikötőjébe

A környezetbarát szemlélet még az építésre is kiterjed: a 3deluxe szerint egy olyan acél- és alumíniumgyártó cég lenne a beszállítójuk, aki Norvégiában és Németországban már környezetbarát fémfeldolgozással foglalkozik. A tervezők számára ideális forgatókönyv szerint a "jövőbiztos" munkafolyamatot az egész iparág átvenné, hogy csökkentse a szuperjachtok építésének környezeti hatását.

A VY.01 még az ökológiai bizonyítványa nélkül is egy luxus szuperjacht: a kormányállás rendhagyó módon az orrban kapott helyet, hogy a mögötte lévő nyitott napozóterasz és a tágas belső tér szinte egymásból nyíljon. A rengeteg zöld növénynek köszönhetően nehezebb lenne megmondani, hol kezdődik a kül- és hol a beltér. A kültér sem elhanyagolható, hiszen egy hatalmas sósvizes medencével és a hozzá tartozó csónakállással rendelkezik, amely közvetlen hozzáférést biztosít a tengerhez.

Bár a VY.01 egyelőre még csak koncepció, úgy tűnik, hogy a hajó potenciálisan megváltoztathatja a jachtos világot.