A chiphiány az informatikai eszközök, főképp a szerverközponti rendszerek esetén, beszerzési idejét is számottevően meghosszabbította, megnőtt e berendezések csereciklusa. A korábbi, jellemzően három év kitolódott, amely megnövelte a kockázatokat, illetve megnövelte a meglévő eszközök értékét.

A szerverekért fizetett összeg csak az érem egyik oldalát jelenti. Az állami és önkormányzati szférában külön rendelet vonatkozik a biztonságos technológia kialakítására, ezt az állam ellenőrizheti, auditálhatja. Hiánypótlási kötelezettséget és bizonyos esetekben pénzbüntetést kaphat, aki nem tartja be a szabályokat, éppen ezért érdemes most különös figyelmet fordítani a távfelügyeletre.

A szervezek távfelügyeletére nyújt megoldást a 4iG RackMon csomagja. A megoldás alapja egy Raspberry Pi számítógép, amelyen a nyílt forráskódú Zabbix monitoringrendszer fut, a grafikus megjelenítésről pedig a Grafana gondoskodik. Erre a gépre futnak be a szenzorok adatai és a feldolgozás is itt történik egy felhő alapú, gépi tanulással rendelkező rendszeren. Lehet, hogy egy-egy paraméter még nem éri el a riasztási küszöbértéket, de a rendszer mégis jelezheti, ha szokatlan időben és szokatlan módon változnak a feltételek.

A RackMon éppúgy alkalmas egyetlen szerverszekrény figyelésére, mint több tucatéra és jól illeszthető más, már meglévő monitoring rendszerekhez. A szenzorok típusának gyakorlatilag csak a képzelet szab határt. Olyan paramétereket lehet vele figyelni, mint például a hőmérséklet, páratartalom, ajtónyitás, vízbeömlés, illetve rezgés.

A szerverszekrényekben a páratartalom és a hőmérséklet bizonyos határok között mozoghat, ezek változása jellemzően fokozatos tendenciát mutat. Bizonyos hőmérsékletnél egyes rendszerek leállhatnak, ez biztosíthatja a nagyobb károk megelőzését. A víz azonban ettől eltérően jelenik meg a környezetben, nehéz előrejelezni az alakulását, ráadásul kiemelten veszélyes az elektromos eszközökre, mivel zárlatot okozhat.

Könnyű kezelni

A RackMon mobilalkalmazáson keresztül kezelhető, illetve wifi-s vagy vezetékes verzión keresztüli elérés is beállítható hozzá, webes felületen pedig megtekinthetők az adatok és elemzések. A fejlesztőknek köszönhetően a RackMon egy QR kód alapú eszközkészlet nyilvántartó mobilalkalmazás is egyben, mindez megkönnyíti a helyszíni ellenőrzéseket. N

em kell kódszámokat keresgélni és beírni az alkalmazásba, hogy kiderüljön egy-egy rendszerelem állapota, azok pillanatok alatt megjelennek a képernyőn. Lehetőség van többféle szűrésre és keresésre, riasztások megjelenítésére vagy akár kedvencek menüpont létrehozására és szerkesztésére is.

Árazás

RackMon felhasználóit egy egyszeri beszerzési költség, valamint egy éves támogatási díj terheli, ez utóbbi az alaprendszer telepítését is magában foglalja. A szenzorok ára az alaprendszerhez képest csekély, így ezeken nem érdemes spórolni, arról nem beszélve, hogy a megvédendő eszközök nagyságrendekkel drágábbak, kiesésük pedig még nagyobb kockázat és költség lehet.

Az ügyfelek dönthetnek úgy, hogy saját maguk üzemeltetik a RackMont, de a 4iG monitoring rendszerébe kötve is felügyeltethetik eszközeiket. Probléma esetén kérhetnek értesítést, de arra is van lehetőség, hogy a 4iG szervezze meg a beavatkozást és az esetleges szervizelést, akár a garancián túl is.

A fejlesztés nem áll meg

A 4iG folyamatosan fejleszti e rendszereit is, bevetik a mesterséges intelligenciát is, amely annak figyelésére is képes lehet, hogy egy-egy anomália előfordult-e már korábban, és azonnal megoldási javaslatot tesz az üzemeltető csapatnak a probléma orvoslására. Az MI megoldás összekapcsolható más informatikai rendszerekkel is, így a korábbinál sokkal részletesebb adatok kinyerésére van lehetőségünk, ami javíthatja a vállalat hatékonyságát és versenyképességét, illetve biztosíthatja a cég hosszútávú stabil működését.

A cikk megjelenését a 4iG Nyrt. támogatta.