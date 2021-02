5G frekvenciapályázat: ezt gondolja a Kúria a Digi kizárásáról

A Kúria csütörtökön kihirdetett ítéletével megerősítette, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogszerűen járt el, amikor kizárta a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. anyacégét, a Digi Communications N.V.-t az ötödik generációs (5G) mobiltechnológia bevezetésének támogatására és a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokra alkalmas frekvenciák értékesítésére indult árverési eljárásból - jelentette be a médiahatóság.

Elutasította a Kúria a Digi anyacégének fellebbezését, és a Törvényszék elsőfokú ítéletével egyezően megállapította, hogy az NMHH jogszerű indokok alapján, helytálló jogértelmezéssel megalapozott döntést hozott, amikor kizárta a Digi holland anyacégét az 5G-s frekvenciák értékesítésére irányuló eljárásból. A február 4-ei döntéssel szemben további jogorvoslatnak nincs helye - jelentette be az NMHH.

A Kúria a szóbeli ítélethirdetésen kifejtette, hogy az anyacég a jelentkezésével a hatóságot meg akarta téveszteni, és részvétele sértette volna az árverési eljárás tisztaságát. A Kúria álláspontja szerint is egyértelmű, hogy a Digi Kft. azért nem jelentkezett közvetlenül a frekvenciaaukcióra, mert észlelte, hogy vele szemben kizáró ok állna fenn, és ezért az anyavállalat tette ezt meg helyette.

A Kúria egyetértett azzal is, hogy a hatóságnak joga és kötelessége volt vizsgálni a jelentkező mögöttes szándékát is, és az NMHH a Digi Kft. anyavállalatának kizárásakor megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a cég valódi célja nem a frekvenciahasználati jogok saját hasznosítása volt, hanem az esetlegesen elnyert jogok átadása a Digi Kft.-nek. A Kúria álláspontja szerint a szolgáltató megtévesztésre irányuló magatartását az NMHH helyesen és jogszerűen értékelte, ítélte meg, e körben hangsúlyozta, hogy az NMHH-nak fokozott figyelmet kell fordítania az eljárás tisztaságának megőrzésére, melynek része az is, hogy a leplezni szándékozott szolgáltatói magatartást is vizsgálja és értékelje. Az eljárás tisztasága, az árverésen részt vevő szervezetek magatartásának átláthatósága ugyanis előfeltétele annak, hogy az NMHH kizárólag olyan vállalkozásoknak biztosítsa a frekvenciahasználatot, amelyek azt felelősen és jogszerűen gyakorolják majd.

Ezen felül a bíróság a Digi Communications N.V. érvelését elutasítva megállapította, hogy jogszerű, objektív és diszkriminációmentes volt az a részvételi feltétel, mely szerint az eljárásban csak olyan cég vehet részt, amellyel szemben nem állapítottak meg versenyjogi jogsértést az árverési eljárás megindítása előtti 24 hónapban.

A Kúria álláspontja szerint is arányos elvárás, követelmény a frekvenciák, mint kiemelt értékű és jelentőségű állami vagyonelemek értékesítésekor, hogy azok megszerzését csak a tisztességes piaci verseny szabályai szerint eljáró piaci szereplőknek tegye lehetővé az NMHH. A Digi Communications N.V. pedig egyértelműen megsértette ezeket a szabályokat.

A Kúria a Törvényszék ítéletében és az NMHH döntésében foglaltakkal egyezően hangsúlyozta azt is, hogy mind az NMHH eljárása, mind pedig a hatóság által kialakított árverési dokumentáció megfelel a hírközlést szabályozó speciális uniós jogszabályoknak, fel sem merült annak a kérdése, hogy valamely jogszabály vagy hatósági cselekmény azokkal ellentétes lett volna.

Az ügy leőzménye, hgoy az NMHH 2019 nyarán elindította a 700 MHz-es, a 2100 MHz-es, a 2600 MHz-es és a 3600 MHz-es frekvenciasávok használati jogosultságainak értékesítési eljárását. Az árverésre 2019. augusztus 8-án négy mobilszolgáltató jelentkezett, az alaki vizsgálat után pedig a hatóság nem vette árverési nyilvántartásba a Digi holland anyavállalatát. A cég ezután fellebbezett az NMHH döntése ellen, a másodfokú hatóság pedig november 27-én közölt végzésében helybenhagyta az alaki vizsgálat eredményét. A hírközlési szolgáltató ezután bírósághoz fordult, amely megállapította, hogy keresete megalapozatlan.