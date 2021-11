A Facebook megszünteti az arcfelismerést

Növekvő biztonsági kockázatokra hivatkozva megszűnnek a Facebook arcfelismerő funkciói, egyúttal egymilliárd felhasználó ilyen típusú információit is törlik – jelentette be Jerome Pesenti, az új Facebook-anyacég, a Meta alelnöke. A hírről a New York Times-ra hivatkozva a hvg.hu számolt be.