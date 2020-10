Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Facebook már a párkeresést is lenyúlja

Csütörtöktől Európában is elérhető a Facebook Dating (itthon Társkereső), amin keresztül most már a magyarok is megpróbálhatnak ismerkedni.

A Facebook Társkereső az USA-ban már egy ideje működik, de Európában csak most indította el szolgáltatását a közösségi oldal, amelyen mostantól bárki létrehozhatja a saját randiprofilját - írja a 24.hu. Az okostelefonos Facebook-applikációban a jobb sarokban található a gomb, amin keresztül elkezdhetik a felhasználók a társkeresést. Új ikont kap a Gmail Az új szolgáltatást fokozatosan aktiválódik a felhasználók iOS-es és androidos telefonjain futó Facebook alkalmazásban, így időbe telhet mire mindenkinél elérhetővé válik - figyelmeztet az oldal. A részletekről annyit érdemes tudni, hogy a felületen külön profilt kell létrehozni, ami csak a keresztnevet és az életkort mutatja az érdeklődőknek, valamint az a maximum 9 fotó látható, amit külön feltöltöttek. Több kérdést is feltesz a rendszer, hogy feltérképezze, kik érdekelhetik egymást. A rendszer elemzi továbbá a korábban kiosztott lájkokat, és ezek alapján ajánl olyan jelölteket, akikkel egyezik a kereső ízlése. A Facebook azt is ígéri, hogy nem futhat bele senki az exébe.